2017-02-05 17:25:00.0

Landwirtschaft Ein Ende nach 70 Jahren

Das Lagerhaus Wanner geht in die Raiffeisen-Ware über. Was mit den Gebäuden am Pfaffenhausener Bahnhof passiert. Von Josef Hölzle

Das seit 1948 in Pfaffenhausen ansässige „Landwirtschaftliche Lagerhaus Alfons Wanner“ hört auf. Der 68-jährige Inhaber hat sich aus Altersgründen und mangels eines Familien-Nachfolgers entschlossen, den Betrieb am Bahnhof Pfaffenhausen einzustellen. Weil dieser Rückzug zahlreiche Landwirte und langjährige Kunden unmittelbar trifft, hat Wanner unlängst in einem „Rundschreiben“ das Ende der Geschäftstätigkeit zum 15. Februar angekündigt. Sein Unternehmen habe er an die „Raiffeisen-Waren Iller-Roth-Günz“ und die „Raiffeisen-Ware Unterallgäu“ verkauft.

Laut Kundenschreiben werden die bisherigen sieben Wanner-Mitarbeiter von den Käufern übernommen. Auch Alfons Wanner selbst wird diesen anfänglich noch beratend als Außendienstmitarbeiter zur Verfügung stehen. Die Belieferung der bisherigen Kunden sei laut Wanner weiterhin sichergestellt und erfolge mit den bewährten Fahrzeugen seiner Firma.

Lastwagen legten im Jahr 500000 Kilometer zurück

Der Status von Lagerhaus Wanner dürfte manchen erstaunen. Zu Wanners Kunden zählten zuletzt über 400 Bauern vom Kleinwalsertal oder Vorarlberg im Süden bis nach Günzburg im Norden. Diese Landwirte bezogen vor allem Düngemittel und „Deuka“-Mischfutter, die auf Bestellung mit vier großen Wanner-Silo-Lastwagen ausgeliefert wurden. Diese Lkw haben zusammen pro Jahr rund 500000 Kilometer zurückgelegt. „An der zuverlässigen Belieferung dieser Kunden wird sich künftig nichts ändern“, betont Alfons Wanner.

Doch auch über 200 treue Kleinkunden dürften das Angebot und die Nähe bald vermissen. Sie haben hier Eier, Äpfel, Kartoffel, Wein, Vogelfutter, Mehl, Gartenerde und mehr in kleineren Mengen als Selbstabholer bezogen. All diese Kunden wird Alfons Wanner nun ebenfalls darüber informieren, wo sie im nahen Umkreis ihren Bedarf weiterhin problemlos decken können. Dazu gehöre das Raiffeisen-Lagerhaus in Hausen, in dem der bisherige Disponent der Firma Wanner, Anton Wiedemann, künftig in bewährter Weise tätig sein werde.

Seit 1995 gibt es keinen Güterverkehr mehr auf der Bahnstrecke

Mit der Schließung des Lagerhauses endet nun die fast 70-jährige Geschichte eines wichtigen Nahversorgers und eines Partners der Landwirtschaft. In den ersten Jahrzehnten nach Eröffnung 1948 durch Vater Josef Wanner hatte das Lagerhaus noch Bahnanschluss. Damals kamen jährlich bis zu 150 Wagenladungen Dünger und zum Beispiel auch große Mengen an Hafer aus Schweden per Bahn an. Andererseits wurden pro Jahr über 60 Wagenladungen an Kartoffeln, aber auch an Getreide aus der Region durch die Firma Wanner in Pfaffenhausen verladen und in alle Himmelsrichtungen verschickt. Dass die Bahn 1995 den Güterverkehr auf der Mindeltalbahn eingestellt hat, bewertet Alfons Wanner als einen großen Einschnitt und einen verkehrspolitischen Fehler zugleich.

Doch das ist längst Schnee von gestern. Nun gilt es für Alfons Wanner, die Schließung seiner eigenen Firma abzuwickeln. Die drei großen Lagerhausgebäude entlang der Bahnhofstraße, einst auf gemietetem Bahngrund gebaut, stehen mittlerweile auf Marktgemeindegrund. Sie werden im Frühjahr abgerissen. Nach bisherigen Planungen soll auf dem Areal ein neues Feuerwehrhaus entstehen. Was mit der nun einsam dastehenden ehemaligen Bahnhofs- Güterhalle passiert, ist offen. Sie gehört noch der Bahn und war als letztes Relikt der einstigen Lokalbahn-Station bis zuletzt von „Lagerhaus Wanner“ als Lagerstätte angemietet gewesen.