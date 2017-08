2017-08-18 04:00:00.0

Protest Die Wiese soll Wiese bleiben

Gegen die Bebauung am Lautenwirtsgässchen formiert sich Widerstand. Die Bürgerinitiative sammelt Unterschriften. Von Johann Stoll

Rund 100 Anwohner, darunter viele Familien mit Kindern, haben gestern auf der Wiese am Lautenwirtsgässchen gegen die Pläne der Stadt Mindelheim protestiert, das Areal zu bebauen. In den kommenden Wochen sollen Unterschriften gesammelt werden, um den Stadtrat zum Umdenken zu bringen.

Wer zufällig gestern am Nachmittag des Wegs kam, dürfte sich verwundert die Augen gerieben haben. Auf der Wiese am Lautenwirtsgässchen in Mindelheim fand ein fröhliches Happening statt. Familien mit vielen kleinen Kindern waren aus der Umgebung mit Picknickdecken herbeigeströmt. Einige hatten Klappstühle und Sonnenschirme mitgebracht. Andere packten Spielsachen, Getränke und Brotzeit aus. Und die Kinder Julia und Jonas Streitel hatten Geige und ein Tasteninstrument mitgebracht und spielten unter großem Beifall den rund 100 Besuchern ein Ständchen. Der Anlass für die fröhliche Aktion freilich war ein ernster. Eine erst diese Woche neu gegründete Bürgerinitiative „Wiese am Lautenwirtsgässchen“ trommelt für den Erhalt der Grünfläche.

Auf zwei Plakaten machte die BI auf ihr Anliegen aufmerksam: „Die Wiese muss gerettet werden“ war darauf zu lesen. Die Plakate hatten sich im Fundus von Helmut Lutzenberger erhalten. Der frühere Stadtrat hatte vor Jahren eine Bürgerinitiative für den Erhalt der Obstwiese gegründet und letztlich damit Erfolg gehabt. Die Schrift war kurzerhand ausgebessert worden. Aus „Obstwiese“ wurde eben „Lautenwirtswiese“. Wiese bleibt Wiese.

Zeit ist ohnehin knapp. Susanne Streitel, Annerose Mehnert und Simone Wagner haben die Bürgerinitiative gegründet. Soll ihre Initiative überhaupt Erfolg haben, tut Eile not. Bis 20. September müssen sie neun Prozent der erwachsenen Mindelheimer Bevölkerung davon überzeugen, gegen die Bebauung zu unterschreiben. Das wären knapp 1200 Unterschriften, die gesammelt werden müssten.

Nur wenn dieses Quorum erreicht wird, kann das bereits laufende Verfahren für die Bebauung durch ein Bürgerbegehren gestoppt werden. Am 25. September will der Stadtrat bereits entscheiden. Ziel der Bau-Gegner ist ein Bürgerentscheid.

Schon gestern haben sich mehrere Dutzend in vorbereitete Listen eingetragen. Im Café Engel liegen weitere Listen aus. Andere Geschäfte in der Innenstadt sollen folgen. Wer unterschreiben will, kann sich auch an Susanne Streitel unter s_streitel@t-online.de wenden.

Das Anliegen der drei Frauen ist, dieses zentrale, städtebaulich wertvolle Grundstück für die Allgemeinheit zu erhalten. Allenfalls mit dem geplanten Neubau des Kindergartens St. Stephan neben dem Förderzentrum können sie sich abfinden. Einer der Nachbarn, Clemens Mehnert, rechnet vor, dass 400 Quadratmeter Wiesenfläche Sauerstoff für eine Familie mit vier Personen liefert. Dem hielt allerdings der Grünen-Stadtrat Josef Doll entgegen, dass das Gelände nach dem Bau mit Begrünung ökologisch sogar aufgewertet werde, weil dort mehrere Bäume gepflanzt werden sollen. Die lieferten noch mehr Sauerstoff. Vorbeigeschaut haben auch noch ein paar weitere Stadträte wie Ursula Kiefersauer, Hannelore Lutzenberger, Michael Manlig sowie die Bürgermeister Hans-Georg Wawra und Roland Ahne. Auch Bauamtsleiter Gerhard Frey und sein Vertreter Michael Egger standen Rede und Antwort.

Ahne machte dabei aus seinem Herzen keine Mördergrube. Der SPD-Stadtrat hatte Bürgermeister Stephan Winter vor gut eineinhalb Jahren davon überzeugt, eine eigene Klausursitzung des Stadtrates einzuberufen. Auf dieser nicht öffentlichen Sitzung im Januar 2016 war es ausschließlich darum gegangen, wo in Mindelheim überall noch gebaut werden kann. Ahne zeigte denn auch gestern wenig Verständnis für die Menschen, die die Wiese nicht bebaut sehen wollen. Er bezeichnete die Veranstaltung als „Show“. Die Meinung der Bau-Kritiker teilten lediglich Lutzenberger und Kiefersauer. Das 5,65 Hektar große Gelände gehört dem Kloster Heilig Kreuz, das von einer Stiftung verwaltet wird. Im Stadtrat Ende Januar 2017 war von zwei Einzelhäusern, sieben Doppelhäusern, drei Reihenhäusern und 120 Wohnungen die Rede, die zwischen dem Hohen Weg und dem Förderzentrum gebaut werden sollen.