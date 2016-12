2016-12-28 12:47:00.0

Kartei der Not Diese Hilfe ist ein Segen

Was das Leserhilfswerk in diesem Jahr in unserer Region bewegen konnte.

Jeder Cent, der für die Kartei der Not gespendet wird, geht seit jeher eins zu eins an bedürftige Menschen. Dafür garantiert die Mediengruppe Pressedruck, zu der die Mindelheimer Zeitung gehört. Sie trägt sämtliche Verwaltungskosten. Wie viel aber geht aus diesem Spendentopf ins Verbreitungsgebiet der Mindelheimer Zeitung? Wir haben nachgefragt.

Bis unmittelbar vor Weihnachten waren es heuer 71 Hilfeanfragen, die das Leserhilfswerk erreicht und unterstützt hat. Insgesamt half die Kartei der Not mit über 64 000 Euro im Verbreitungsgebiet der Lokalzeitung.

Meist wurden Kinder unterstützt, nämlich insgesamt 116 in 35 Familien. In vielen Fällen wurde eine Kindererholung gefördert, teilte der Geschäftsführer der Kartei, Arnd Hansen, mit. Oft war die Hilfe für passende Bekleidung erforderlich, aber auch eine Beihilfe zum Schulessen.

Einige Familien konnten sich die hohen Heizkosten oder Stromkosten nicht mehr leisten und eine Hilfe der Kartei der Not verhinderte die Stromsperrung. Auch die Wiederbeschaffung nicht mehr funktionstüchtiger notwendiger Alltagsdinge wie die Waschmaschine oder den Herd, bei denen das Geld für einen Kauf nicht aufzubringen war, hat die Kartei der Not unterstützt.

Ein großer Anteil der Unterstützten - nämlich 38 - brauchte Hilfe aufgrund einer schweren Erkrankung oder Behinderung.

Gerade für Menschen mit Behinderung ist es wichtig, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen

So konnten Beihilfen für den behindertengerechten Umbau der Wohnung, Freizeiten für Menschen mit Behinderung, die Beschaffung eines behindertengerechten Fahrzeuges gewährt werden. Häufig war es auch nötig, Hilfen für Einrichtungsgegenstände zu geben, um ein menschenwürdiges Wohnen zu ermöglichen. Gerade für Menschen mit Behinderung ist die Teilnahme am öffentlichen Leben und normale Freizeitgestaltung nicht nur sehr wichtig, sie ist zudem mit erhöhtem Aufwand und mehr Kosten etwa für besondere Ausstattung verbunden. Diese Mehrbelastung steht im Gegensatz zu den oft nur geringen Verdienstmöglichkeiten.

In Zukunft möchte die Kartei der Not mit dem Projekt „Hilfe für Schattenkinder“ noch mehr Familien mit behinderten Familienmitgliedern und wenig Einkommen ein paar unbeschwerte Stunden ermöglichen. Dabei werden Buben und Mädchen unterstützt, deren Eltern oder Geschwister schwer krank und behindert sind. Die körperlich gesunden Kinder müssen oftmals zurückstecken, weil die Krankheit oder Behinderung im Vordergrund steht.

Auch die vierjährige Susanne ist ein Schattenkind. Ihre Schwester ist schwerbehindert und benötigt ständig Betreuung. Die Eltern kümmern sich liebevoll. Susanne durfte nun zusammen mit ihren Freunden ihren Geburtstag feiern. Die Kinder hatten einige schöne Stunden mit verschiedenen Spielen und bei einer Schatzsuche. Diese Kosten hat die Kartei der Not mit 100 Euro getragen.

Arnd Hansen freut sich als Geschäftsführer der Kartei der Not: „Ein großes Kompliment an die Menschen im Unterallgäu: Gerade in der Weihnachtszeit gehen Spenden von so vielen Menschen, Firmen, Vereinen und Behörden aus dem Redaktionsgebiet der Mindelheimer Zeitung bei uns ein. Es ist wunderbar, dass wir damit bei zahlreichen Einzelschicksalen wirksam helfen und zur Linderung oft großer Not beitragen können. Vielen Dank dafür!“

Mit dem Ellinor-Holland-Haus in Augsburg hat die Kartei der Not in diesem Jahr ein Großprojekt auf die Beine gestellt. Im Rahmen der Einzelfallhilfe wurde deutlich, dass eine einmalige finanzielle Hilfe oftmals nicht ausreicht, um bedürftigen Menschen in unverschuldeter Not zu helfen. Manchmal ist mehr nötig. So entstand im Kuratorium der Kartei der Not die Idee für ein sozialpädagogisch begleitetes Mehrgenerationenwohnen für Menschen in schwierigen Lebenssituationen.

Das Ellinor-Holland-Haus ist gut gefüllt

Im Januar 2016 zogen die ersten Bewohner in das Ellinor-Holland-Haus. Inzwischen ist das Haus gut gefüllt. Kinder toben durch die Flure und auf dem Spielplatz. Gemeinsam mit Sozialpädagogen entwickeln die Bewohner Perspektiven und Ziele, um ein selbstständiges Leben mit neuem Mut führen zu können. Erste Erfolge sind bereits sichtbar. So konnten Arbeits- und Ausbildungsstellen gefunden werden und einige Kinder und Jugendliche haben den Schulanfang und Übertritt auf eine weiterführende Schule erfolgreich gemeistert.

Neben alleinerziehenden Müttern leben Familien aus verschiedenen Herkunftsländern mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen im Ellinor-Holland-Haus. Es ist eine bunte Mischung, die dem Konzept des Mehrgenerationenwohnens entspricht und die das Leben im Haus bunt, lebendig und vielfältig macht. (mz)

Mithelfen Spendenkonto der Kartei der Not: Kreissparkasse Augsburg, Konto: 7070, IBAN: DE54 7205 0101 0000 0070 70. Spenden sind steuerlich absetzbar.