2016-10-13 17:01:32.0

Die reine Lebensfreude

Porträt Florian Schad spielt Cello bei „Frisch gestrichen“. Am Wochenende ist der 17-Jährige in Mindelheim zu erleben Von Johann Stoll

Mindelheim Eigentlich bleibt jungen Leuten heutzutage ja keine Zeit mehr. Der Alltag ist durchgetaktet, ein Termin jagt den nächsten, die Schule hat Vorfahrt. Wer einen guten Abschluss anstrebt, der hat für Hobbys wie Sport oder Musik immer weniger Zeit. Florian Schad geht es da mit seinen 17 Jahren nicht anders wie seinen Altersgenossen. Nächstes Frühjahr will er Abitur machen, ein gutes.

Und doch: Wann immer es zeitlich geht, packt Florian sein Cello aus und übt. Mal reicht es nur für eine Stunde am Tag, manchmal auch für zwei. „Ich mache das sehr gerne“, erzählt er am Telefon. Einen schöneren Ausgleich zum Lernstress an der Schule kann er sich gar nicht vorstellen.

Florian lebt in einer Musikerfamilie bei Starnberg. Seine Mutter Beate ist Geigenlehrerin, sein Vater Nils Geiger bei den Münchner Philharmonikern. Alle fünf Kinder sind musikalisch und haben Instrumente erlernt. Und alle fünf haben schon bei „Frisch gestrichen“ mitgemacht, dem großen Musikprojekt von Vater Nils Schad. Florian und zwei seiner Geschwister sind noch dabei. Im Unterallgäu ist das Orchester regelmäßig zu erleben. Und jedes Mal sind die Zuhörer begeistert von dem Schwung und der Spielfreude, mit der hier musiziert wird. Das Orchester besteht aus Amateurmusikern, die allerdings mit großer Leidenschaft dabei sind.

Das ist es auch, was Florian so begeistert. Mit zehn Jahren haben ihn seine Eltern motiviert, im Orchester mitzuspielen. Seither ist er dabei. Was ist das Geheimnis dieses Klangkörpers? Florian sagt, es sei die gute Mischung aus Klassik, Pop, Rock, Musical und Filmmusik. Diese Mischung kommt bei den Leuten an. Und da ist „auch noch mein Papa, der den einen oder anderen Witz raushaut“. Das kommt an.

In wenigen Tagen gastiert „Frisch gestrichen“ wieder in Mindelheim, und das gleich zweimal. Am Samstag, 22. um 19 Uhr und Sonntag, 23. Oktober um 18 Uhr tritt das Orchester im Mindelheimer Stadttheater auf. Der Erlös geht an die Herzogsägmühle, der Diakonie Oberbayern.

Florian Schad ist aber nicht nur bei „Frisch gestrichen“ aktiv. Er macht auch beim Odeon-Jugend-Symphonieorchester in München, dem Partnerorchester der Münchner Philharmoniker mit. „Das ist natürlich cool“, sagt Florian, „mit dem eigenen Papa auf der Bühne zu sitzen. Nils Schad ist bekanntlich Geiger bei den Philharmonikern.

Jedem jungen Menschen wünscht er, dass er die Gelegenheit bekommt, ein Musikinstrument zu erlernen. Das sei am Anfang zwar schwierig. Wer David Garrett hört und dann zur Geige greift, muss erst einmal enttäuscht sein. „Aber wenn man regelmäßig übt, merkt man schnell, wie man besser wird“. Für ihn das Allerschönste sind aber die Freundschaften im Orchester. „Die halten das ganze Leben. Da bin ich ganz sicher“. Und deshalb will Florian Schad auch nach seiner Schulzeit weiter musizieren.

Allerdings strebt er keine Musikerkarriere an wie seine Eltern. Er will Musik als Hobby betreiben. Studieren möchte er nach dem Abitur Maschinenbau oder Betriebswirtschaft.

Konzerttermine Frisch gestrichen: Samstag, 22. Oktober, 19 Uhr und Sonntag, 23. Oktober, 18 Uhr, Stadttheater Mindelheim. Tickets: MZ-Kartenservice, Tel. 08261/9913-75.