2017-02-04 00:43:13.0

Bildung Drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen

An der Berufsoberschule Bad Wörishofen bröckeln die Schülerzahlen. Künftig soll deshalb eine neue Fachrichtung angeboten werden. Das birgt weitere Vorteile Von Sandra Baumberger

Gerade erst ist die Berufsoberschule (BOS) in Bad Wörishofen für viel Geld generalsaniert worden, da bröckeln die Schülerzahlen: Lediglich neun Schüler haben sich im laufenden Schuljahr für die BOS 12 angemeldet, für die BOS 13 waren es gerade einmal vier. Wie Schulleiter Johannes Storch in der jüngsten Sitzung des Schul-, Kultur- und Sportausschusses erläuterte, handelt es sich dabei jedoch um einen Trend, der nicht nur die Schule in der Kneippstadt betrifft: Bayernweit seien die Schülerzahlen an Berufsoberschulen im Schuljahr 2015/2016 um durchschnittlich 25 Prozent eingebrochen.

Ein Grund dafür könnte nach Ansicht von Storch die derzeit gute Arbeitsmarktsituation sein: Im Kampf um Fachkräfte lassen sich die Arbeitgeber einiges einfallen, um ihre Angestellten zu halten. Und wer mit seinem Job rundum zufrieden ist, hat vermutlich weniger Anreiz, wieder zur Schule zu gehen und dort die fachgebundene oder allgemeine Hochschulreife zu erlangen. Hinzu komme die Konkurrenz durch die Fachoberschulen (FOS), über die man inzwischen ebenfalls die allgemeine Hochschulreife erreichen könne. Die vier Schüler, die Letzteres an der BOS 13 in Bad Wörishofen vorhatten, wurden an benachbarte Berufsoberschulen verwiesen. „Diese Situation ist nicht erfreulich“, so Storch. Zumal sie dazu führen könnte, dass sich die Schüler künftig auch für die 12. Klasse eine andere Schule suchen.

ANZEIGE

In Bad Wörishofen werden derzeit neun Schüler in der BOS 12 unterrichtet. Während diese das Lernen in einer so kleinen Klasse möglicherweise als ganz angenehm empfinden, ist es für den Zweckverband, dem der Landkreis und die Stadt Bad Wörishofen angehören, ein echtes Problem: Er bekommt für diese Klasse keinen Lehrpersonalkostenzuschuss vom Freistaat Bayern, weil dieser erst ab 13 Schülern bezahlt wird. Konkret bedeutet das: Weil in der BOS 12 vier Schüler fehlen, muss der Zweckverband Kosten in Höhe von rund 115000 Euro selbst tragen. Säßen vier Schüler mehr in der Klasse, gäbe es einen Zuschuss von 69000 Euro.

Dieses Dilemma will die Schule möglichst schon ab dem kommenden Schuljahr mit einer neuen Fachrichtung lösen: Parallel zur FOS soll dann auch an der BOS die Fachrichtung „Sozialwesen“ angeboten werden, die es in Schwaben derzeit nur an den Berufsoberschulen in Kempten und Augsburg gibt. Schulleiter Johannes Storch erhofft sich davon ein größeres Einzugsgebiet, das sowohl die BOS 12 und 13 also auch die FOS 13 stabilisieren und den Schulstandort Bad Wörishofen sichern könnte.

„Das ist mehr als ein Funken Hoffnung. Das ist eine echte Perspektive“, sagte Landrat Hans-Joachim Weirather und fasste den Vorschlag so zusammen: „Wir hätten für die Schüler ein breiteres Angebot – und auch rechnerisch wäre es ein gutes Geschäft.“

Wie gut es ist, hängt von der Zahl der Schüler ab: Kämen zu den neun Wirtschafts-Schülern vier Sozial-Schüler hinzu, übernähme der Freistaat den Lehrpersonalkostenzuschuss für 35 Lehrerstunden. Da die Schüler in den einzelnen Fachrichtungen jedoch auch getrennt unterrichtet werden, fielen insgesamt 48 Lehrerstunden an. Die Kosten für diese 13 zusätzlichen Stunden, nämlich 47000 Euro, wären dann wieder Sache des Zweckverbands. Besuchen insgesamt mehr als 31 Schüler die BOS 12, zahlt der Freistaat die Lehrpersonalkosten wieder komplett. Und noch ein Umstand legt die neue Fachrichtung nahe: Wegen einer Lehrplanänderung wird an der FOS ohnehin ein zusätzlicher Lehrer für die Schwerpunkte Pädagogik und Psychologie benötigt. Kann er auch an der BOS unterrichten, kann die Schule ihm ein höheres Stundenkontingent anbieten, was die Stelle nach Einschätzung von Storch für viele Bewerber attraktiver machen dürfte. Er rechnet für die Vollzeit-Stelle mit Kosten von rund 75000 Euro pro Jahr. Die übrigen Fächer könnten mit vorhandenen Lehrern abgedeckt werden.

Storch ist überzeugt, dass die Schule von der Investition profitieren würde. Ob das auch der Kreistag so sieht, entscheidet sich am 27. März. Die Mitglieder des Schul-, Kultur- und Sportausschuss haben ihm jedenfalls einstimmig empfohlen, der neuen Fachrichtung zuzustimmen.