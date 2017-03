2017-03-29 13:26:00.0

Premiere Die Überdosis Humor gibt’s sogar ohne Rezept

Im Wiedergeltinger Theaterstadl wird kreative Ideenvielfalt gekonnt in Szene gesetzt Von Maria Schmied

Haben Sie sich schon einmal eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bei einer Krankmeldung vom Arzt Ihrer Wahl ausstellen lassen? Sie kennen das das bestimmt. Doch in Wiedergeltingen gibt es beim Eintritt in den Theaterstadl etwas ganz anderes: eine „Lachunfähigkeitsbescheinigung“. Dabei ist eine diesbezügliche „Behandlung sehr dringend empfohlen!“ Denn: „Bei verspäteter Vorlage droht Humorverlust!“ Nicht aber bei dem Stück „Gute Besserung!“

Der von Bernd Gombold geschriebene Schwank brachte in drei Akten den etwas überspitzten Alltag in einer Arztpraxis auf die Bühne, von den 13 Darstellern einfach köstlich in Szene gesetzt. Spielleiter Willi Müller sagte bei der Premieren-Begrüßung: „Es ist eine Arztpraxis wie im richtigen Leben. Wenn Sie eine Praxis kennen, wie sie hier dargestellt ist – das ist reiner Zufall. Unsere Mitarbeiter sind angehalten, sich nur an den Text zu halten.“

In diesem Stück geht es nicht nur um Kassenpatienten, von denen die Frau „Doktor“ (Karina Leinsle) sagt: „Niemand lebt ewig und Kassenpatienten schon gar nicht!“ Nun, denen verordnet sie lieber Bewegung, die besseren Behandlungen wie zum Beispiel Massagen, sind den Privatpatienten vorbehalten, denn die bringen schließlich etwas ein.

So Dr. Götz Wuschnik (Gerhard Wörz). Der „Wuschi“ wird immer wieder von seiner „Mutti“ angerufen. Klingelton: „Mama“, das Lied von Heintje gesungen, kündigen die Telefonate an. Arzt Dr. Klaus Sommer (Winfried Filser) liegen alle Patienten sehr am Herzen, so auch Eleonore von Himmelsberg (Birgitt Menhofer), die immer, wenn sie „Herzschmerzen“ verspürt, sich unbedingt frei machen möchte, damit der Doktor sie auch richtig abhören kann. Dabei sind Schattenspiele hinter dem Vorhang eine vielversprechende Abwechslung.

Schon der Anfang des Stückes beweist die kreative Ideenvielfalt des Autors. Sprechstundenhilfe „Sonja“ (Susanne Erhardt) hört Hilferufe aus der Massagepraxis von Arzttochter Katrin Sommer (Alicia Leinsle). Sie hatte unerlaubten Besuch von ihrer großen Liebe, Malergeselle „Markus“ (Felix Baumann). Beim innigen Kuss verhaken sich ihre Zungen-Piercings. Eine heikle Angelegenheit, die „Sonja“, wie so viele Situationen, meistert, die beiden Liebenden geschickt trennt. Nur, dass „Markus“, nur mit einem Handtuch seine Männlichkeit bedeckend, versucht, sich seinen Schlüpfer anzuziehen. Männlichkeit?

Die stellt Hausmeister und Türsteher „Erkan“ (Hannes Menhofer) gerne mit seinem „Hammer-Body“ zur Schau, vor allem, wenn weibliche Schönheiten in seiner Nähe sind. Hannes Menhofer ist eine Schau! Er verkörpert „echt voll krass“ den jungen, schlaksigen, Sprüche klopfenden Türken nicht nur in Mimik, mit Gesten und Bewegungen, sondern auch in der akzentvollen Aussprache.

Eine Familie kommt immer wieder voll zu Geltung: die Familie Sommerfeld. Vater „Fritz“ (Manfred Seitz) wird von „Wuschi“ angefahren, seine Schwiegertochter „Rosa“ (Yvonne Epp) will natürlich Kapital daraus schlagen. Sohn „Karl“ (Thomas Strauß) versucht zu vermitteln, aber „Rosa“ weiß, was sie will. Doch wird es ihr auch gelingen, den Schwiegervater für ihre Zwecke zu missbrauchen?

Und da sind noch „Lena“ (Roswitha Müller), die ihren „Oskar“ kastrieren lassen möchte und der Pharmavertreter „Paul Pille“ (Karsten Lincke), die das Team in der Praxis aufmischen. Die Zuschauer kommen aus dem Lachen nicht mehr heraus. Doch wie es ausgeht, das wird an dieser Stelle nicht verraten. Gehen Sie, schauen Sie selbst und lassen Sie sich vom heiteren Praxisteam den Abend verschönen. Dazu gehören natürlich auch die Souffleusen Susanne Wörz und Alexandra Knobloch.

Für die Maske sind Sandra Schulz und ihr Team am Set. In Technik und Bühnenbau haben Manfred Reimann, Thomas Strauß und Gerhard Wörz ihre Tatkraft eingebracht. Die Zuschauer sind begeistert und spenden immer wieder auch Zwischenapplaus.

Termine Samstag, 1. April; Sonntag, 2. April; Samstag, 8. April; Sonntag, 9. April; Ostersonntag, 16. April; Ostermontag, 17. April, Zusatzvorstellungen: , Freitag, 21. April (neu) Samstag, 22. April, Sonntag, 23. April. Die „Sprechzeiten“ beginnen jeweils um 19.30 Uhr.