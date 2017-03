2017-03-26 05:32:00.0

Diebe spezialisieren sich auf EC-Karten älterer Frauen

Weil die Opfer oft auch ihre Geheimnummer dabei haben, machten die Gauner in Bad Wörishofen und Türkheim enorme Beute Von Karl Pagany

Die Masche war immer die gleiche: In Supermärkten in Bad Wörishofen, Türkheim oder Memmingen suchten sich die zwei Rumänen meist ältere Frauen aus. Einer der Täter lenkte das Opfer dann mit simplen Fragen ab, während der andere den Geldbeutel des der Frau aus ihrer Tasche stahl und sofort den Laden verließ. Der zweite Mann durchsuchte sofort den Inhalt des Geldbeutels, nahm EC-Karte und Bargeld an sich und warf die Börse samt weiteren Inhalts weg.

Bis das Opfer das Fehlen der Börse als Diebstahl erkannte, waren die Täter schon bei einer Bank, um mit der EC-Karte Geld abzuheben. Dabei war ein Schaden in Höhe von 15000 Euro entstanden. „Das ging aber nur, weil die betroffenen Damen allesamt auch ihre PIN-Nummer für die Karte im Geldbeutel aufbewahrt hatten“, berichtete ein Polizeibeamter, der nun als Zeuge vor Gericht aussagte. Denn zwischenzeitlich waren die Diebe der Polizei ins Netz gegangen, das Amtsgericht Memmingen machte ihnen den Prozess. Das Urteil: jeweils ein Jahr und neun Monaten Haft.

Neun Fälle waren den Männern nachgewiesen worden, die sich alle im Zeitraum von Juli bis Dezember 2015 ereignet hatten. Opfer waren immer wieder ältere Frauen, welche neben der EC-Karte auch die PIN bei sich trugen. „Das ist ein Leichtsinn, den man sich nicht erlauben sollte. Wenn man sich die PIN nicht merken kann, darf man diese nicht bei der Karte in der Börse aufbewahren“, sagte der Polizist.

Fotos führten auf die Spur der Männer. Beim Geldabheben machten die Überwachungskameras Aufnahmen der beiden. Die Bilder gaben der Polizei später Aufschluss darüber, dass es sich jeweils um die gleichen Täter handelte. Auffallend war, dass einer der beiden Männer immer die gleiche Mütze mit einem Aufdruck trug. Die Polizei fotografierte die Mütze und ihren Träger Tage später zufällig bei einer Grenz-Routinekontrolle auf der Autobahn bei Salzburg.

Dabei wurden auch die Personalien festgestellt. Einige Zeit später hatte die Polizei die Verbindung zu den Diebstählen hergestellt. Ein europäischer Haftbefehl ermöglichte es der rumänischen Polizei, einen der Täter zu verhaften. Der andere meldete sich daraufhin freiwillig. Ende September 2016 wurden beide Männer nach Deutschland ausgeliefert.

Das Gericht in Memmingen sah hinter den Taten eine größere kriminelle Energie. Der Richter sah auch keine günstige Sozialprognose. Daher wurde die Haftstrafe nicht auf Bewährung ausgesetzt.