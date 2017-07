2017-07-18 00:34:04.0

Mittelschule Die „bewegte Schule“ braucht mehr Platz

Die Schulleiterin will das Gelände dafür umgestalten und hat noch einen weiteren Wunsch Von Wilhelm Unfried

Mehr als 250 Schüler besuchen derzeit die Ludwig-Aurbach-Mittelschule. Nach Auskunft von Rektorin Barbara Engel bleiben die Schülerzahlen auch in der Zukunft konstant. Der Schulverband Mittelschule genehmigte den von Kämmerer Claus-Dieter Hiemer vorgelegten Haushalt nach kurzer Diskussion einstimmig. Kreditaufnahmen sind keine vorgesehen.

In die Mittelschule gehen Kinder aus Türkheim, Amberg, Rammingen, Tussenhausen und Wiedergeltingen. Zum Stichtag im Oktober 2016 waren 205 Kinder angemeldet, wie Bürgermeister Christian Kähler in seiner Beschlussvorlage erläuterte. Tatsächlich sind es aber mehr Schüler, weil auch Schüler aus dem Schulverbund nach Türkheim gehen.

Der Verwaltungshaushalt 2017 schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 648000 Euro, im Vermögenshaushalt sind 163000 Euro vorgesehen. Die Verwaltungsumlage errechne sich aus dem Schulbedarf (1520 Euro/Schüler), den Betriebskosten für die Doppelturnhalle und die Ganztagsbetreuung (140 Euro /Schüler).

Der Kämmerer konnte auf eine positive Entwicklung bei den Finanzen hinweisen. Im Haushalt 2016 wurden fast 50000 Euro weniger ausgegeben, eine geplante Entnahme aus der Rücklage wurde damit nicht notwendig. Sogar eine Erhöhung der Ausgaben bei der Sanierung des Flachdaches konnte aufgefangen werden. Zur guten finanziellen Lage trage auch die Photovoltaikanlage bei, Strommenge und Einspeisevergütung lagen zum Beispiel 2016 zehn Prozent über dem Plan.

Das positive Ergebnis für 2016 schlägt sich nun auch im Haushalt 2017 nieder, so Hiemer. Und auch für die kommenden Jahre gebe es keine großen Unbekannten, die Schule sei saniert und auf dem neuesten Stand. Er verwies auf den Einbau von zwei Liften, um auch den Ansprüchen der Inklusion gerecht zu werden. Die Verwaltungsumlage für die Kommunen werde bis zum Jahr 2020 moderat auf 1860 Euro steigen, gleichbleibende Schülerzahlen vorausgesetzt.

Allerdings wolle müsse man in naher Zukunft mit der Sanierung des sogenannten Heglerhauses beginnen, in dem derzeit Schulcafé und die Hausmeisterwohnung untergebracht sind. Das Haus sei schon 100 Jahre alt, die Sanierung könnte Überraschungen mit sich bringen. Deshalb werde man in den kommenden Haushalten Substanzuntersuchungen veranschlagen.

Rundum zufrieden zeigte sich auch Schulleiterin Barbara Engel. Die Schule biete jedem Schüler Zugriff auf die EDV. „Wie waren Vorreiter“, betonte sie. Lediglich fünf Fachräume müsse man noch nachrüsten. Für die Zukunft wünsche sie sich noch, dass die Schüler auch auf WLAN zugreifen können.

Und noch ein Problem komme auf die Schule zu. Immer mehr Schüler nehmen die Angebote der Nachmittagsbetreuung an. Man müsse den Schülern auch die Möglichkeit zur Bewegung geben, dieses Problem umschrieb sie mit „bewegter Schule“. Man mache sich Gedanken, wie man das Schulgelände entsprechend umgestalten könne. Platz sei ja ausreichend vorhanden.