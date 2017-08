2017-08-01 10:00:00.0

Unterallgäuer Gewerbepark Die Maschinerie läuft

Erneut gehen bei Kammlach landwirtschaftliche Flächen verloren. Das sollte niemanden überraschen. Von Johann Stoll

Zwei dänische Firmen haben den Anfang gemacht: Nach dem Altreifenrecycler Genan ließ sich mit dem Logistikzentrum der Bettenwelt das bisher zweite Unternehmen im interkommunalen Industrie- und Gewerbepark nieder. Für weitere Ansiedlungen bereiten die Kommunalparlamente derzeit den Boden.

Dass der interkommunale Industrie- und Gewerbepark Kammlach in drei Bauabschnitten auf insgesamt 75 Hektar erweitert wird, ist politischer Wille der beteiligten Kommunen von Anfang an. Das machte Mindelheims Bürgermeister Stephan Winter vor dem Stadtrat deutlich. Gleichwohl muss in mehreren Verwaltungsschritten der Flächennutzungsplan geändert werden. Aus landwirtschaftlichem Grund wird Industrieland. Neben Mindelheim sind an dem Gewerbegebiet die Gemeinden Kammlach, Stetten, Apfeltrach und Unteregg beteiligt.

Eine Stadträtin ist gegen die Erweiterung

Das Thema war bereits im April im Stadtrat behandelt worden. Seither haben sich Fachbehörden mit dem zu ändernden Flächennutzungsplan befasst. Laut dem stellvertretenden Bauamtsleiter Michael Egger hatte die Untere Naturschutzbehörde gefordert, das gesamte Areal mit einer zehn Meter breiten Grünzone einzufrieden. Bisher war von fünf Metern ausgegangen worden. Der Stadtrat stimmte dem nun zu, dies auch deshalb, weil diese Flächen dann auch als ökologische Ausgleichsgebiete anerkannt werden können. Ursula Kiefersauer machte gleich zu Beginn der Aussprache klar, dass sie gegen die Erweiterung des Industrieparks sei. Landschaften würden zerstört. Alle anderen Stadträte stimmten dafür.

Winter argumentierte ebenfalls mit der Schonung von Flächen. Die kommunale Leitbildstudie des Landkreises habe eine Zusammenarbeit der Kommunen bei der Bereitstellung von Gewerbeflächen empfohlen. So könnten sie sich dort konzentrieren, „wo Natur und Landschaft am wenigsten beeinträchtigt sind“. Andernfalls würde jede Kommune eigene Gewerbeflächen ausweisen. Manfred Schuster (BG) fragte, wie viele Arbeitsplätze bisher auf dem Gelände geschaffen worden seien. Laut Bürgermeister Winter sind es 150. Öffentlich ist bisher nicht bekannt, ob es weitere konkrete Ansiedlungswünsche gibt.