2017-09-27 12:00:00.0

Kirche in Mindelheim Durch Segen zum Segen für andere werden

Die evangelische Kirchengemeinde in Mindelheim begrüßt ihren neuen Pfarrer Claudius Wolf. Von Maria Schmid

„Ja, mit Gottes Hilfe.“ Johanna Rodrian und Claudius Wolf gaben ihr Versprechen, den Dienst einer Pfarrerin und eines Pfarrers in den Gemeinden Leipheim (Landkreis Günzburg) und Mindelheim zu übernehmen. Sie versprachen, mit dem jeweiligen Kirchenvorstand und allen, die in den Gemeinden Dienst tun, zusammen zu arbeiten und das ihnen übergebene Amt so zu führen, wie sie es bei der feierlichen Ordination in der evangelischen Johanneskirche in Mindelheim versprachen. Das bezeugten sie vor Gott und der Gemeinde, alles zur „Ehre Gottes und zum Wohl der Gemeinden“.

Regionalbischof Michael Grabow aus Augsburg segnete die beiden jungen Pfarrer und führte sie im Beisein von Dekan Christoph Schieder aus Memmingen, Pfarrer Erik Herrmanns von der evangelischen Kirchengemeinde Mindelheim und ihrer Familien in ihren neuen Wirkungskreis ein. Schon beim festlichen Einzug unter Glockenklang und Tönen des Posaunenchors unter Leitung von Gabriele Laxgang, begleiteten die angehenden Pfarrer etliche weitere Geistliche, darunter auch Dekan und Stadtpfarrer Andreas Straub von der katholischen Stadtpfarrkirche St. Stephan.

ANZEIGE

Unterwegs als Botschafter Christi

Die Predigt hielt Michael Grabow. Dabei ging es um die bisherigen Wirkungsorte der jungen Pfarrer. Er betonte, dass sie nun all die schönen, erfüllenden Erfahrungen, die sie bisher machten, mitnähmen in ihre neuen Gemeinden. Die Essenz sei, dass sie nun Botschafter Christi seien und das sei eine große Herausforderung. Grabow sagte: „Wir wollen Sie auf Ihrem Weg begleiten. Wir geben Ihnen das Rüstzeug mit an die Hand. Wir wollen das Beste für die Welt, was machbar ist.“

Nach der Segnung sagte der Bischof: „Sie können durch die Segnung anderen zum Segen werden.“ Nach der feierlichen Ordination gab es nicht nur viele Glückwünsche, sondern auch reichlich Grußworte und Geschenke. Bürgermeister Stephan Winter überbrachte Glückwünsche der Stadt Mindelheim und von Landrat Hans-Joachim Weirather. Er sagte, laut Grabow sei Pfarrer der schönste Beruf, Bürgermeister zu sein dann halt der zweitschönste, weil „wir für die Menschen da sind. Man spürt immer wieder, dass man gebraucht wird.“ Zu Pfarrer Wolf gewandt sagte Winter: „Ich bin mir sicher, dass Sie sich bald heimisch fühlen werden.“ Stadtpfarrer Andreas Straub sagte: „Dass wir heute dabei sind, ist ein lebendiges Zeugnis der Ökumene in Wort und Tat. Wir sind Geschwisterkirche einer großen christlichen Familie.“

Außerdem rief er dem neuen Pfarrer von Mindelheim zu: „Die Wölfe sind zurück im Unterallgäu!“ In St. Stephan gebe es ja auch einen „Wolf“, Tobias Wolf. Nun gebe es einen katholischen und einen evangelischen Wolf, die beide in der Jugend- und Schulseelsorge in Mindelheim aktiv sein werden und das für die „Schäfchen“ in beiden Kirchengemeinden.

Brigitte Luther, stellvertretende Schulleiterin an der Realschule des Maristenkollegs, sagte, sie freue sich auf eine gute Zusammenarbeit und meinte lachend: „Ein Luther steht immer bereit.“

Viele reihten sich in die Riege der Gratulanten ein. Bei freundschaftlichen Gesprächen lernten sich Gemeindemitglieder und die neuen Pfarrer kennen.