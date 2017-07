2017-07-20 18:04:00.0

Geburtstag Ein Dorf lebt und feiert seine Geschichte

Egelhofen wurde vor 850 Jahren zum ersten Mal genannt – ist aber schon älter. Von Josef Hölzle

Zu den 77 Gemeinden im Einzugsbereich des Klosters Ottobeuren, die anno 1167 mit Reliquien aus Köln beschenkt wurden, gehörten auch kleinere Siedlungen mit Kirchen und Kapellen aus der Region. So erhielten zum Beispiel nicht nur die damals bedeutende Urpfarrei Pfaffenhausen, sondern auch deren Filialkirchen und Kapellen in Ober-, Mittel- und Unterrieden, Weilbach, Schöneberg, Salgen, Hausen, Simonsberg und Egelhofen eigene Reliquien. Diese hatte Abt Isingrin von seiner Köln-Reise nach Ottobeuren mitgebracht. Er verteilte sie unter der Bedingung, „alljährlich am Dienstage der Kreuzwoche einen Bittgang hierher zu entrichten“. Der schriftlichen Überlieferung und dem Archiv in Ottobeuren verdanken viele beschenkte Orte ihre erste geschichtliche Nennung. Folglich kommt es im Jahr 2017 auch in unserer Gegend zu zahlreichen „850-Jahr-Feiern“. Diese sind also keinesfalls Gründungsdaten einer Siedlung. Sie belegen vielmehr indirekt, dass dort anno 1167 bereits Siedlungen mit einer Kirche oder Kapelle existiert haben.

Auch Egelhofen bekam eine Reliquie

Unter den Reliquienempfängern des Jahres 1167 befindet sich auch das Dorf Egelhofen bei Pfaffenhausen. Hier wird am Sonntag, 23. Juli, die erste urkundliche Nennung vor 850 Jahren mit einer Gedenkfeier und einem Dorffest gewürdigt. Die Entstehung der Siedlung Egelhofen ist allerdings älter; Sie beginnt wohl schon mit der Zugehörigkeit zu der etwa im achten Jahrhundert begründeten Urpfarrei Pfaffenhausen. Weil Egelhofen vormals den einflussreichen Rittern von Mindelberg gehörte, wurde es sogar zu einer Pfarrei erhoben. Da es aber als Kleinsiedlung keinen eigenen Pfarrer ernähren konnte, wurde Egelhofen samt Maierhof anno 1246 an das Kloster Rottenbuch vergeben. Auch dort erwies sich Egelhofen mit seinen paar Häusern in der Seelsorge als zu klein. Folglich wurde anno 1443 die Pfarrei Egelhofen mit der Pfarrei Oberauerbach vereinigt - und damit zu einer Filiale von Oberauerbach gemacht. Wegen anhaltender Streitigkeiten schloss jedoch das reich begüterte Kloster Rottenbuch am 6. Juli 1667 mit der Pfarrei Pfaffenhausen einen Vertrag, wonach Egelhofen von Pfaffenhausen aus pastoriert werden sollte. Dieser vor genau 350 Jahren geschlossene Vertrag bewährte sich gut. Er galt bis zur Säkularisation im Jahre 1803. Danach hielt auch die bayerische Regierung an der kirchlichen Zuordnung von Egelhofen zu Pfaffenhausen fest. Erst im Jahre 1950 gab es eine Neuregelung. Die Kongregation der „Missionare vom Kostbaren Blut“ zu Baumgärtle übernahm nach einer Erbschaft die Seelsorge von Egelhofen bis auf den heutigen Tag.

Auch für Egelhofen gilt, dass die Ortsgeschichte in früheren Zeiten kirchlich geprägt war. Das Pfarrdorf mit den Weilern Heinzenhof und Mindelberg war aber auch lange Zeit eine politisch selbstständige Gemeinde mit eigenem Bürgermeister. Im Rahmen der Gebiets- und Verwaltungsreform in Bayern kam das Dorf im Jahr 1978 als Ortsteil zum Markt Pfaffenhausen. Damit wurde also auch kommunalpolitisch vollzogen, was kirchlich schon von 1667 bis zum Jahre 1950 gegolten hatte. Heute hat Egelhofen rund 200 Einwohner und ein eigenständiges und lebendiges Vereinsleben. Die Dorfgemeinschaft schuf sich ein eigenes Vereinsheim und eine schöne Sportanlage, die Jung und Alt zusammenführen.

Es gibt viele Traditionen, die bis heute gelebt werden

Das Traditionsbewusstsein in Egelhofen ist bemerkenswert. So begeht man dort noch den – sonst weitgehend vergessenen – „Klopferstag“ im Advent. Auch der Prozessionsweg an Fronleichnam wird noch wie in alten Zeiten mit Gras ausgelegt. Selbst ein Gelübde aus dem 30-jährigen Krieg wird bis heute gehalten; demnach wird zwischen Oktober und Mai in der Kirche an bestimmten Wochentagen der Rosenkranz als Dank für die Verschonung des Dorfes vor der Pest gebetet. Guter Brauch ist es in Egelhofen auch immer noch, dass bei einem Sterbefall die Nachbarn das Grab ausheben und den Sarg tragen. So ist es für die Egelhofer selbstverständlich, dass die erste urkundliche Nennung vor 850 Jahren auch vom gesamten Dorf mit einem eigenen Festprogramm gewürdigt und gefeiert wird.

Das Festprogramm Am Samstag, 22. Juli, 19.30 Uhr, Bierabend im Zelt am Vereinsheim. Sonntag, 23. Juli: 9.30 Uhr Festgottesdienst in der Kirche St. Margareta, musikalische Gestaltung durch die Sängervereinigung Mindelheim. Anschließend Frühschoppen und Mittagstisch im Zelt; 14 Uhr in der Kirche: Rückblick auf die Dorfgeschichte mit musikalischer Gestaltung durch den „Unterrieder Viergesang“. Danach Festausklang im Zelt mit Kaffee und Kuchen.