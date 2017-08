2017-08-23 00:34:37.0

Gartenfest Doppelte Premiere im Grünen

Party-Abend und stimmungsvoller Festgottesdienst

Beim einmal im Jahr stattfindenden Gartenfest in Schlingen, ausgerichtet vom Musikverein Schlingen mit seinem Vorsitzenden Wolfgang Tröber, gab es gleich zwei Premieren: Stadtpfarrer Andreas Hartmann von St. Justina zelebrierte zum ersten Mal den Festgottesdienst im Schlingener Pfarrgarten und die Musikkapelle „Schlanz“ gestaltete zum ersten Mal musikalisch eine Messe, festlich eingeläutet von den Glocken der nahe gelegenen Pfarrkirche St. Martin.

In den Mittelpunkt der Predigt stellte Pfarrer Hartmann das Gebet. Es könne ein Lieblingsgebet sein oder nach Sitte der orthodoxen Ostkirche das „Jesus – habe Erbarmen mit mir.“ Oder „Jesus – ich danke Dir!“ Es würde das „Jesusgebet“, „Herzensgebet“ oder „immerwährendes Gebet“ genannt. Damit solle der Aufforderung „Betet ohne Unterlass!“ (1. Thess 5,17) des Apostels Paulus Genüge getan werde. Wichtig sei, so Hartmann, einmal am Tag mit Gott zu sprechen.

Ganz andere Töne waren es, die am Abend zuvor durch den Pfarrgarten klangen. Die Stimmung mit „d’Muckasäck“ konnten auch Donnerschläge und Blitze mit dem Gleichklang der Regentropfen nicht schmälern.

Kaum ließen sie ein wenig nach, wurden Tische und Bänke vom Nass befreit und sich der Show der beliebten Musiker gewidmet.

Zum Frühschoppen am Sonntag waren es die Musikanten der Kapelle „Schlanz“, die für die richtige Stimmung sorgten. Zu Kaffee und Kuchen spielte die „Musikkapelle Eggenthal“ auf und am Abend war es zum Festausklang „Blech & Co“ unter der Leitung von Toni Müller, die begeisterten.

Da auch wohl Petrus ein Einsehen hatte, ließ er zwischen den Wolken auch immer mal wieder die Sonne hindurch. Applaus für alle Aktiven, vor allem auch für die vielen Helfer wurde reichlich gespendet. (sid)