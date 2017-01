2017-01-26 00:34:38.0

Kapelle Duo führt Musikverein Stetten

Michael Häring und Rainer Holdenrieder leiten nun die Geschicke

Der Musikverein Stetten hat eine neue Führungsriege. Das bisherige dritte Vorstandsmitglied Thomas Schropp, hat sein Amt nach sechs Jahren niedergelegt und bedankt sich für die schönen, musikalischen aber auch arbeitsintensiven Jahre. Somit leiten Michael Häring und Rainer Holdenrieder die Geschicke des Musikvereins in Stetten. Harald Hoffmann, der in den zwölf Jahren Kassier war, übergab sein Amt an seine bisherige Stellvertreterin Anika Fröhlich.

Neu wurde Christian Schmid gewählt, der das Amt des Zweiten Kassiers übernimmt. Ebenfalls neu dabei ist Hannah Lobenhofer, die das Amt des Schriftführers von Jasmin Häring übernimmt, die neun Jahre im Vorstand war. Das Amt der Beisitzer musste neu besetzt werden, da Simone Vogel, nach sechs und Franziska Jall nach drei Jahren ausschieden. Hierfür hat man Michaela Dreher und Stefan Holdenrieder gewählt. Dietmar Fröhlich übernimmt den Posten als Jugendleitung und löst somit Monika Mayer ab, die dieses Amt sechs Jahre lang ausgeführt hat.

Im Jahresrückblick erinnerten Thomas Schropp und Dirigentin Melanie Maria Warschun, die seit Januar 2016 den Takt angibt, an die zahlreichen Auftritte und Aktivitäten. Neben Bockbierfest, Weinfest, einem sehr erfolgreichen Blasmusik-Cup und dem Jahreskonzert standen 2016 auch sechs Hochzeiten auf dem Programm. (mz)