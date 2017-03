2017-03-23 00:36:26.0

120 Jahre TSV Ehre, wem Ehre gebührt

Zum Jubiläum stehen die verdienten Mitglieder im Mittelpunkt

Der TSV Bad Wörishofen begeht ein besonderes Jahr, das 120. Jubiläum. Entsprechend stellt der Vorsitzende Thomas Wegst langjährige Wegbegleiter, Trainer, Übungsleiter und Helfer aus allen Abteilungen in den Mittelpunkt. Eine besondere Ehrung erhielten ehemalige Vorstandsmitglieder, darunter auch der Ehrenvorsitzende Kurt Leuterer, der seit 70 Jahren dem Verein angehört und dessen Geschicke lange Zeit bestimmte. Auch Leuterers Gattin Gertrud engagierte sich 18 Jahre lang beim TSV, besonders bei den Faschingsbällen und Altpapiersammlungen. Gunter Biedermann ist 55 Jahre Mitglied und davon 30 Jahre als Kassier tätig. Daneben war er noch als Sportabzeichenprüfer unterwegs. Herbert Dempfle hatte in den 46 Jahren Vereinszugehörigkeit im Vorstand verschiedene Posten angenommen. Hans Kolar war in den vergangenen 30 Jahren viele Jahre zweiter und zuletzt erster Vorsitzender. Dieter Hanisch war 40 Jahre Abteilungsleiter der Judo-Abteilung. Ausgezeichnet wurden auch die amtierenden Abteilungsleiter Andrea Filser, Robert Böhm, Gabi Sass, Alexandra Vögele, Mathias Kerler und Thomas Schmid. Zuletzt bekamen diese langjährigen aktiven Mitglieder im TSV ein Geschenk: Christine Heiß, Tabea Heiß, Roman Zak, Manfred Kast, Rudi Böhm, Ingrid Loock, Robert Biedermann, Anja Schuster, Karin Krauß, Oliver Briemle, Brigitte Dempfle, Susanne Schweiger, Conny Schindele, Klaus Leinsle, August Filser, Hans Glanz und Bernd Schindele.

Zum Jubiläums werde man erstmals an der Aktion „Blumenlust statt Alltagsfrust“ mit einem Beet beteiligen. Helmut Janik wird die Aktion betreuen. Der Geburtstag wird am 4. August im Rahmen eines Sportplatzfestes begangen. Es ist ein Doppeljubiläum mit dem 50. Geburtstag des Sportplatzes. (un)