2017-09-20 00:34:19.0

Neubau Die Planung steht

Der Tussenhausener Gemeinderat bringt den Bauantrag für das Mattsieser Feuerwehrhaus auf den Weg. So geht es jetzt weiter

In seiner jüngsten Sitzung hat der Tussenhausener Gemeinderat dem Bauantrag für das Feuerwehrhaus im Ortsteil Mattsies zugestimmt. Entsprechend der bisherigen Absprachen präsentierte der beauftragte Architekt Thomas Miller aus Krumbach nun eine Rundumansicht des Gebäudes, das im kommenden Jahr am Kirchenweg in Mattsies entstehen soll (MZ berichtete).

Neben den beiden östlich ausgerichteten Fahrzeuggaragen wird das Haus über einen Schacht zum Trocknen der Schläuche, Duschen, eine Stiefelwaschanlage, ein Druckluftnetz, eine Abgasabsaugung sowie Verwaltungs- und Aufenthaltsräume verfügen. Die Mehrzweckräume im Obergeschoss sollen vorerst im Rohbau belassen werden. Indem die Stockwerke über die Fußböden beheizt werden und somit keine Wandheizkörper eingebaut werden müssen, könne man die Räume in uneingeschränktem Umfang nutzen. Die Gemeinderäte verständigten sich mit Miller zudem darauf, dass die Möglichkeit zum späteren Einbau eines Personenaufzugs in der Planung berücksichtigt werden solle.

Inklusive aller staatlichen Zuschüsse werden sich die Gesamtkosten für den Neubau laut Miller auf 1,3 Millionen Euro belaufen. Bürgermeister Johannes Ruf ist zuversichtlich, dass dieser Rahmen eingehalten werden kann: „Wie auch im Falle des Kindergartens werden wir bei diesem Bauvorhaben in Sachen Kosten eine Punktlandung hinlegen“. Die erweiterte Kindertagesstätte wurde im Jahr 2013 eingeweiht – bereits für dieses Projekt hatte die Marktgemeinde mit Architekt Miller zusammengearbeitet.

Ein konkreter Zeitplan liegt Ruf zufolge hingegen noch nicht vor. Nach Abschluss der Planungsphase wolle man über den Winter die Auftragsvergabe ausschreiben, um im Frühjahr mit dem Bau beginnen zu können. Die Fertigstellung des Feuerwehrhauses im Herbst 2018 hält Ruf für realistisch. Bis dahin habe die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr, die aktuell provisorisch untergebracht ist, absolute Priorität. (jmr-)