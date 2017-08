2017-08-04 04:10:00.0

Umwelt Dieselgipfel an der Zapfsäule

Während die einen auf die Autobauer sauer sind, reagieren andere gelassen. Aber es gibt noch eine Meinung. Von Johann Stoll und Sandra Baumberger

Der Diesel steht derzeit in der Diskussion wie wohl nie zuvor. Politiker, Autobauer und Umweltschützer streiten über seine Zukunft. Aber was sagen eigentlich die Autofahrer? Am Tag des Dieselgipfels haben wir uns an einer Mindelheimer Tankstelle umgehört. Wir wollten von Dieselfahrern wissen, wie sie die derzeitige Diskussion sehen – und haben ganz unterschiedliche Antworten bekommen.

Michael Kaufmann aus Bad Wörishofen zum Beispiel hält die jetzige Aufregung „eher für ein Sommerlochthema“. „Das ist wahlkampfmäßig aufgebauscht und politisch motiviert, dass man da jetzt Aktionismus zeigt“, sagt er. Das jetzt angekündigte Software-Update, das den Stickoxidausstoß reduzieren soll, überzeugt ihn nicht: „Die technische Lösung für dieses Problem wird sicher nicht die Politik in Berlin finden.“ Er fühlt sich betrogen: Von der Autoindustrie, die die Abgaswerte geschönt hat, aber auch von der Politik, die seiner Meinung nach schon viel früher hätte eingreifen müssen. Während die Automobilkonzerne in den USA zu Schadensersatzzahlungen verurteilt wurden, würden hierzulande stattdessen die Autofahrer bestraft. Sie müssten damit rechnen, die Zulassung für ihr Auto zu verlieren, wenn sie es nicht nachrüsten. „Das ist schon ein Unding.“

Clemens Mehnert hingegen ist fast schon froh, dass der Diesel in die Kritik geraten ist. Er kommt aus Mindelheim, wohnt nun aber in Karlsruhe und arbeitet in Stuttgart am Neckartor, wo regelmäßig die höchsten Stickoxidwerte gemessen werden. Weil er selbst Asthmatiker und Allergiker ist und die verschmutze Luft seine Beschwerden verschlimmert, hält er Fahrverbote für Dieselautos in besonders belasteten Städten durchaus für sinnvoll. Ihn selbst würden sie ohnehin kaum betreffen: Er fährt mit dem Zug zur Arbeit.

Von der jetzigen Diskussion verspricht er sich, dass die Autobauer die Elektromobilität spürbar voranbringen und dadurch Elektroautos deutlich günstiger werden als bisher. „Dafür ist die Dieseldiskussion Gold wert“, glaubt er.

Ein Autofahrer spricht von Betrug

Hermann Thurn aus Mindelheim ist seit vielen Jahren Dieselfahrer. Er glaubt nicht, dass es auf die Schnelle eine vernünftige Alternative zum Diesel gibt. Berufsbedingt muss er jeden Tag mindestens 100 Kilometer Auto fahren. Eigentlich hat er überlegt, seinen sechs Jahre alten Mercedes demnächst zu verkaufen und sich einen Neuwagen zuzulegen. „Da warte ich aber erst einmal ab, wie es mit dem Diesel weitergeht.“

Auch der Mindelheimer Richard Krowiorsch will nichts überstürzen. Der Oberarzt am Krumbacher Krankenhaus fühlt sich als Dieselfahrer allerdings massiv von der Autoindustrie hintergangen. Folge davon: Sein Gebrauchtwagen dürfte wegen der Abgasmanipulationen an Wert verloren haben.

Noch deutlicher wird Gerhard Groos aus Zaisertshofen. „Die Industrie hat uns Dieselfahrern das eingebrockt“. Das sei Betrug. Die Automobilhersteller müssten so nachrüsten, dass die versprochen niedrigen Abgaswerte auch erreicht werden. „Dafür muss die Politik sorgen“, betont Groos.

Ein Dieselfahrer aus Westerheim findet die Diskussion um den Diesel total überzogen. Wenn am Arbeitsplatz zigfach höhere Feinstaubwerte erlaubt sind als an den Messpunkten in den Städten, „stimmt etwas nicht“. Die Dieseltechnologie hält er keineswegs für ein Auslaufmodell. Auch Lutz Gerboth findet den Wirbel um den Diesel überzogen. Sein Autobauer Skoda hat bereits schriftlich ein Update für die Softwareeinstellung des Motors angekündigt. Das werde eine halbe Stunde Zeit in der Werkstatt in Anspruch nehmen. Danach, glaubt er, sei alles in Ordnung.

Um den Wert seines Autos macht er sich keine großen Gedanken mehr. Gerboth fährt jede Woche 800 Kilometer von seinem Heimatort Schmiedefeld in Thüringen nach Mindelheim und wieder zurück, wo er arbeitet. Sein Auto hat schon 300 000 Kilometer auf dem Tacho. Sprach’s, tankte seinen Wagen voll und füllte gleich noch zwei Kanister mit Dieselkraftstoff auf. „Weil der Sprit in Mindelheim günstiger ist als bei mir daheim“.