2017-03-10 09:00:00.0

Finanzen in Mindelheim Die Stadt ist so reich wie noch nie

Mindelheim kann in diesem Jahr fast zehn Millionen Euro investieren und baut dennoch Schulden ab. Von Johann Stoll

Die Stadt Mindelheim kann aus dem Vollen schöpfen. „Die Rahmenbedingungen waren noch nie so gut“, sagte Bürgermeister Stephan Winter auf einer Veranstaltung des CSU-Ortsverbandes Mindelheim im Gasthaus Stern. Winter nannte im Vorgriff auf die Haushaltsberatungen im Stadtrat bereits erste Zahlen.

So liegt der Schuldenstand der Stadt derzeit bei 9,8 Millionen Euro. Dem stehen gut sieben Millionen Euro an Rücklagen gegenüber. Somit liegt der tatsächliche Schuldenstand unter drei Millionen.

Für dieses Jahr erwartet der Rathauschef beim steuerlichen Querverbund die Rekordsumme von 8,4 Millionen Euro. Darunter fällt die Einkommenssteuer und der Anteil an der Umsatzsteuer. Bei der Gewerbesteuer kalkuliert die Stadt vorsichtig mit 13,5 Millionen Euro an Einnahmen. Das ist derselbe Betrag wie im Vorjahr. Am Ende waren es dann sogar 14,1 Millionen Euro, die die Betriebe in die Stadtkasse spülten. Sollte der Hebesatz für die Kreisumlage stabil bleiben, und danach sieht es aus, wird die Stadt Mindelheim in diesem Jahr um 1,4 Millionen Euro entlastet. Im Vorjahr gingen 10,5 Millionen Euro an den Landkreis Unterallgäu. Grund für die Entlastung für die Stadt Mindelheim ist, dass die Steuerkraft von vor zwei Jahren zugrunde gelegt wird. Und die lag damals etwas niedriger als heute. Für den Verwaltungshaushalt rechnet Winter mit einem Volumen über 34,6 Millionen Euro. Hinzu kommt der Vermögenshaushalt mit 9,8 Millionen Euro. Das ist die Summe, die die Stadt investieren kann. „Das Geld fließt in Projekte, von denen die heimische Wirtschaft profitiert“, sagte der Bürgermeister.

Und das soll dieses Jahr angepackt werden: vierter Bauabschnitt des Umbaus der Maximilianstraße, Sanierung des Hauses B der Grundschule Mindelheim, anteilige Finanzierung des Neubaus von Mensa und Turnhalle der Maria-Ward-Realschule, Kreisbildungszentrum der Feuerwehr, neue Drehleiter für die Feuerwehr, Umbau des Krippenmuseums, Erneuerung des Rasens im Julius-Strohmayer-Stadion und Umbau der Ebert-Straße. Die Stadt will eine halbe Million Euro Schulden abbauen und bis zu 50 000 Euro in die Rücklage stecken.