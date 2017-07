2017-07-20 00:38:09.0

Gemeinderat Die Straßen von Türkheim

Lothar Rogg vom Bauamt hat sich tief in die Türkheimer Historie gegraben. Klingt kompliziert – ist es auch: Die Entscheidung, welche Straßen überhaupt noch ausgebaut werden sollen, muss jetzt der Gemeinderat treffen Von Alf Geiger

Was haben uralte Straßenpläne und vergilbte Landkarten mit aktueller Kommunalpolitik zu tun? Eine ganze Menge, weiß Lothar Rogg vom Bauamt, der gemeinsam mit seinen Kollegen jetzt eine wochenlange „Fleißarbeit“ hinter sich gebracht und unzählige alte Pläne und Karten gewälzt hat.

Von dieser Vorarbeit wird der gesamte Gemeinderat schon bald profitieren, denn die Zeit drängt, wenn nicht viel Geld verschenkt werden soll: Spätestens bis zum Jahr 2021 muss die Gemeinde entscheiden, ob – und wenn ja: welche – Straßen in Türkheim, Irsingen oder Berg noch ausgebaut werden sollen.

Aufgrund einer Änderung des Kommunalabgabengesetzes (KAG) können zukünftig Straßen nur noch nach der Erschließungsbeitragssatzung abgerechnet werden, sofern der Beginn der erstmaligen technischen Herstellung nicht länger als 25 Jahre zurückliegt. Nach diesem Stichtag gelten diese Straßen als erstmalig hergestellt und können nur noch nach der Ausbaubeitragssatzung abgerechnet werden.

Die Änderung des KAG tritt mit dem 1. April 2021 in Kraft und verschafft den Gemeinden dadurch einen Spielraum zur Fertigstellung der Straßen von etwa vier Jahren.

Bei einer Erschließungsbeitragssatzung liegt der gemeindliche Kostenanteil bei zehn Prozent der gesamten Ausbaukosten, bei einer Ausbaubeitragssatzung liegt der gemeindliche Anteil zum Teil wesentlich höher.

In der Verwaltungsgemeinschaft Türkheim verfügen bereits Amberg, Rammingen und Wiedergeltingen über eine Straßenausbaubeitragssatzung. Der Markt Türkheim hat noch keine Ausbaubeitragssatzung, wird sich aber nach der Sommerpause zeitnah mit einem Entwurf beschäftigen.

Und doch drängt die Zeit auch für Türkheim: Denn sollte wirklich noch eine Straße neu ausgebaut und die Kosten dann anteilsmäßig auf die Anlieger umgelegt werden, dann muss dies in den nächsten fünf Jahren passiert sein. Wenn nicht, kann die jeweilige Gemeinde die Anlieger nicht mehr via Erschließungsbeitrag zur Kasse bitten.

Der Türkheimer Gemeinderat muss sich also entscheiden: Sollen noch Straßen erneuert und ausgebaut werden? Und – in welchen Straßen können dann überhaupt noch Kosten umgelegt werden?

Um dies zu ermitteln, hat sich Lothar Rogg tief in die Türkheimer Geschichte gegraben, denn die moderne Gesetzgebung führt genau dorthin zurück. Denn der Freistaat hat klar geregelt, dass „historische“ Straßen nicht nachträglich abgerechnet werden können. Das bedeutet zum Beispiel: Hatte die jeweilige Straße schon vor 1920 Bestand, war als Straße erkennbar und auch nach damaligem Stand ausgebaut, gilt sie als „historisch“ und fällt damit unter die Kategorie „erstmalig hergestellt“ und kann nur noch nach einer Ausbaubeitragssatzung abgerechnet werden..

Wurde die Straße jedoch nach 1936 erstmals erwähnt oder ist in einer Landkarte erkennbar, ist die Lage generell etwas komplizierter, denn dann muss die jeweilige Gemeinde noch einmal ganz genau hinschauen, ob vielleicht doch noch ein Straßenausbau umgelegt werden könnte.

Nicht jedoch in Türkheim: Dort hat der Gemeinderat schon im Jahr 1966 einen Strich gezogen und hat entschieden, dass die bis dahin vorhandenen Straßen nicht mehr abgerechnet werden können. Eine „Rolle rückwärts“ gab es dann später im Jahr 1979 doch wieder, als die Straßen Am Eulenteil“ und die „Badstraße“ ausdrücklich wieder als erschließungsbeitragspflichtig beschlossen wurden. Klingt alles sehr kompliziert – und das ist es auch. Das weiß nicht zuletzt Lothar Rogg nach seinen monatelangen Recherchen. Andere Gemeinden – wie etwa Wiedergeltingen – haben dafür tief in die Tasche gegriffen und diese Puzzle-Arbeit durch ein Rechtsgutachten einer renommierten Anwaltskanzlei absichern lassen.

Entsprechend groß war das Lob und die Anerkennung, die Rogg und sein Team bei der jüngsten Gemeinderatssitzung ernteten: Laut klopften die Räte auf den Tisch und bedankten sich auch in mehreren Wortbeiträgen für diese Feinarbeit.

Nach Roggs Recherche bleiben nur noch elf Straßen übrig, in denen die Anlieger überhaupt via Erschließungsbeiträge bezahlen müssten: Stapfenteilweg, Keltenweg, Brandlfeld, Höllweberweg, Schulstraße, Schelmengriesstraße (teilweise), Mühlenstraße (teilweise), Kohlstattweg, Gärtnerweg, Gernerweg und die Eschlefeldstraße. Bei den Straßen Bgm.-Hailer-Straße, Fuchsweg, Haydnstraße, Martin-Luther-Straße, Untere Änger, Am Katzenbuckl und Änger fehlt nur noch die feine Asphaltdeckschicht. Die Verwaltung wurde vom Gemeinderat beauftragt, die Maßnahmen in den nächsten drei Jahren fertigzustellen und anschließend die Erschließungskostenbeiträge zu erheben.

Im Klartext: Nur die Anlieger in diesen Straßen müssen sich – wenn überhaupt – noch Gedanken darüber machen, irgendwann Erschließungsbeiträge bezahlen zu müssen. Viel wahrscheinlicher ist jedoch, dass nur einige wenige Straßen überhaupt noch ausgebaut werden. Die Gemeinderäte sind etwas in der Klemme: Entscheiden sie sich für einen Ausbau, dann gehen die Anlieger auf die Barrikaden. Entscheiden sie sich dagegen, verschenken sie bares Geld aus der ohnehin chronisch leeren Gemeindekasse.

Die aktuelle Straßenerfassung des Bauamtes bietet zwar eine ideale Grundlage – die kommunalpolitische Entscheidung hat letztlich jedoch der Gemeinderat.