2017-08-17 04:12:00.0

Großer Erfolg für Mindelheimer Verein Ein Fotoclub knackt die Rekorde

Schwabens beste Amateur-Fotografen kommen wie im Vorjahr aus der Unterallgäuer Kreisstadt Von Johann Stoll

Auf den Olymp zu kommen, ist schon schwer genug. Das war dem Fotoclub Mindelheim im Vorjahr gelungen. Den Titel des schwäbischen Fotomeisters in der Club- und Einzelwertung dann zu wiederholen, hätten die Mindelheimer in ihren kühnsten Träumen nicht zu hoffen gewagt. In einer Marathonsitzung im Forum Mindelheim machten die Hausherren unter 564 eingereichten Bildern das Rennen.

Carmen Kubitz, Inhaberin Fotoschule zooom-in am Ammersee, Fototrainer Jürgen Wassmuth und Klaus-Peter Wolf Inhaber und Gründer der Bildagentur Imagebroker hatten bei hochsommerlichen Temperaturen ein Marathonprogramm zu meistern. Wie immer war es am Ende eine äußerst spannende und für manche Beobachter sogar nervenaufreibende Angelegenheit mit einem ständigen Auf und Ab. Am Ende lagen die Hausherren in der Club- und Autorenwertung vorn. Der Fotoclub Mindelheim konnte seinen Titel des Schwäbischen Fotoclubmeisters vor dem amtierenden Deutschen Fotoclubmeister AKF Kaufbeuren verteidigen. Auf Platz 3 landeten wie im Vorjahr die Fotofreunde Wiggensbach. Insgesamt acht Clubs hatten sich beteiligt.

ANZEIGE

Was den Vorsitzenden besonders freut

Neuer schwäbischer Fotomeister 2017 wurde Daniel Kreher vom Fotoclub Mindelheim vor den beiden punktgleichen Sibylle Bader (VHS Fotogruppe Dillingen) und Michael Mayer (Fotoclub Mindelheim). Das Siegerfoto zeigt eine Sandwüste mit von Winden erzeugten Strukturen. Das Bild von Michael Mayer zeigt einen Vulkan von oben. Mayer erhielt dafür eine Medaille.

Dass es für den Fotoclub Mindelheim wieder zum ersten Platz gereicht hat, war neben Kreher und Mayer auch Daniela Korn und Peter Marion zu verdanken. Sie holten entscheidende Punkte für die Clubwertung. Der Vorsitzende des Mindelheimer Fotoclubs, Robert Seitz, konnte das Glück kaum fassen. Er freute sich besonders, dass mit Daniel Kreher ein Mitglied des Vereins ganz oben landete, das seit Jahren herausragende Bilder liefert. Im Vorjahr war Robert Seitz selbst auf dem ersten Platz gelandet, gefolgt von Kreher.

Die Siegerehrung der schwäbischen Fotomeisterschaft findet erst in einigen Wochen statt. Sie ist am 31. Oktober beziehungsweise 1. November im Forum Mindelheim vorgesehen.