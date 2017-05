2017-05-16 04:05:00.0

Halbzeit im Unterallgäu „Du, weil i di grad sieh ...“

Fünf Bürgermeister ziehen nach der Hälfte ihrer ersten Amtszeit Bilanz. Damit dabei das Private nicht zu kurz kommt, haben wir auch ihre Frauen zum Gespräch eingeladen Von Axel Schmidt und Sandra Baumberger

Für die meisten Bürgermeister im Unterallgäu ist jetzt Halbzeit, für fünf aus dem Gebiet der MZ ist es die erste. Doch statt sich eine Pause zu gönnen, ziehen Norbert Führer (Wiedergeltingen), Paul Gruschka (Bad Wörishofen), Jürgen Tempel (Breitenbrunn), Peter Wachler (Markt Wald) und Robert Wilhelm (Oberrieden) Bilanz – nicht politisch, sondern vor allem über die private Seite des Amtes. Und weil darüber die Ehefrauen und im Fall von Peter Wachler seine Schwester Julia Buchmaier wohl am besten Bescheid wissen, begleiten sie ihre Männer zum MZ-Gespräch.

Wie haben Sie auf die Pläne Ihres Mannes/Bruders reagiert, Bürgermeister werden zu wollen?

„Ich hab wirklich gedacht, der spinnt“, sagt Julia Buchmaier. Die Schwester von Peter Wachler war skeptisch, ob sein Kreuz für diese Aufgabe breit genug ist. „Jetzt bin ich stolz, dass er’s gemacht hat.“ Bei seinen Kollegen entschied der Familienrat. Für Paul Gruschka, Robert Wilhelm und ihre Frauen war ausschlaggebend, dass sie keine kleinen Kinder mehr haben. Gertraud Gruschka jedenfalls würde jedem Bewerber mit kleinen Kindern vom Amt abraten: Die mittlere Tochter des Paares, damals Mitte 20, fragte nach der Wahl: „Papa, wir sehen dich aber schon noch?“

Wie viel Freizeit bleibt noch?

Renate Führer hatte damit gerechnet, dass die knappe Freizeit ihres Mannes noch knapper werden würde, „aber dass so wenig rauskommt, hätte ich nicht gedacht“. Auch ihr Mann spricht von einem „Fulltime-Job“. Es sei egal, ob es wie in Wiedergeltingen ein Ehrenamt sei oder eine hauptamtliche Beschäftigung. Das bestätigt auch Jürgen Tempel: „Die rechtlichen Vorgaben gelten für alle gleich, egal ob die Gemeinde 1000 Einwohner zählt oder 15000.“ Bei allen bleibt die Zeit für Freunde und Hobbys wie Motorradfahren (Jürgen Tempel und Robert Wilhem), Fotografie (Norbert Führer) oder Segelfliegen (Paul Gruschka) weitgehend auf der Strecke.

Ein Bürgermeister ist also 24 Stunden am Tag im Dienst?

„Es ist schon so, dass ich oft Arbeit mit nach Hause nehme – nicht in Form von Akten, sondern im Kopf. Das sind dann oft Probleme, für die ich Lösungen suche. Das ist Zeit, die man nicht messen kann“, sagt Jürgen Tempel und sein Kollege Robert Wilhelm nennt die bei sämtlichen Bürgermeistern bekannte Begrüßungsfloskel: „Du, weil i di grad sieh ...“ Im Hause ziehen sich die seltenen Spaziergänge an der Kurpromenade deshalb häufig deutlich länger hin als geplant. „Wir kommen kaum einen Meter, ohne dass mein Mann angesprochen wird“, sagt Gertraud Gruschka, die gleichwohl von einer Bereicherung spricht. Jürgen Tempel sieht das sogar als Vertrauensbeweis und sagt: „Es darf keine Rolle spielen, wo ich bin. Das ist mein Job, für die Leute da zu sein.“ Peter Wachler stimmt dem zu, zieht aber doch eine Grenze zwischen Amt und Freizeit. „Ich bin schon so frei und nehme mir die Auszeit, die ich brauche.“ Das sei möglich, „schließlich klingelt das Telefon nicht 24 Stunden nonstop. Da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen.“ Es sei niemandem gedient, wenn er immer als „Ritter im Rathaus“ bereitstehe.

Ist das Amt so, wie Sie es sich vor der Wahl vorgestellt hatten?

„Als politischer Neuling war ich davon überrascht, dass manche Dinge anders laufen, als sie laut Gemeindeordnung laufen sollten“, so Paul Gruschka. Auch damit, dass der Stadtrat gerne Parlament spielt und er so viele Altlasten aufarbeiten muss, habe er nicht gerechnet. „Das habe ich bei einer Stadt nicht erwartet.“ Robert Wilhelm hat den Zeitaufwand etwas unterschätzt: „Ich habe nicht gedacht, dass man so viel Zeit braucht, um das einigermaßen ordentlich zu gestalten.“

Erleben Sie auch Kurioses?

„Ja, eigentlich täglich“, sagt Gruschka und lacht. Mit dem Anliegen: „I brauch a Frau“, wurde er, anders als Jürgen Tempel, aber noch nicht konfrontiert.

Das Amt ist bestimmt nicht immer so heiter. Was ist die größte Herausforderung?

Laut Norbert Führer besteht sie darin, eine klare Linie einzuhalten, die für alle Bürger verbindlich ist. „Man kann’s nicht jedem recht machen – auch wenn man’s versucht.“ Seine Kollegen nicken. Außerdem, so Gruschka, sei Zeitmanagement wichtig. „Man kann schlicht nicht zu jeder Veranstaltung gehen.“

Wie sehr wirkt sich das Amt aufs Privatleben aus?

Alle sind sich einig, dass nicht nur der Bürgermeister, sondern seine ganze Familie – zumindest anfangs – unter Beobachtung stehen. „Es herrschte so eine Hab-Acht-Stellung gegenüber meiner Frau und mir: Was will der? Wird der jetzt arrogant? Das war so ein Abtasten. Doch das normalisierte sich wieder“, sagt Robert Wilhelm. Die Partnerinnen berichten Ähnliches. Sie wurden durch die Wahl häufig zur „Frau Bürgermeister“. „Ich sag dann immer: Nein, ich bin die Frau vom Bürgermeister“, sagt Maria Wilhelm und erntet Zustimmung von Renate Führer: „Das ist genau mein Spruch.“ Richtig begeistert ist sie von einer Idee von Gruschkas jüngster Tochter. Wenn die politischen Gespräche zuhause überhand nehmen, stellt sie ein Sparschwein auf den Tisch und verlangt 50 Cent für jede politische Äußerung. „Das find ich gut, das führ’ ich auch ein“, sagt Renate Führer und lacht.

Haben sich die Männer verändert?

„Er ist härter geworden. Jetzt muss er seinen Mann stehen“, sagt Julia Buchmaier über ihren Bruder. Der gibt ihr Recht: „Man ist nicht mehr so unbekümmert. Man wird nachdenklicher, vorsichtiger und vertraut nicht mehr jedem. Denn man wird auch enttäuscht und das verändert einen schon.“ Das Amt macht sich aber auch äußerlich bemerkbar: „Früher hätte ich kein Problem gehabt, in der Jogginghose zur Tankstelle zu fahren“, gibt Tempel lachend zu. „Heute ist das ein No-Go.“

Wie wichtig ist Ihnen der Rat Ihrer Frau/Schwester?

„Meine Schwester ist meine beste Freundin und meine engste Vertraute“, sagt Peter Wachler. Es sei hilfreich, wenn jemand unpolitisch und unbefangen an ein Problem herangehe. Das bestätigen auch die Bürgermeister Norbert Führer und Robert Wilhelm, der sagt: „Der Rat meiner Frau ist mir schon wichtig, weil ich weiß: Von meiner Frau kriege ich eine ehrliche Antwort.“ Dabei geht es gar nicht immer um einen konkreten Rat, sondern auch darum, sich Dinge von der Seele reden zu können. „Es ist wichtig, dass zuhause einer zuhört“, sagt Jürgen Tempel. Seine Frau Petra ergänzt: „Frauen sehen manche Dinge einfach anders. Ich sag dann auch mal: Verrenn dich nicht, schlaf erst mal drüber.“

Ist Bürgermeister immer noch Ihr Traumjob und treten Sie in drei Jahren wieder an?

„Ja klar, wir kommen jetzt ja garde erst in Fahrt“, sagt Peter Wachler und lacht. Kein Tag sei wie der andere und die Arbeit als Bürgermeister sehr facettenreich. Auch Jürgen Tempel will weitermachen: „Wenn man’s von Herzen macht, wird’s zur Sucht, etwas voranzubringen und entwickeln zu können.“ Alle geben an, noch so viele Ideen zu haben, dass die verbleibenden drei Jahre ihrer ersten Amtszeit dafür nicht ausreichten. Robert Wilhelm hält sich die Antwort die Frage nach einer erneuten Kandidatur noch offen, sagt aber: „Es ist eine tolle Aufgabe, die wir haben. Es ist eine Ehre, dass ich das machen darf.“