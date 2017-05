2017-05-04 00:33:53.0

Arbeitsmarkt Die niedrigste Quote seit zehn Jahren

Auch für den April verzeichnen die Statistiken wieder Rekordwerte. Auszubildende dringend gesucht

Die Zahl der Arbeitslosen in der Region Mindelheim hat sich im April um 109 auf 851 Personen verringert. Das sind 107 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 2,2 Prozent vor einem Jahr belief sie sich auf 2,6 Prozent. Im gesamten Allgäu liegt die Arbeitslosenquote bei 2,8 Prozent und auch das ist nach Mitteilung der Agentur für Arbeit der beste April-Wert seit zehn Jahren.

Im bundesweiten Vergleich liegt das Unterallgäu nach wie vor unter den Top Ten der Landkreise mit den niedrigsten Arbeitslosenquoten. Nach Angaben der Agentur für Arbeit hatten im April 1556 Unterallgäuer keinen Job. Davon waren 169 unter 25 Jahre. Die Arbeitslosigkeit unter den 15- bis 24-Jährigen betrug damit 1,6 Prozent. Nur vier Kreise in ganz Deutschland können einen niedrigeren Wert bei der Jugendarbeitslosigkeit verzeichnen.

ANZEIGE

Im April setzte sich die dynamische Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt im bayerischen Allgäu fort. Im Ergebnis bedeutet das einen deutlichen Rückgang bei arbeitslosen Menschen sowie einen anhaltend Bedarf an Arbeitskräften. Ende April lag die Arbeitslosenquote im gesamten Allgäu bei 2,8 Prozent. Die gute Entwicklung zeigt sich auch im Vergleich mit dem Vorjahr. Seinerzeit erreichte die Arbeitslosenquote im April 3,2 Prozent.

Die aktuelle Zahl ist die niedrigste Zahl der letzten zehn Jahre in einem April. Arbeitskräfte bleiben weiterhin stark gefragt. Arbeitgeber boten knapp 7300 Beschäftigungsmöglichkeiten zur Besetzung an.

„Gerade zu Monatsbeginn haben relativ milde Temperaturen zu weiteren Rückrufen von ehemals Beschäftigten im Baugewerbe und in anderen Außenberufen geführt“, sagt Maria Amtmann, Leiterin der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen. „Erfreulich ist der anhaltende Bedarf an Arbeitskräften. In einigen Branchen dauert es länger, bis die gemeldeten Stellen besetzt sind. Ergänzend bieten wir Betrieben alternative Lösungen an. In vielen Betrieben gibt es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bereits mehrere Jahre dort tätig sind, jedoch bisher nicht über einen Berufsabschluss verfügen. Die Qualifizierung dieser Beschäftigten können wir gemeinsam mit dem Betrieb fördern.“ Einen Schwerpunkt bei den offeen Stellen bilden Metallbearbeitung und Maschinenbau. Allein 220 der neuen Stellenangebote zählten zu diesen Bereichen. Maschinen-/Anlagenführer, Industriemechatroniker, Konstruktionsmechaniker und ähnliche Berufe sind gefragt. Für Tätigkeiten in der Energie- und Elektrotechnik gilt es 165 zusätzliche Arbeitsplätze zu besetzen. Die Jahreszeit führt auch zu einem erhöhten Bedarf an Fachkräften im Baugewerbe. Maurer sowie Bau- und Transportgeräteführer können unter einer ganzen Reihe von Angeboten wählen. Zum Saisonstart sucht die Gastronomie im gesamten Agenturbezirk 130 weitere Arbeitskräfte.

Die Situation auf dem Ausbildungsmarkt war auch im April weiter günstig für junge Menschen, die eine Lehrstelle suchten. Vor allem für kleine Betriebe gestaltet sich die Suche nach geeigneten Azubis schwieriger, denn deutlich mehr Ausbildungsplätze als Bewerber waren bei den Beratern gemeldet.

Seit dem Start des Beratungsjahres stellten Betriebe mehr als 5140 Lehrstellen zur Verfügung, 300 weniger als im vergangenen Jahr. Gleichzeitig sprachen knapp 3900 junge Menschen mit den Berufsberatern. Wie in den Vorjahren herrschte damit rein rechnerisch erneut ein starkes Übergewicht an gemeldeten Ausbildungsplätzen. Bis zum April waren noch gut 2700 Ausbildungsplätze nicht vergeben, mehr als 1800 junge Menschen haben sich noch nicht für einen Ausbildungsplatz entschieden. (mz/ulf)