2017-04-12 00:31:51.0

Ein Film für Junggebliebene

Aktion der vhs und des Seniorenbeirats

Nicht nur die Mindel-heimer Jugendlichen vermissen ihr Kino. Auch die Senioren lieben es, gemeinsam Filme anzuschauen. Der Seniorenbeirat und die Volkshochschulen Unterallgäu haben sich nun zusammengetan und zeigen am Dienstag, 9. Mai, um 14.30 Uhr in der Bahnhofstraße 6 in Mindelheim einen Film für alle Junggebliebenen. Ausdrücklich kommen dürfen alle Altersgruppen, sagte Werner Lehmann vom Seniorenbeirat. Das Allerschönste: Der Besuch ist kostenlos.

Noch bis 15. April können die Besucher ihren Wunschfilm auswählen. Zur Wahl stehen:

Willkommen beil den Sch´tis

Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand

Honig im Kopf

Möglich ist auch, einen eigenen Vorschlag zu nennen.

Wer mitstimmen möchte, kann dem Seniorenbeirat eine Nachricht zukommen lassen: seniorenbeirat-mindelheim@arcor.de (mz)