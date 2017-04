2017-04-13 00:33:40.0

Die große Gala der Tenöre

Am Ostersonntag im Kurtheater

Die Gelegenheit die schönsten und beliebtesten Melodien gleich von drei Tenören dargeboten zu bekommen, haben Musikliebhaber am Sonntag, 16. April, ab 20 Uhr im Kurtheater. Andreas Sauerzapf, Adam Sanchez und Wolfgang Schwaninger treten dort auf und laden zur „Großen Gala der Tenöre“.

Das abwechslungsreiche Programm der Gala der Tenöre vereint zugleich die Welt der Oper und die der klassischen Werke mit Operettenhighlights, sowie Welthits. Die Besucher können sich laut Pressemitteilung auf die unterschiedlichen Charaktere der drei großen Sänger, die mit ihrem Melodienrausch, Virtuosität, Geschmack und auch einer Überdosis Lebensfreude sowohl zu Tränen als auch zu begeisternden Ovationen hinreißen.

ANZEIGE

Andreas Sauerzapf ist als Tenor ein international häufig gebuchter Konzertsänger. Adam Sanchez begann seine Karriere ebenfalls am Staatstheater am Gärtnerplatz in München. Wolfgang Schwaninger begann seine Karriere als lyrischer Tenor am Staatstheater am Gärtnerplatz in München. Am Flügel begleitet Andreas Lübke, der es wie kaum ein anderer versteht den famosen Sängerkollegen Freiheit zu lassen und gleichwohl Stütze zu geben. (mz)

Mindelheimer Zeitung, Telefon: 08247/35035 und Mindelheimer Zeitung, Telefon: 08261/9913-0 sowie unter www.bad-woerishofen.de