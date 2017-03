2017-03-10 14:59:00.0

950 Jahre Bad Wörishofen Die Party steigt im Ostpark, aber ...

Kritik am Konzept der Stadt Bad Wörishofen für das Jubiläum hat die Organisatoren verunsichert. Nun ist klar, wie es weitergeht – mit einer entscheidenden Änderung und einer Überraschung. Von Markus Heinrich

Seit dem Herbst laufen die Planungen für das große Stadtjubiläum „950 Jahre Bad Wörishofen“ auf Hochtouren. Ein langes Festwochenende im Ostpark ist geplant, der Stargast ist gebucht. Nun allerdings wurde Skepsis laut, im Stadtrat, aber auch im Einzelhandel. Der Standort Ostpark schien manchen ungeeignet, im Handel befürchtete man, der geplante verkaufsoffene Sonntag werde verpuffen, wenn das gesamte Festprogramm im Ostpark stattfindet. Es gab einige, die eine Feier im Stadtkern lieber gesehen hätten. Dort ist derzeit der Festakt am 29. Juni vorgesehen, groß gefeiert wird dann am 30. Juni und 1. Juli – bei schlechtem Wetter einen Tag später – im Ostpark. Deshalb sollte nun der Stadtrat beschließen, wo die Feier steigen soll. Zur Überraschung von Bürgermeister Paul Gruschka (FW) tat er dies aber nicht. Doch der Reihe nach.

Bad Wörishofens Veranstaltungsleiterin Anna-Marie Schluifelder berichtete dem Stadtrat über die Vor- und Nachteile beider Varianten. Man sei durch die Kritik verunsichert, ob man die Planungen nun weiterverfolgen oder ändern soll, so Schluifelder. Das Fest solle sich ja deutlich von den gewohnten Stadtfesten abheben. Dazu müsse der Festplatz Raum für zwei Open-Air-Konzerte bieten, eines davon mit dem Herbert-Pixner-Projekt aus Südtirol, das andere mit einem Festkonzert und 100 Mitwirkenden der Sing- und Musikschule Bad Wörishofen. So hatte es Schluifelder bereits im November dem Kurausschuss vorgestellt.

Der Ostpark sei das grüne Herz der Stadt und das verbindende Element zwischen Kernstadt und Gartenstadt. Schluifelder berichtete von großem Engagement der Vereine, sie rechnet mit rund 30 Ausstellern.

Falls das Fest nun im Stadtkern stattfinden soll, müsse man damit leben, dass die beiden Konzerte aus Platzgründen im Ostpark bleiben müssen. „Die Veranstaltungen in der Innenstadt und im Ostpark treten mit sich selbst in Konkurrenz“, zeigte Schluifelder auf. Die Stände in der Innenstadt müssten, um dies zu vermeiden, schon um 19 Uhr schließen, wenn um 20 Uhr im Ostpark die Konzerte beginnen. Den Vereinen würde damit aber der Abendumsatz entgehen. Zudem müsste dann an beiden Veranstaltungsorten die nötige Infrastruktur mit Strom, Wasser und Toiletten für schätzungsweise 3000 bis 5000 Besucher geschaffen werden. Das verursacht zusätzliche Kosten. Schluifelder schlug deshalb vor, am Ostpark festzuhalten. Den Weg in die richtige Richtung wies dann der Vorschlag Schluifelders, den vierten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres nicht am Festwochenende sondern eine Woche vorher zu machen. Am 25. Juni ist der Deutsche Rosenkongress in Bad Wörishofen zu Gast, zudem die Ausstellung „Blumenlust statt Alltagsfrust“. Auf diese Weise hätten auch die Händler ihre Gäste.

Zweiter Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) begrüßte diese Lösung als gute „Ouvertüre“ für das Festwochenende. Auf Nachfrage von Welzel und Marion Böhmer-Kistler (CSU) sicherte Bürgermeister Gruschka zudem zu, man werde eine Lösung für die Vereine finden, falls das Fest im Regen versinkt. Böhmer-Kistler machte deutlich, dass es schon ein Risiko für die Ehrenamtlichen sei, etwa 3000 Paar Würste vorzuhalten, wenn die Veranstaltung dann abgesagt werden müsste. „Das Wetter bleibt das Risiko“, sagte auch Welzel. Veranstaltungsleiterin Schluifelder sagte auf Nachfrage von FW-Fraktionssprecher Wolfgang Hützler, das Fest werde rund 113000 Euro kosten. „Weniger als das Festival der Nationen“, stellte Hützler dazu fest.

SPD-Fraktionssprecher Stefan Ibel gab allerdings zu bedenken, dass bei den Open-Airs der Radiosender im Ostpark zwischen 8000 und 10000 Menschen gekommen seien. Man müsse sich auf einen wesentlich größeren Andrang einstellen. „Können die Vereine das stemmen?“, fragte Ibel. Oder sei es nicht doch besser, Open-Airs und ein Stadtfest an zwei getrennten Wochenenden zu machen und die Open-Airs professionell betreuen zu lassen? Gegen eine Änderung der Planung sprach sich Thomas Vögele (FW) aus. „Das wäre fatal für die Vereine“, sagte er. Diese seien bereit und wollten sich engagieren. Auch Bürgermeister Gruschka sagte, es wäre „ein großer Fehler, jetzt die Pferde zu wechseln“. Geändert wurde der Ablauf dann auch nicht – mit Ausnahme des verkaufsoffenen Sonntags, der nun zum Rosenkongress stattfindet. Das beschloss der Stadtrat einstimmig. Mehr aber auch nicht. Denn den gewünschten Beschluss für den Ostpark gab es nicht. Dafür sorgte Böhmer-Kistler mit einem Antrag. Der Beschluss sei nicht nötig, fand sie und begründete das unter anderem damit, dass sie schon bei der Vorstellung im Kurausschuss Kritik geäußert habe, es nun März sei und viele Stadtratssitzungen verstrichen seien, in denen Gruschka das Thema hätte behandeln können. Zudem habe der Stadtrat bereits das Geld für das Fest freigegeben, das müsse reichen. Auch Jakob Trommer (FW) sagte, man hätte den Stadtrat schon früher fragen müssen. „Traurig“, nannte Vögele diesen Antrag. „Ganz schlecht“ fand Gruschka den Vorschlag, ohne Beschluss weiterzumachen. Man brauche diesen Rückhalt, warb auch Schluifelder um ein Ja. Die Ratsrunde signalisierte, dass Schluifelder ihr Konzept so umsetzen könne, man freue sich auf das Fest. Einen Beschluss gab es am Ende aber nicht.