Absolventen Ein Hoch auf das, was vor ihnen liegt

„Kein Abschluss ohne Anschluss“ heißt es bei den Neuntklässlern der Mittelschule Von Franz Issing

„Start frei für eine Karriere mit Lehre“, hieß es für 89 Absolventen der Mittelschule Mindelheim. Den qualifizierten Abschluss „Quali“ in der Tasche, ließen sie sich bei einer beeindruckenden Verabschiedung im Stadttheater von Eltern, Lehrern, Freunden, Ehrengästen, wie auch den Bürgermeistern des Schulverbandes gebührend feiern. Sechs Schüler schnitten mit einer Eins vor dem Komma ab. Solche Leistungen müssen belohnt werden. So gab es Gutscheine vom Schulverband für Simon Osterrieder (1,8), Leon Schlegel (1,8), Despina Franke (1,9), Patrick Schuster (1,9), Lucilla Metzer (1,9) und Kety Singh (1,8).

Wer nicht an eine weiterführende Schule wechselt, hat bereits einen Lehrvertrag unterschrieben. „Kein Abschluss ohne Anschluss“, freute sich Rektorin Ute Wolfram. Das Thema „Neue Wege gehen“ zog sich wie ein roter Faden durch die Festrede der Schulleiterin. Sie riet den Absolventen, bei der Bewertung eines Wegs keine übereilten Entscheidungen zu treffen, wünschte Durchhaltevermögen und rief zur Toleranz auf. Unüberhörbar auch ihr Appell an die jungen Leute, stets neugierig zu bleiben. Dazu ztierte Ute Wolfram Albert Einstein, der einmal von sich behauptet hat: „Ich habe keine besondere Begabung, ich bin nur leidenschaftlich neugierig.“

Für gute Zusammenarbeit bedankte sich die Rektorin bei den Eltern und den Schülern, die wegen ihres sozialen Engagements besonders auffielen. Mit Urkunden wurden von ihr belohnt: Sonja Herz, Lea Kircheis, Saskia Riede, Mert Demirozer, Nicole Mayer, Nicole Spring und Jaqueline Daufratshofer. Der Dank galt auch dem Förderverein, der, wie sie sagte „uns immer wieder eine finanzielle Spritze gibt“. Lobend erwähnt wurde auch das Engagement von Konrektorin Elfriede Röthinger.

Dritter Bürgermeister Roland Ahne forderte die Entlassschüler auf, sich auch im gesellschaftlichen und politischen Leben einzumischen. Er verwies er unter anderem auf die mit 50 Prozent hohe Jugendarbeitslosigkeit in Spanien und machte den Absolventen deutlich: „Da habt ihr hier weitaus bessere Karten.“ Eine Lanze für die Mittelschule brach Elternbeiratsvorsitzender Christian Reichert. Völlig zu Unrecht wird diese Lehranstalt oft als Auffangbecken abqualifiziert, habe sie doch schon viele bedeutende Techniker hervorgebracht.

Mit musikalischem Talent wucherten Sänger Christos Georgiadis und Christian Dreyer mit seinem Akkordeon. Ihre Einlagen gingen unter die Haut. Ein weiteres Glanzlicht ließen Schülerinnen mit dem Schwarzlichttheater leuchten. Mit Lehrerin Veronika Vogt setzten sie sich bei völliger Dunkelheit als bunte Lichtgestalten gekonnt in Szene.

Während die Schüler ein Hoch auf sich „und das, was vor uns liegt“ ausbrachten, rief ihnen eine Rückschau die Höhepunkte der Schulzeit in Erinnerung. Abschied nehmen hieß es auch für Klassenlehrer Detlef Hennemann-Winter, der nach 40 Jahren in den Ruhestand geht.