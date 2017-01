2017-01-10 15:47:00.0

Fasching im Unterallgäu Dieses Jahr hebt die Haselonia ab

Beim Krönungsball bekommen es die Narren mit Außerirdischen zu tun. Was die Haselonen ihren Gästen geboten haben.

Das Wetter war schlecht, die Straßen voll Schnee und doch war die Fundushalle in Eppishausen beim Krönungsball der Haselonia ausverkauft. Da konnte man sehen, dass richtige Faschingsfans sich von nichts abhalten lassen. Die Halle ist zwar eine Notlösung, aber sie ist eine Lösung und Dank der Band „Oberdorf-Express“ war die Stimmung beim Einzug der kleinen Vorstandschaft mit den drei Hofmarschällen schon sehr gut.

Die jungen Narren machten deutlich, dass man sich um den Nachwuchs bei der Haselonia keine Sorgen machen muss.

Haselonia: Um Nachwuchs müssen sich die Narren nicht sorgen

Das Miniprinzenpaar, Matilda I. (Fendt) und Linus I. (Schedel) sind noch so jung, dass sie noch Zeit haben in ihr Amt zu wachsen. Das Prinzenpaar, Kathrin I. (Horber) und Michael II. (Paulus), kannte man vom vergangenen Jahr. Die Prinzessin meinte: „Letztes Jahr war der Fasching sehr kurz und es war richtig geil.“ Dass sie tanzen können haben sie beim von Lisa Hiebler choreographierten Prinzenwalzer unter Beweis gestellt.

Beim Minigardemarsch der von Yvonne Fink und Julia Straub eingeübt wurde konnte man sehen, dass die Haselonia für die Zukunft gut gerüstet ist.

Der Gardemarsch, der gleich drei Choreographinnen hatte, Daniela Reiber, Melanie Hatzelmann und Sandra Ruf, zeigte wieder, dass man mit Übung Großes zustande bringen und die Herzen des Publikums höherschlagen lassen kann.

Stück für Stück wurde auch das Rätsel um das Motto des Abends gelöst. Es ging in den Weltraum.

Krönungsball: Haselonen reisen in den Weltraum

Die Jugendgarde reiste mit Captain Future und sicher geleitet von Sandra Adelwart und Manuela Fink auf einen fremden Planeten. Die Bewohner des Planeten zeigen bald, dass sie keine Menschenfresser und einem Happy End steht nichts im Weg.

Aber damit nicht genug Neues aus dem All. Haselonische Astronauten – die Garde – besetzen den Mond unter Mithilfe von Maria Fries und Sandra Ruf und hissen dort ihre Flagge. Die Aliens sind darüber nicht erfreut und so kommt es zum Streit oder auch Kampf. Aber man kämpft nicht nur sondern spricht auch miteinander und wie das mit guten Gesprächen eben so ist, versöhnt man sich schließlich und kehrt klüger nach Hause zurück. Der Höhepunkt der Weltraumabenteuer aber ist die Reise der Raketenbauingenieure (Elferrat) die auf dem Partyplaneten Haselonia landen. Sie merken, dass die Einheimischen ihnen nicht unähnlich sind und das muss gefeiert werden. Hilfreich waren dabei Julia Frieß und Stefan Ruf.

Es wurden natürlich Orden verliehen und allen Helfern gedankt. Und der Bürgermeister übergab wie üblich die Rathausschlüssel. Jetzt steht einer zünftigen Saisonnichts mehr im Wege. (xeno)

