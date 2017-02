2017-02-05 10:14:00.0

Bad Wörishofen Die marode Schulstraße wird saniert

Bis zum Sommer soll der erste Bauabschnitt fertig sein. An der Straße liegen wichtige öffentliche Gebäude. Den von Anliegern gewünschten zweiten Fußweg wird es aber nicht geben Von Helmut Bader

Der Ausbau der maroden Schulstraße wird heuer endgültig in Angriff genommen. Dies beschloss der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung. Vor der entscheidenden Sitzung hatte es eine Anliegerversammlung gegeben. Dabei sei die Frage nach einem zweiten Fußweg auf der westlichen Seite der Straße bis hinunter zur Bahnhofstraße aufgekommen. Ansonsten habe es keine großen Änderungswünsche gegeben, hieß es.

Stadtbaumeister Roland Klier und Michele Mongella vom beauftragten Planungsbüro stellten die Pläne im Rat nochmals vor. Mongella schlug vor, in die Planung gleich auch einen Kostenvoranschlag für Veränderungen am Christian-Fey-Weg aufzunehmen. In der Debatte ging es dann vorwiegend um den angeregten zweiten Fußweg, bei dessen Umsetzung einige der Parkuhren-Parkplätze wegfallen würden.

Thomas Vögele (FW) war skeptisch. Er befürchtet, dass eine Gefahrenstelle entsteht. Baureferent Wilfried Schreiber (FW) empfahl hingegen die Umsetzung, weil der Wunsch von den Anliegern komme. Die Abstimmung ging mit 11:13 knapp gegen den zweiten Fußweg aus.

Ein weiteres Thema war die lang gezogene Treppe, die von der Schulstraße am Reisbergerhaus vorbei zur Bahnhofstraße führt. Diese sei nicht behindertengerecht und auch nicht mit dem Kinderwagen zu meistern, kritisierte Marion Böhmer-Kistler (CSU). Vorgesehen ist hier nun, bei der Treppe eine Rampe zu bauen. Das wurde so beschlossen, ebenfalls, Angebote für den Christian-Fey-Weg einzuholen. Bei der Stadt rechnet man damit, dass der erste Bauabschnitt von der Bahnhofstraße bis zur Einmündung Christian-Fey-Weg noch vor dem Sommer umgesetzt werden kann. Der zweite Teil soll dann bis zum Ende des Jahres fertig werden. Die freie Ausfahrt aus dem Feuerwehrhaus an der Schulstraße müsse dabei immer gewährleistet sein, hieß es.

Der Ausbau der Schulstraße wird rund 550000 Euro kosten. Wie solche Kosten auf Anlieger umgelegt werden, regelt die Straßenausbaubeitragssatzung. Diese Satzung fasste der Stadtrat neu – inklusive einer Erhöhung der Anliegerbeiträge. Bad Wörishofen war hier bislang großzügiger als andere Kommunen, wovon die Anlieger viele Jahre profitiert haben. Die Verwaltung empfahl Erhöhungen von fünf oder zehn Prozent, der Stadtrat folgte dem mit vier Gegenstimmen.

Stadtentwicklungsreferent Daniel Pflügl (Grüne) stellte allerdings die Frage, ob es sich Bad Wörishofen leisten könne, angesichts der angespannten Finanzlage von den Anliegern weiterhin weniger zu verlangen, als die Mustersatzung vorgibt. Dort liegen die Anteile für die Anwohner noch wesentlich höher. Zweiter Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) hält die Erhöhung für durchaus notwendig.

Für begonnene oder bereits abgeschlossene Maßnahmen gilt die neue Satzung nicht.