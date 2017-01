2017-01-03 11:24:00.0

Geburten in Mindelheim Ein Babyboom zur Jahreswende

Insgesamt 402 Babys wurden 2016 im Kreisklinikum Mindelheim geboren. Warum in der Neujahrsnacht gleich zwei Hebammen im Einsatz waren.

Sie sind gerade noch Jahrgang 2016: Zuerst ist am Silvestermittag Johanna Mang (links), kurz vor Mitternacht dann Devin Cavina auf die Welt gekommen. An Silvester und Neujahr gab es noch jeweils zwei weitere Geburten in Mindelheim.

Zum Jahreswechsel sind in der Kreisklinik Mindelheim sechs Kinder geboren – so viele wie seit Langem nicht mehr, sagt Hebamme Susanne Hatzelmann. Weil sich die Geburten überschnitten haben, waren gleich zwei ihrer Kolleginnen in der Neujahrsnacht im Einsatz. Los ging es schon am Silvestermittag.

Babyboom an Silvester: Diese Kinder sind zur Welt gekommen

Claudia Mang aus Kirchhaslach brachte ihre Tochter Johanna um 12.50 Uhr per Kaiserschnitt zur Welt. „Das war zwar nicht so geplant, aber es war für uns die bessere Entscheidung“, sagt die Mutter. In der Silvesternacht hat Claudia Mang mit ihrem ersten Kind durch das Fenster beobachtet, wie Mindelheimer Silvester feierten. „Sobald es dunkel war, waren viele Leuchtraketen zu sehen“, sagt die 40-Jährige. Das große Feuerwerk habe ihre Kleine aber verpasst: „Die hat einfach zwölf Uhr verpennt. Aber das neue Jahr wird sie ja noch in vielen Jahren feiern“, sagt sie und schmunzelt.

Noch viel weniger hat Melek Cavina vom Spektakel am Silvesterhimmel mitbekommen. Die 31-jährige Mutter aus Kirchheim hat ihren Sohn Devin um 23.14 Uhr entbunden – ebenfalls per Kaiserschnitt. Das erste Kind in der Familie hat die Neujahrsfeiern auch für die Angehörigen in den Hintergrund treten lassen. „Meine Eltern und meine Schwester sind sofort gekommen“, sagt Melek Cavina. „Aber bei dem Nebel hätten sie am Himmel wahrscheinlich sowieso wenig gesehen.“

Mindelheimer Klinik: Insgesamt sechs Kinder an Silvester und Neujahr

Johanna und Devin sind aber nicht die einzigen Babys, die „zwischen den Jahren“ geboren wurden. Am Silvester-Nachmittag wurden um 14.55 Uhr noch Viktoria Maria und um 15.19 Uhr Alessia geboren. Mit diesen zwei Geburten kommt die Klinik auf 402 Babys im Jahr 2016. An Neujahr sind Linda um 3.27 und Pia um 19.30 Uhr auf die Welt gekommen.