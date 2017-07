2017-08-01 00:34:29.0

Verkehrsgarten Die Rolle des Stadtrates

Referent Jürgen Thiemann ärgert sich über die Rede von Bürgermeister Paul Gruschka und wittert Wahlkampf

Der Verkehrsübungsplatz ist eingeweiht, nun meldet sich Sportreferent Jürgen Thiemann (SPD) zu Wort. Wer die Rede von Bürgermeister Paul Gruschka gehört habe, der „musste den Eindruck gewinnen, dass wir die Realisierung dieses Projekts, abgesehen vom Spenderehepaar Kania, allein unserem Bürgermeister und seiner Frau zu verdanken haben“, kritisiert Ratsmitglied Thiemann. „In Wirklichkeit war Herr Gruschka höchst persönlich dafür verantwortlich, dass es in der Stadtratsitzung vom 31. Mai Spitz auf Knopf stand“, so Thiemann. Er kritisiert, dass nicht bekannt war, wer die Großspende für den Übungsplatz leisten wollte. „Ein Stadtrat muss wissen, in welche Abhängigkeit sich eine Verwaltung durch eine Spendenannahme möglicherweise begibt“, stellt Thiemann fest.

„Das Telefonat von Frau Gruschka während der Sitzung hätte es aus diesem Grund eigentlich gar nicht geben dürfen.“ Die Gattin des Bürgermeisters hatte die Erlaubnis von Mäzen Hans-Joachim Kania eingeholt, seinen Namen nennen zu dürfen. Erst dann entspannte sich die Situation, Kania ist als Wohltäter mittlerweile ja gut bekannt.

Thiemann erinnert zudem daran, dass der Stadtrat in der besagten Sitzung „mit einer Planung konfrontiert wurde, die er in dieser Form noch nicht gesehen hatte. Denn klammheimlich hatte die Verwaltung in Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht und der Polizei einen Verkehrsgarten konzipiert, der mehr als 1200 m² asphaltierte Fläche vorsah.“ Dem Stadtrat sei es zu verdanken, dass „diese Planung gründlich abgespeckt wurde, sodass es zu der jetzigen umweltverträglichen Lösung kommen konnte.“

Dass der Stadtrat nicht bereit war, Geldmittel über die von Herrn Kania versprochenen 140000 Euro hinaus zur Verfügung zu stellen, könne so auch nicht stehen bleiben. „Der Stadtrat zeigte sich lediglich erstaunt darüber, dass für Bürgermeister Gruschka, der sonst penibel darauf achtet, dass jeder ausgegebene Euro im Haushalt genehmigt ist, auf einmal 50000 Euro hin oder her keine Rolle spielen“, so Thiemann.

„Damit kein falscher Eindruck entsteht: Wir sind Herrn Kania sehr dankbar für seine großzügige Spende.“ Aber dass „unser Bürgermeister seine eigenen Verdienste so in den Vordergrund stellt, das nährt den Verdacht, dass für ihn der Wahlkampf im Hinblick auf 2020 schon begonnen hat“, glaubt Thiemann. (mz)