2017-07-24 00:34:54.0

Wahl „Die Türkei wandelt sich zu einer Autokratie“

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger von der FDP spricht bei „Politik zum Anfassen“ Von Manuela Frieß

23 Jahre Bundestag, zweimal je vier Jahre lang Bundesjustizministerin und 13 Jahre Landesvorsitzende der FDP in Bayern: Der Name Sabine Leutheusser-Schnarrenberger ist vielen Menschen immer noch ein Begriff, obwohl sie sich aus der Bundes- und Landespolitik ihrer Partei schon zurückgezogen hat. Es schlug sich jedoch im Interesse an der Veranstaltung der FDP in Bad Wörishofen nieder.

Nach einer Begrüßung durch den Kreisvorsitzenden Bernhard Mohr ergriff Bundestagskandidat Jonas Flott aus Lauchdorf kurz das Wort und erklärte in wenigen Sätzen, dass seines Erachtens die FDP in der Bundespolitik in den vergangenen vier Jahren als liberale Mitte gefehlte habe. Ein Umstand, der sich mit der nächsten Wahl hoffentlich ändern werde, so der 22-jährige Student.

Trotz des lauen Sommerabends waren an die 70 Zuhörer gekommen, die die ehemalige Justizministerin hören wollten. Vielleicht war es aber auch das Thema „Integrations- und Flüchtlingspolitik: was zu tun ist?“, das die Besucher interessierte. Und in das stieg Leutheusser-Schnarrenberger zügig ein.

Sie befürworte die Entscheidung vom Herbst 2015, als die Kanzlerin meinte: „Wir schaffen das!“ Denn schließlich musste die Genfer Flüchtlingskonvention eingehalten werden. „Was ich aber nicht verstehe, ist, dass kein Plan da war, wie mit dieser großen Zahl an Menschen weiter umgegangen werden sollte“, betont sie. Und zwar nicht nur innenpolitisch: In einer Zeit, in der sich die Türkei immer mehr zu einer Autokratie wandelt, müsse das getroffene Flüchtlingsabkommen dringend überdacht werden. Und außerdem müsse zügig eine europaweite Lösung gefunden werden. Denn wenn sich schon die EU-Mitglieder nicht an das geltende Recht halten, dann könne es keine gemeinsame Linie für die Zukunft geben. Außerdem wünsche sie sich, dass die Debatte um Integration und Flüchtlingspolitik endlich sachlicher und rational geführt werde. „Mir ist das viel zu emotional, es scheint als gäbe es in Deutschland nur diese zwei Positionen: Multi-Kulti oder Abschottung.“

Während des Vortrags der ehemaligen Ministerin merkt man die jahrelange Erfahrung und juristische Kompetenz der Rednerin. Energiegeladen und rhetorisch gewandt ging sie in ihrem Vortrag auch auf Probleme vor Ort ein. „Als Kreisrätin in Starnberg und aktives Mitglied im Helferkreis finde ich, dass die Behörden bestimmte integrative Maßnahmen eher behindern als unterstützen.“

Außerdem warne sie davor, in Bezug auf die Mitarbeiterzahlen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) dieselben Fehler zu machen wie in den 1990er-Jahren. „Hier kann man nicht so kurzfristig denken, denn das ist etwas, das uns noch viele Jahre beschäftigen wird.“