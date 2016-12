2016-12-21 12:03:00.0

Adventskalender Dutzende Linden mit Geschichte

Was Baum Nummer 21 in der Nassenbeurer Lindenallee mit Weihnachten zu tun hat. Von Melanie Lippl

Wann bekommt ein Baum schon einmal mehr Aufmerksamkeit als an Heiligabend, wenn er schön herausgeputzt und geschmückt ist und im Kerzenlicht erstrahlt? Wobei: Über einen Mangel an Aufmerksamkeit dürften sich die Bäume in der Nassenbeurer Lindenallee ja auch nicht gerade beschweren. Vor allem sind die 88 Linden und die Kastanie, die dort stehen, nicht nur an Weihnachten ein Hingucker, sondern rund ums Jahr – und deshalb auch immer wieder ein beliebtes Motiv für all die Hobby- und Berufsfotografen aus der Region.

Weil sie so besonders ist, zählt die Lindenallee seit 1958 zu den geschützten Naturdenkmälern in Mindelheim. Und weil dem so ist, kam sie bei der Erstellung des Baumkatasters in der Stadt Mindelheim gleich an erster Stelle, noch vor den Bäumen in der Hermeleallee, der Friedenslinde bei den Drei Toren oder der Bismarckeiche in der Luxenhofer Straße.

Seit gut zwei Jahren bekommt jeder Baum eine Zahl

Um die Bäume und mögliche Schäden besser dokumentieren zu können, bekommt jeder Baum in Mindelheim seit gut zwei Jahren eine Zahl. Der Baum mit der heutigen Nummer 21 ist laut Stadtgärtner Martin Honner noch nicht ganz so alt wie die Linden, die direkt vor der Kapelle Maria Schnee stehen. Genaue Aufzeichnungen, wann welcher Baum nachgepflanzt wurde, gibt es laut Honner nicht. Er schätzt aber, dass die Nummer 21 auch schon zwischen 150 und 200 Jahren auf dem Buckel hat.

Der Stadtgärtner kümmert sich um die Pflege der Bäume. „Wir versuchen, so wenig wie möglich einzugreifen“, sagt er. Mal müssen Baumkronen gesichert, mal Totholz entfernt werden, vor allem nach Unwettern und Schneebrüchen. Gerade die mehr als 300 Jahre alten Bäume neigen sich von der Vitalität her dem Ende zu, erklärt Honner.

Außen schlicht, innen außergewöhnlich

Die ältesten Bäume stehen bei der Kapelle Maria Schnee. Denn die Lindenallee ist gemeinsam mit dem Kirchlein im Jahr 1703 entstanden. An dem einen Ende befindet sich das Dorf Nassenbeuren, an dem anderen die Kapelle „Maria Schnee“, die von außen eher schlicht wirkt, aber die Besucher mit ihrem außergewöhnlichem Inneren umso mehr überrascht.

Auch Christoph von Schmid war von der Lindenallee beeindruckt: „Von dem Dorfe führte eine schattige Lindenallee bis zum nahen Walde, wo eine alte, aber reinlich gehaltene Kapelle stand“, heißt es in seinen Aufzeichnungen. Von Schmid war von 1791 bis 1795 Kaplan in Nassenbeuren. Sein Name ist manchem vielleicht kein Begriff. Das von ihm komponierte Weihnachtslied „Ihr Kinderlein kommet“ hingegen schon.