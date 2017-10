2017-10-28 09:00:00.0

Diskussion „Die gehören hier nicht her“

Hitzige Bürgerversammlung in Tussenhausen: Nach zwei Vorfällen fordern einige Dorfbewohner lautstark drastischere Konsequenzen für straffällige Asylbewerber. Zeitweise droht die Stimmung zu kippen. Von Jens Reitlinger

Ein Freitagabend vor gut zwei Wochen: Während einer Feier im örtlichen Schützenheim tritt ein 26-Jähriger nach draußen, um zu telefonieren. Als drei Asylbewerber die Straße überqueren, kommt es zum Streit. Der 26-Jährige habe sie mit seinem Handy gefilmt, behaupten die jungen Männer. Aus der Diskussion wird eine Schlägerei – die drei 18-jährigen Flüchtlinge prügeln auf den Mann ein, der sich anschließend wegen verschiedener leichterer Verletzungen im Krankenhaus behandeln lassen muss.

Der Fall, der juristisch gesehen eine gefährliche Körperverletzung darstellt, beschäftigt seither nicht nur die Justiz. Auch viele Einwohner der Marktgemeinde sind in heller Aufregung. Bei der Bürgerversammlung herrscht volles Haus, es gibt zahlreiche Wortmeldungen und Zwischenrufe. „Solche Dinge kennt man aus München und Berlin, aber nicht aus unserer Gegend“, klagt einer der Anwesenden. Die Forderungen reichen von der direkten Abschiebung der Straftäter, alternativ deren Einweisung in die Psychiatrie bis hin zur Errichtung solider Zäune um die Flüchtlingsunterkünfte und nächtlichen Patrouillen in den Dorfstraßen. Auch von einem Mordversuch auf den 26-jährigen Tussenhausener ist mitunter die Rede. Über weite Teile des Abends mühen sich Bürgermeister Johannes Ruf und Polizeiinspektionsleiter Thomas Maier aus Bad Wörishofen vergeblich, die erhitzten Gemüter zu beruhigen.

Für zusätzliche Empörung sorgt die Tatsache, dass mindestens einer der mutmaßlichen Schläger noch an einem weiteren Vorfall beteiligt gewesen sein soll. Den Angaben einer Besucherin der Bürgerversammlung zufolge sei ihre 17-jährige Tochter mit dem Hund spazieren gewesen, als sie von zwei Asylbewerbern aus einer der örtlichen Unterkünfte bedroht, beschimpft, bedrängt und genötigt wurde. Sie flüchtete sich nach Hause, mithilfe der Polizei gelang es später, die mutmaßlichen Täter vor deren Unterkunft zu identifizieren. Neben den juristischen Konsequenzen für die ihm vorgeworfenen Taten müsse der doppelt Beschuldigte auch damit rechnen, in einen anderen Landkreis verlegt zu werden – eine Maßnahme, die bei vielen der Anwesenden Unverständnis hervorruft, da der junge Mann wegen anderer Vergehen bereits von einer Unterkunft in Türkheim nach Tussenhausen verlegt wurde.

„Wie viel können sich solche Leute eigentlich erlauben“, echauffiert sich ein Bürger, der sich anschließend für schnellere Abschiebungen ausspricht und lautstarken Applaus erntet. Auch Gemeinderat Johann Schmid stimmt zu: „Damit wird das Problem doch nur verlagert.“ Im Falle des Berliner Attentäters Anis Amri habe man die gleichen Fehler gemacht, gibt er zu bedenken. Für eine deutliche Verschärfung der Rhetorik sorgte auch die Wortmeldung des Altbürgermeisters Alfons Kerler, der ein entschlosseneres Auftreten von Bürgermeister Ruf forderte. „Diese Leute passen und gehören schlichtweg nicht hierher“, sagte Kerler. Ruf müsse sich vehementer gegen die Unterbringung von Flüchtlingen in der Gemeinde stellen.

„Diese Entscheidungen werden weder von der Polizei, noch von der Gemeindeverwaltung getroffen“, erklärte Inspektionsleiter Maier. Über die Einweisung in geschlossene Anstalten, Haft oder Abschiebung hätten ausschließlich die Gerichte zu entscheiden. Neben Bürgermeister Ruf erklärte auch Tobias Ritschel, der stellvertretende Leiter der Ausländerbehörde am Landratsamt, seinen eingeschränkten Handlungsspielraum in der Sache. „Wir nehmen die Vorfälle mit Bedauern zur Kenntnis, aber rechtlich gesehen sind uns die Hände gebunden“, sagte er mehrmals. Von der angestrebten Umverteilung abgesehen, seien auch die Möglichkeiten seiner Abteilung begrenzt, man verfahre nach gesetzlichen Vorgaben.

Massiver Kritik sah sich auch Polizeichef Thomas Maier ausgesetzt. Den Erzählungen der Betroffenen zufolge hätten sie lange auf das Eintreffen der Beamten warten müssen und fühlten sich in der Situation, die sie als akute Notlage auffassten, sich selbst überlassen. „Wenn es nach mir ginge, stünde in jedem Dorf eine Wache“, entgegnete Maier. Er baue trotz der begrenzten Kräfte seiner Dienststelle darauf, dass sich die Bürger auch in Zukunft in Notfällen an die Polizei wenden. „Wir müssen Fakten schaffen und Akten schaffen“, sagte Maier und beschwor die Gemeinde, auf die Mittel und Wege des Rechtsstaates zu vertrauen. „Es nützt nichts, das Gesetz in die eigene Hand nehmen zu wollen“, sagte auch Ruf, als ein besonders aufgebrachter Redner die eigenmächtige Errichtung von Zäunen vorschlug. Ruf lud die Bürger dazu ein, sich wie er selbst per Post an die zuständigen Abgeordneten in den Parlamenten zu wenden, anstatt sich selbst strafrechtlich angreifbar zu machen.

Und auch Gemeinderatsmitglied Georg Paul warb für konstruktive Lösungen. „Eine Handvoll junger Männer benimmt sich daneben und die ganze Marktgemeinde verfällt in Angst, das kann doch nicht sein“, sagte Paul. Gerade in Situationen wie diesen sei es besonders wichtig, offen aufeinander zuzugehen. Das könne man beispielsweise als Teil des Helferkreises erreichen, der sich für die Integration und Versorgung der Asylbewerber engagiert. „Man hat nur Angst vor dem, was man nicht kennt“, erklärte Paul. Seiner Meinung nach sei es die Aufgabe aller Bürger, den Weg aufeinander zu zu finden.