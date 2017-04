2017-04-04 09:00:00.0

Jubiläum Die musikalische Familien-Bande

Seit 30 Jahren stehen die Well Schwestern als „Wellküren“ im Rampenlicht und singen von ihren Themen

Frau Well, können Sie sich noch gut an die Aufregung erinnern beim allerersten Auftritt? War das etwas ganz Besonderes?

Moni Well: Ja, des war schon was Besonderes, das war in München im Muh, einer Kleinkunstbühne. Wir haben schon vorher immer mal wieder so 20-Minuten-Auftritte gemacht, aber das war dann schon aufregend. Aber nervös in dem Sinn, waren wir damals noch nicht, das ist erst später gekommen.

Sie hatten ja richtig viel Erfahrung beim Musizieren, weil Sie immer wieder mit der Familie aufgetreten sind.

Moni Well: Genau, als Familie Well. Und im Familienverbund haben wir auch Sicherheit gehabt. Der Vater stand vorne und man selber hat gespielt. Aber das war nichts Persönliches, da haben wir nicht unsere Meinung mit eingebracht. Das ist natürlich beim Kabarett anders. Und nach einer gewissen Zeit hat man natürlich auch was zu verlieren. Wir haben uns einen Ruf aufgebaut in diesen 30 Jahren, den will man dann natürlich halten.

Haben Sie damals schon große Vorbilder gehabt? Denn Sie sind ja die großen Vorreiterinnen im Frauen-Musikkabarett, oder?

Moni Well: Stimmt, das Angebot war wirklich sehr begrenzt, vor allem in der Volksmusik. Ein paar Gruppen gab es, aber das waren keine Vorbilder. Bei uns hat sich eher herauskristallisiert, dass wir schon immer ein Frauen-Dreigesang waren. Und dadurch, dass die Lieder inhaltlich sehr begrenzt waren, haben wir uns einfach was Neues einfallen lassen. Wir wollten ja nicht ein ganzes Leben lang vom Fensterln singen.

Können Sie sich noch an einen Auftritt erinnern, wo etwas total schiefgelaufen ist?

Moni Well: Ja, in Landsberg ist an einem Abend mal der Strom ausgefallen, da haben wir nur mit Kerzenlicht gespielt. Das war schon eine ganz besondere Stimmung dann. Oder als kürzlich in Göggingen im Parktheater der Strom über eine Stunde weg war, konnten wir dann zwar auftreten, aber weil die Heizung so lange nicht lief, hatten wir auf der Bühne nur 17 Grad, das war heftig. Da waren wir dann froh um die Schweinwerfer, die man sonst immer verflucht.

Wie war das Verhältnis zu ihren Brüdern (die früheren „Biermösel Blosn“; Anmerkung der Redaktion) zu Beginn? Fanden die das nicht komisch, dass Sie quasi das Gleiche machen wollten wie sie?

Moni Well: Nein, das war toll. Wir haben die bewundert, die waren ja unsere größten Vorbilder. Sie waren der Grund, warum wir mit dem Musikkabarett angefangen haben, und unsere Brüder haben uns klar dazu ermutigt.

Sind die dann auch die schärfsten Kritiker?

Moni Well: Ja, auf jeden Fall. Wenn wir was Neues machen, fragt man immer: Was haltet ihr davon? Aber auch umgekehrt wollen sie unsere Meinung über ihre Lieder. Wir haben da ein super Verhältnis, ohne dass ich da die heile Welt vorgaukeln will, aber es ist nach wie vor so.

Wie oft treffen Sie sich als Familie?

Moni Well: Wir haben ja auch unser Programm als „Geschwister Well“, da treffen wir uns mindestens einmal pro Monat. Und auch privat sehen wir uns regelmäßig, wir sind schließlich Geschwister und das pflegen wir auch.

Gibt es ein Rezept das man einhalten muss, um so lange erfolgreich zu sein?

Moni Well: Ja, üben! (lacht)

Nur üben? Musikalisch gesehen ja schon, aber dass einem immer wieder etwas Neues einfällt?

Moni Well: Wir gehen jedes Jahr eine Woche in Klausur. Und da überlegen wir uns intensiv, welche Themen uns interessieren. Früher war das Thema zum Beispiel die Mutter-Kind-Gruppe. Mittlerweile ist es: Wie werden Frauen ab einem gewissen Alter in der Öffentlichkeit dargestellt? Das sind immer Dinge die uns selber betreffen und das ist eigentlich ein ganz gutes Rezept. Und natürlich auch kritisch sein, sich trauen, Dinge auszusprechen die einen ärgern.

Im Jubiläumsprogramm sind einige der alten Nummern wieder dabei. Was sind das für Lieder, die sie da überarbeitet haben?

Moni Well: Die sind ganz unterschiedlich. „Mei Sepp“ zum Beispiel, das ist ein Lied über Schönheitsoperationen. Das ist schon sehr erschreckend, dass sich bei einigen Stücken so wenig geändert hat und so vieles immer noch ganz aktuell ist.

