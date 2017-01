2017-01-02 12:00:00.0

Satire Die ganze Wahrheit über 2017

Das neue Jahr birgt so einige Überraschungen, wie ein Blick in die Glaskugel zeigt. Warum ein bekannter Politiker zur Bravo-Ikone wird und sich der Dalai Lama ins Unterallgäu aufmacht

Den silvesterbedingten Brummschädel haben wir noch auf dem Hals stecken, da wartet bereits die nächste Herausforderung auf uns. Jeder will wissen, wie viel Gutes das neue Jahr so bringt und wo es sich vielleicht noch etwas Mühe geben sollte. Wir haben die Glaskugel herausgeholt, auf Hochglanz poliert und einiges Überraschendes entdeckt.

Januar: Aufgrund der schwindenden Zahl und des allgemein hohen Alters ihrer Mitglieder legen CSU und SPD ihre Neujahrstreffen aus wirtschaftlichen Gründen im Seniorenzentrum St. Georg in Mindelheim zusammen. Dort beschließen die 30 verbliebenen Getreuen, ihre Parteien zur Alternative für das Unterallgäu (AfU) zusammenzuschließen.

Februar: Der Landkreis bewirbt sich als letzter in Schwaben um das neue Siegel „Koordinationsregion Unterallgäu“ und schafft dafür zwei neue Stellen: Ein Koordinatoren-Koordinator und ein Koordinations-Berater kümmern sich um die richtige Koordination des Koordinationssiegels.

März: Nachdem im Februar die letzte Schulsanierung abgeschlossen wurde, macht sich im Hochbauamt des Landratsamtes akute Langeweile breit. Vermummte Gestalten werden beobachtet, wie sie sich nächtens in Türkheim an der Fassade des Joseph-Bernhart-Gymnasiums zu schaffen machen und den Vollwärmeschutz von den Mauern pulen. Um Schlimmeres zu verhindern und die Zeit bis zum nächsten Sanierungs-Marathon in etwa 30 Jahren zu überbrücken, beschafft das Landratsamt einen Sanierungs-Simulator.

April: Die Bauarbeiten für die untere Maximilianstraße in Mindelheim beginnen. Zwei Tage lang läuft alles wie geplant. Dann entdeckt einer aus einer kleinen Rentnergruppe, die die Arbeiten von Sonnenaufgang bis -untergang fachsimpelnd beobachtet, dass ein Bagger nicht nur Geröll und Boden aushebt. Der herbeigerufene Kreisheimatpfleger hat sofort die Denkmalpflege alarmiert, weil er einen Verdacht hat. Und tatsächlich: Die Experten legen flugs den Bau lahm. Acht Wochen lang müssen sämtliche Arbeiten ruhen. Ganz Mindelheim rätselt, was da vor sich geht. Dann ist das frühneuzeitliche Grab geborgen und eingehend untersucht. Die Knochenreste und ein überraschend entdecktes Dokument aus dem Stadtarchiv liefern unwiderlegliche Beweise: Es handelt sich um das Grab von Georg von Frundsberg.

Damit ist klar: Die untere Maximilianstraße kann so nicht mehr umgebaut werden, wie es geplant war. Der Stadtrat erkennt die Chance für den Tourismus. Architekt Peter Kern plant um. Die gesamte Maximilianstraße wird zum Mittelalter-Erlebnis-Pfad erklärt. Es werden Gänge mit Glasscheiben angelegt, sodass Touristen vom Oberen zum Unteren Tor in die unterirdische Welt des Mittelalters eintauchen können. Die Wirtsleute im Weberhaus laden sechs Mal die Woche zum Ritteressen ein und sind auf Wochen im Voraus ausgebucht. Täglich kommen zehn Busse mit Mittelalter-Fans nach Mindelheim. Nur eines ist vorbei: Autos dürfen nicht mehr in die Altstadt einfahren.

Mai: Der neue Storchenmast, der in Kirchheim den marode gewordenen Kran ersetzt, erfreut sich großer Beliebtheit. Anscheinend hat sich im Winterurlaub, den die Adebars traditionell im Süden verbracht haben, herumgesprochen, welch schönes Plätzchen der Fuggermarkt ist. Für neun Nester war der Mast geplant, doch Anfang Mai haben bereits 22 Storchenpaare ihr Lager dort aufgeschlagen. Weitere Nachzügler sollen bereits im Anflug sein. Und wie soll das erst werden, wenn der Nachwuchs schlüpft? Schnelles Handeln ist erforderlich! „In diesem Jahr kommt die Marktgemeinde bestimmt nicht drum herum, Schulden zu machen“, heißt es aus dem Rathaus.

Juni: Wenige Wochen vor der Bundestagswahl steigt die Anspannung beim politischen Personal. Die Gelassenheit in Person ist freilich Wirtschaftsstaatssekretär Franz Josef Pschierer. Er weiß, ihm kann keiner. Seit er Autogrammkarten mit seinem Konterfei allen Firmenchefs anlässlich des Besuchs von Ministerin Ilse Aigner im Dezember 2016 mitgegeben hatte, waren seine Zustimmungswerte ins Unermessliche angestiegen. Daran knüpft nun eine Aktion an, die sich ein Wahlkampfmanager aus der Münchner Parteizentrale hat einfallen lassen. Die Bravo und die Apotheken Rundschau wollen einen Starschnitt von Mister Unterallgäu bringen. Die Wahl ist danach ohnehin nur noch eine Art rituelle Übung.

Juli: Die Schulleitungen von Maria Ward und Maristen gehen neue Wege. Erstmals in der Geschichte der beiden weiterführenden Schulen aus Mindelheim wurden Telefonnummern ausgetauscht. Das war bisher undenkbar. Es war in der jeweils anderen Schule nicht einmal bekannt, ob die jeweils andere Schule überhaupt schon einen Telefonanschluss besitzt. Nun besteht die Chance, dass beide Schulen die Termine ihrer Schulkonzerte so absprechen, dass sie sich nicht wieder gegenseitig ins Gehege kommen wie vorigen Dezember. Da hatten beide am selben Tag ihre Weihnachtskonzerte abgehalten.

Nach der Fußballsaison ist vor der Fußballsaison: Hier gehen die Unterallgäuer Trainer neue Wege. Ähnlich der Spielgemeinschaften haben nun auch sie sich zu einer Trainergemeinschaft zusammengeschlossen.

Die TG Unterallgäu-Ost will damit schneller auf kurzfristige und überraschende Trainerwechsel reagieren und den Vereinen möglichst sogleich einen neuen Übungsleiter anbieten. Fit hält sich die Gruppe um den Vorsitzenden Willi Neumeier beim TSV Mindelheim, wo die Luft für Trainer in den vergangenen Jahren besonders dünn ist. Das Konzept soll demnächst auch anderweitig Schule machen. „Wir haben schon eine Anfrage von den Mindelheimer Handballern bekommen“, sagt Neumeier.

August: Beim jährlichen Ausflug des Kreistages wandern dessen Mitglieder auf den künftigen Glückswegen zu einer Lotto-Annahmestelle und knacken prompt den Jackpot. Noch vor Ort beschließen sie, mit den Millionen sämtliche Schulden des Landkreises zurückzuzahlen und die Kreisumlage bis auf Weiteres zu streichen.

September: Die Arbeitslosenquote im Unterallgäu sinkt erstmals unter Null Prozent. Der Landkreis ist damit deutschlandweit Spitzenreiter und belegt in sämtlichen Rankings den ersten Platz. Das hat allerdings Konsequenzen: Weil Menschen aus ganz Deutschland in den Wunder-Landkreis drängen, sind die Erstaufnahemeinrichtungen in Mindelheim und Bad Wörishofen völlig überlaufen.

Oktober: Da der Streit um die Höhe der Kreisumlage wegen des im August gefassten Beschlusses entfällt, sind die Haushaltsberatungen des Kreistags öde wie nie. Den Fraktionsvorsitzenden schwant, dass sie sich für ihre Reden zur Verabschiedung des Haushaltsplanes nach Jahrzehnten völlig neue Textbausteine und Zitate einfallen lassen müssen.

In einer eilends einberufenen, nicht öffentlichen Sondersitzung wird deshalb der Beschluss von August gekippt: Mit dem gewonnenen Geld soll die Unterallgäu Aktiv GmbH nun Projekte umsetzen, die keine Chance auf Leader-Mittel haben. Der Hebesatz für die Kreisumlage soll nach dem Willen von SPD, Grünen, Freien Wählern sowie ödp/Bürger für die Umwelt um mindestens fünf Prozentpunkte erhöht werden. CSU und JWU fordern dagegen eine Senkung um mindestens sechs Prozentpunkte. Alle atmen erleichtert auf: Endlich ist alles wieder wie immer.

Den heuer so bedeutenden Reformationstag nutzt der Bayerische Fußballverband (BFV) für – na klar: Reformen. Diesmal geht es um Anstoßzeiten. Weil sich die Bundesligen mittlerweile auch den kompletten Sonntagnachmittag gekrallt hat, um auf dem Wahnsinns-Markt China noch ein paar Millionen Euro mehr TV-Gelder zu generieren, sollen die Amateurkicker ausweichen. So finden Jugendspiele gestaffelt nach Wochentagen statt, von der A-Jugend am Montag bis zur E-Jugend am Freitag. Die F-Junioren spielen in der Halbzeitpause der ersten Mannschaften am Sonntagvormittag ihre Partien in der Fair-Play-Liga. „Damit schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe“, sagt BFV-Präsident Rainer Koch. „Die Halbzeitpause wird für die gerade älteren Kicker um fünf Minuten verlängert, gleichzeitig wird den Zuschauern die Unbekümmertheit des Jugendfußballs nahegebracht. Und wer danach im Sportheim noch Ingolstadt gegen Darmstadt sehen will, ist herzlich eingeladen!“

November: Die vier Bürgermeister der Verwaltungsgemeinschaft Türkheim haben in einer Klausurtagung den Steuerskandal aufgearbeitet. Ihr Fazit: Das war nicht gut fürs Image. Zwar gab es keinesfalls irgendwelche Versäumnisse im Türkheimer Rathaus. Und schon gar nicht hatten die Bürgermeister als Chefs der Verwaltung den notwendigen Überblick je verloren. Aber sie haben nun erkannt, dass nicht alle Steuerzahler gleichermaßen von ihrer Fürsorglichkeit profitiert haben.

Das wollen sie nun an Allerseelen, 2. November, ändern. Um Punkt 14 Uhr werden die vier Rathauschefs Hunderte von 100-Euro-Scheinen vom Türkheimer Rathaus auf den Vorplatz werfen. Dazu wird die Blasmusik spielen. Teilnehmen an der Aktion dürfen allerdings nur alle treuen Seelen, die in der VG Türkheim den Erstwohnsitz haben.

Dezember: Nach einem weiteren turbulenten kommunalpolitischen Jahr kündigt der Dalai Lama seinen Besuch in Bad Wörishofen an. Er wolle sich für Frieden zwischen Bürgermeister und Stadtratsmehrheit einsetzen. Der Dalai Lama bezeichnet das Vorhaben als seine bislang heikelste Mission. Mit speziellen Meditationsübungen im Sitzungssaal soll der Erfolg gelingen. Die Sitzungsglocke wird dazu durch eine Klangschale ersetzt.