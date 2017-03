2017-03-18 00:38:17.0

Schule Die Vergangenheit spricht

Wie Türkheimer Gymnasiasten sich in einer Seminararbeit mit Zeitzeugen über die Kriegs- und Nachkriegzeit unterhalten haben und wie daraus ein beeindruckendes Buchprojekt wurde Von Alf Geiger

Früher, da war es für Melanie Heiß immer ein wenig lästig, wenn irgendein Verwandter bei der Familienfeier wieder einmal „von früher“ erzählt hat, von der Zeit im Krieg und wie es damals so war, als Deutschland in der Nachkriegzeit aus Trümmern wiederauferstand. Früher, da hörte sie gar nicht so genau zu und war froh, wenn jemand das Thema wechselte und den redseligen Opa wieder auf andere Gedanken brachte.

Heute hört sie genauer hin. Jetzt weiß die 18-jährige Abiturientin des Joseph-Bernhart-Gymnasium, dass es alles andere als eine „gute, alte Zeit“ war, von der die Generation der Großväter und -mütter so gerne erzählt. Heute weiß Melanie Heiß, dass es damals auch viel Leid, Tod, Krieg, Hunger, Flucht und Vertreibung gab. Heute weiß sie aber auch, dass es trotz der vielen Gräuel dieser dunklen Zeit auch Licht gab, schöne Erinnerungen an Feste, an die eigene Kommunion oder später an den wirtschaftlichen Aufschwung, der für viele Zeitzeugen mit dem „Wunder von Bern“ und dem Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft durch Deutschland seinen Höhepunkt erfuhr.

ANZEIGE

Zeitzeugen. Für Melanie Heiß war das ein Wort, mit dem sie nicht viel anfangen konnte. Für die 18-Jährige und 14 Schülerinnen und Schüler der Abiturklasse war es daher erst einmal eine Schularbeit wie viele andere, als sie sich zum Praxis-Seminar im Deutschkurs meldeten. Mehrere Themen standen zur Auswahl: „Wir haben dann Zeitzeugen genommen, weil uns das noch am interessantesten erschien“, sagt Carina Barth. Wie interessant das Thema dann am Ende für die sieben Mädchen und acht Jungs des P-Seminars werden sollte, das wussten auch die beiden Lehrer Barbara Wipijewski und Thomas Feuerstein zunächst nicht, die das Seminar pädagogisch begleiteten.

Denn herausgekommen ist nicht einfach nur eine Seminararbeit, die benotet wird und dann wieder in den Schubladen verschwindet. Die Schüler haben etwas ganz Besonderes geleistet und daraus eine 50-seitige Broschüre gemacht, die ein tolles Beispiel für das Engagement und Können der Abiturienten ist. Schon das Layout und der Druck sind gelungen, dafür sorgte unter anderem der 19-jährige Marian Werny.

Ihre Gespräche mit Zeitzeugen wurden so zu einem wirklich lesenswerten und interessanten kleinen Nachschlagewerk für Zeitgeschichte: nicht abgehoben und theoretisch, sondern greifbar und lebendig. „Die Vergangenheit spricht“ lautet der Titel des kleinen Büchleins, das auf 50 Seiten Geschichte und Geschichten buchstäblich lebendig werden lässt. Vom Kriegsbeginn ist da zu lesen, von der Rassenideologie der Nazis, von Flucht und Vertreibung, Kleidung und Essen. Das sind Themen, die die jungen Türkheimer Schüler bislang nur aus Büchern kannten.

Sie werden die Begegnungen mit den Zeitzeugen nie wieder vergessen – da waren sich alle Teilnehmer des Seminars einig. Und sie haben auch für ihr eigenes Leben und ihre Zukunft viel gelernt, sagt Anna Strobel. „Früher bekamen die Kinder zu Weihnachten vielleicht mal einen Schal oder so als Geschenk. Und wir freuen uns heute über eine Play-Station, die ein paar hundert Euro kostet.“ Durch das Projekt könnten sie manches besser einordnen, sagen die Schüler.

Wenn dann der Opa beim nächsten Geburtstag wieder mal anfängt, vom Krieg zu erzählen, dann verstehen sie nicht nur manche Geschichte besser. Und: Sie hören jetzt auch besser zu.

gibt es das Buch zum Preis von drei Euro im Sekretariat des JBG, in der Sieben-Schwaben-Bücherei in Türkheim und in der Bücherstube Thiel in Bad Wörishofen.