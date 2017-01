2017-01-29 12:46:00.0

Reisebericht Dschungelcamp, Himalaya und Meer

Martin Fickel aus Pfaffenhausen reiste ein halbes Jahr durch Indien. Er fuhr auf der höchsten Straße der Welt und feilschte um ein Gebet für seine Familie Von Ulla Gutmann

Die Landschaft hat den Pfaffenhausener in Indien fasziniert. Dieses Foto hat er in Kashmir gemacht.

Es muss nicht immer Australien sein. Martin Fickel aus Pfaffenhausen hatte nach Abitur und Studium ein anderes Traumziel für seine Auszeit im Kopf: Indien. Ein riesiges Land voller Kontraste.

Goa im Südwesten war sein erstes Ziel. Traumhafte Sandstrände und türkises Meer. Eine einfache Bambushütte mit Bett, Tisch, Ventilator und einem winzigen Bad kostet in der Hochsaison für zwei Personen 500 Rupien am Tag, also sieben Euro. Zwei Wochen hat Martin hier mit einem Freund gefaulenzt.

Es ging weiter in ein Camp im Dschungel, wo der 23-Jährige auf der Hängematte schlief. Angst hatte er keine – auch nicht vor den wilden Hunden. „Wenn die näher herankamen, konnte man sie streicheln und sie wurden zutraulich.“ Einmal hätten zwei Hunde, die sich mit Leuten im Camp angefreundet hatten, sogar nachts fremde Hunde vertrieben.

Martin zog weiter nach Hampi, eine alte Ruinenstadt mit Tempeln aus unterschiedlichen Epochen. Er war fasziniert von der Felslandschaft: Hügel aus Felsbrocken, dazwischen grüne Felder, auf denen Reis angebaut wurde.

Der 23-Jährige hat die Inder als sehr freundliche Menschen erlebt. „Man wird auf der Straße angesprochen und gefragt, ob man Hilfe braucht“, schildert er. „Bei Hampi hat mir ein Einheimischer mir alte Höhlen, Steinmalereien und Steine mit Kerben gezeigt, in die man mit anderen Steinen schlagen konnte – ein primitives Musikinstrument.“

Weiter ging es nach Pushkar, 38 Stunden mit dem Zug in Richtung Pakistan, in eine Wüstenregion, zum Holy-Festival. „Dieses heilige Fest ist zweigeteilt, einmal für Touristen mit mehr Partystimmung und einmal für die Einheimischen“, erzählt Fickel. Er erlebte tanzende Inder, die sich drehten, Stöcke gegeneinander schlugen und in Trance gerieten. Die Menschen bewarfen sich mit Farbe, alles verwandelte sich ein ein buntes Spektakel.

Per Motorrad erkundete er die Gegend und besuchte Tempel, die – je nachdem, für welche Gottheit – anders ausgestattet waren. Die Inder legen dort Gaben ab, Früchte und Zuckerstücke, manche auch Geld. Je mehr gespendet wird, umso eher werden Gebete erhört. Sogenannte Babas, indische Gurus, sitzen auf Treppenstufen und sprechen Besucher an: „Wieviel ist Dir das Wohl Deiner Familie wert?“ Dann muss man einen guten Preis aushandeln, bekommt ein Bändchen um den Arm und spricht zusammen mit dem Baba ein Gebet, erklärt Fickel. „Die Menschen haben dort noch einen tiefen Glauben, wie man ihn bei uns nur noch selten findet“, sagt der 23-Jährige. Überhaupt die Menschen: Sie seien überall auf der Straße, plaudern, seien entspannt, laden Fremde auf einen Tee ein. „Das vermisse ich jetzt, wo ich wieder in Deutschland bin.“

Seine Reise führte ihn weiter nach Jaiselmer: Wüste, eine riesige Burganlage in der Mitte dieser Stadt in Rajastan, dem Land der Könige, mit vielen alten Grabstätten und filigran verzierten Tempelanlagen. Martin reiste nach Jaipur, in die Stadt der Edelsteine, nach Haridwar, einer Pilgerstätte am Ganges, und weiter nach Rishikesh, der Weltstadt des Yogas am Fuße des Himalayas. Hier gab es alte Yogaschulen, Klöster, in denen auch Touristen eine Zeit lang das einfache Leben der Mönche teilen konnten. Martin lernte einen Yogalehrer kennen, mit dem er viel Zeit verbrachte, meditierte und übte.

Weiter ging die Reise nach McLeod Ganj im Himalaya. Dort lebt der Dalai Lama. Martin wanderte in den Bergen und erlebte dort einen heftigen Sturm. Kaum war dieser vorbei, klarte das Wetter auf und die Sicht wurde frei auf eine atemberaubende Berglandschaft. In Kashmir besuchte er Jamuu, eine riesige, völlig überfüllte Stadt, mit vielen Soldaten und Betrunkenen. Hier gefiel es dem Pfaffenhausener nicht und so fuhr er nach Strinagah am „Dal-Lake“, dem Erbsensee.

Leh, eine Stadt weiter östlich Richtung China, lag auf 3800 Metern Höhe. Der 23-Jährige litt häufig unter Kopfschmerzen, die Sonne war intensiv und wenn sie nicht schien, wurde es schnell kalt. Zusammen mit einem Schweizer machte er eine 200 Kilometer lange Motorradtour. Auf der höchsten befahrbaren Straße der Welt, auf 5600 Metern, wurde es sehr kalt und es schneite: ohne entsprechende Kleidung und mit dem Motorrad eine echte Herausforderung.

Geschlafen hat der Pfaffenhausener häufig bei Einheimischen. Einmal luden sie ihn sogar auf eine traditionelle Hochzeit ein. Er hatte Hemmungen, als Fremder diese private Feier zu besuchen. „Doch sie freuten sich und dankten mir, dass ich gekommen war. Die Menschen dort wollen dir nur Gutes!“, erinnert er sich.

In Manali flog Martin Fickel erst mit dem Gleitschirm und dann mit dem Flugzeug – nämlich zurück nach Deutschland. „Am liebsten würde ich die Reise sofort noch einmal machen“, schwärmt der junge Mann. „Die Menschen haben fast nichts und sind doch so hilfsbereit. Man ist so frei dort.“ Fast alles sei bezahlbar gewesen und das Essen wirklich lecker. Sein Favorit: Masaladosas – eine Art Pfannkuchen mit einer eingerollten Mischung aus Gemüse, Kartoffeln und Gewürzen. Martin Fickels Tipp: „Wenn jemand keinen Wert auf Luxus legt und gerne Abenteuer erlebt, ist Indien genau das Richtige. Dort weiß man nie, was einen hinter der nächsten Kurve erwartet!“