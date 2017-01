2017-01-10 14:07:00.0

Fasching in Türkheim Die Wertachfunken auf dem närrischen Olymp

Das Showprogramm beim 22. Galaball lässt keine karnevalistischen Wünsche offen. Von Isolde Egger

Der 22. Galaball der Wertachfunken war wieder ein gesellschaftliches Ereignis in Türkheim. Schon beim Betreten der festlich geschmückten Sporthalle im Türkheimer Gymnasium sprang der Funken auf die gut gelaunten und festlich gekleideten Ballbesucher über.

Galaball: Wertachfunken verwandeln Sporthalle in Eventtempel

Die Wertachfunken hatten mit viel Aufwand die nüchterne Halle in einen blauatmosphärischen Eventtempel verwandelt. Präsident Rudolf Huber strahlte: „Der Saal ist ausverkauft, 700 Gäste kommen, ob jung oder älter, alle fühlen sich wohl, und das schon seit 22 Jahren!“ Zu diesem Jubiiläum gratulierte auch Bürgermeister Christian Kähler. Dementsprechend wurden an langjährige Vereinsmitglieder die goldglänzenden Orden verliehen. Die bemühen sich nicht nur um den reibungslosen Ablauf der großen Shows, sondern sind mit der Technik, der Organisation, dem Bühnenbild, der Musik, den Kostümen, dem Training und vielem mehr schon Monate vorher beschäftigt.

„Eigentlich leben wir das ganze Jahr mit dem Vorbereiten auf diese Saison,“ sagt Stefanie Brehm, die mit Judith Schäffler und Karina Altmaier die Märsche choreografiert und mit den Garden einstudiert. Genauso geht es den Trainerinnen der Shows: Carina Fritsch, Julia Hefele und Verena Prestele fangen bald nach diesem Fasching mit dem Ideensuchen für 2018 an.

Und das lohnt sich, denn was am Samstag auf der Bühne des Gymnasiums geboten wurde, war eine professionelle, ideenreiche, hervorragende Tanzshow die Hollywood nicht besser machen könnte – die Gäste waren begeistert.

Wertachfunken: So frech tanzen die Türkheimer Mini-Narren

Da kam die Minigarde hereinmarschiert, von Florian Huber im Gardemarsch und in der Showeinlage trainiert. Sie lieferten eine charmante Darbietung in den traditionellen Farben blau-weiß. Mini-Prinzessin „Annika II. (Sirch) von Glitzer und Glanz“ mit ihrem Prinz „Fabian IV. (Happ) von Handspiel“ eroberten die Herzen der begeisterten Zuschauer mit schwungvollem Reifrocktanz und frechem Radschlagen. „Die Kraft der Magie“ ist das diesjährige Thema der Mini-garde.

Die Juniorgarde mit Prinzessin „Laura I.“ (Braun) und Prinz „Maximilian I.“ (Pavlovic) tanzten spielerisch zu den Themen „Game Boy“, „das Moorhuhn“, „Tetris“, „Super Mario“ bis zum „Game over“. Mit knallbunten Kostümen wirbelten sie frech über die Bühne.

Das gesamte Geschehen wurde wortstark von Hofmarschall Andreas Milantzkis kommentiert. Der schlüpfte dann auch noch in ein griechisches Götterbotenkostüm und war beim Höhepunkt des funkelnden Abends mit der Faschingsgarde bei den „Göttern des Olymps“ auf der Bühne.

Da zeigten Prinzessin „Sarah I.“ (Beusch) von Feinmechanikerhände“ und ihr Prinz „Jens I. (Jattke) von Gletscherspalten“ eine perfekte Glanzshow mit Kostümwechsel und kesser Hot-Pants-Beinakrobatik. Göttervater Jupiter leuchtete mit seinem Zornesblitz und Liebesgöttin Aphrodite blendete die staunende Männerwelt mit goldenem Prunkgewand.

Das beifallfreudige Publikum verlangte Zugaben und Präsident Rudolf Huber bedankte sich herzlich bei den zahlreichen Sponsoren mit Wertachfunken-Faschingsorden.

Dann hieß es „alles Tanz“ und die „Espresso-Band“ spielte mit Christoph Stöckle am Keyboard, Marion Bach (Saxofon) und Wolfgang Filser (Gitarre) einen Schlager nach dem anderen und die tanzfreudigen Türkheimer legten eine heiße Sohle zu „Sempre, sempre …“ aufs Parkett. Hofmarschall Andreas rief „Danke“, und der ganze Saal antwortete „Bitte“. Das ist seit 22 Jahren so Tradition bei den Wertachfunken in Türkheim.

Karten für den Jubiläumsball am Samstag, 4. Februar, 20 Uhr in der Gymnasiumshalle Türkheim mit der Band „Voice“ gibt es beim Kartenvorverkauf in der TV-Halle am Freitag, 27. Januar, ab 18 Uhr.

Mehr Fotos vom Fasching unter www.mindelheimer-zeitung.de/bilder