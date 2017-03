2017-03-11 00:37:44.0

Porträt Ein Leben auf zwei Rädern

Stefan Völk aus Rammingen war als Motorrad-Rennfahrer eine Institution. Eine Legende ist er heute noch: Als gefragter Fachmann für alle Tüfteleien rund um alte Motorräder Von Alf Geiger

Dieser Geruch. Nein, Quatsch: Dieser Duft! Eine Mischung aus Benzin, Öl, Bremsflüssigkeit, Leder, Schweiß. Aber vor allem aus: Benzin.

Diesen Duft lieben alle Motorradfahrer und vielleicht duftet es gerade deshalb genau so in der Werkstatt von Stefan Völk in Rammingen.

Naja, was heißt schon Werkstatt: Über den Verkaufsräumen des Yamaha-Vertragshändlers wartet ein veritables Motorrad-Museum darauf, dass alle Zweirad-Enthusiasten hier Begeisterung tanken: Was hier an außergewöhnlichen Motorrädern so dasteht, ist nicht nur ein kleines Vermögen wert.

Es sind vor allem die Erinnerungen, die für Stefan Völk absolut unbezahlbar sind. Erinnerungen an eine – buchstäblich – bewegte und bewegende Vergangenheit, an ein Leben als Motorrad-Rennfahrer. Erinnerungen an eine Zeit, als es noch alles andere als üblich war, mit einem Motorrad durch die Gegend zu düsen. Und als es noch (fast) völlig undenkbar war, dass ein junger Mann auf eigene Faust an Motorradrennen in ganz Deutschland teilnimmt.

Vor allem nicht für einen jungen Mann, der nicht aus einer „Motorrad-Familie“ stammt wie Stefan Völk. „Meine Eltern hatten damit überhaupt nichts am Hut,“ sagt der 64-Jährige nachdenklich. Für einen Moment ist er in seiner Jugend, hat die Bilder vor Augen, als er sich schon als 16-jähriger in der ganzen Gegend nach Motorrädern umsah. „Damals stand fast in jeder Scheune ein altes Motorrad herum,“ so Stefan Völk. Natürlich habe er an den Maschinen herum geschraubt und – natürlich – wurde drauf auch ausgiebig durch die Gegend gebrettert. Führerschein? „Den hab ich halt dann mit 18 gemacht“, lacht der Kfz-Mechaniker, der seine Lehre bei VW-Martin in Türkheim absolviert und anschließend die Meisterprüfung gemacht hat.

Was er als Automechaniker gelernt hat, das konnte er alles ganz gut auch für sein Hobby gebrauchen: Motorradfahren. Je schneller, desto lieber. Sein erste eigenes Moped war dann eine Garelli, die „hat damals 800 Mark gekostet“, sagt er und blickt fast liebevoll auf das alte, schwarze Motorrad.

Sein erstes Motorradrennen stand dann 1974 an, am Freuburger Hausberg „Schauinsland“ . 27. wurde er damals. Ein Riesen-Erfolg für den Einsteiger, der sich schon damals von vielen seiner Konkurrenten unterschied. Er machte alles selber, er schraubte, bastelte, schweißte, und fertigte alle Teile selbst. Nicht ganz freiwillig, aber mit wachsender Begeisterung: „Ich hatte doch kaum Geld, sonst hätte ich mir das gar nie leisten können“.

Mit seiner Ducati 450 Desmo, Baujahr 1969, startete Stefan Völk bei seinem ersten Bergrennen, die Anreise war kurios wie immer: „Ich hatte das Motorrad in meinen VW Käfer reingepackt“, schmunzelt der 64-Jährige heute über seine eigene Unbefangenheit, „wie das ging, weiß ich gar nicht mehr“.

Bergrennen, das war seine Welt. „Da war ich schneller als auf dem Rundkurs, weil das fahrerische Können entscheidend war“, sagt er und wieder geht sein Blick in die Ferne, zurück in die erfolgreichen, turbulenten und wunderschönen Jahre, als er auf unterschiedlichen Maschinen unterschiedlicher Marken auf allen Kursen und Kurven in Deutschland bekannt und von seinen Gegnern gefürchtet war. Zu einem Sieg hat es zwar nie gereicht, doch das war – und ist – für Stefan Völk völlig unwichtig. „Es war eine schöne Zeit, damals...“

Er baute alles selbst, er verwandelte Straßenmotorräder von der Stange in wettkampftaugliche Rennmaschinen. Woher er wusste, wie das alles so geht? „Ich hab’s halt ausprobiert und dann ist man mit der Zeit immer besser geworden“, sagt er und streichelt dabei fast zärtlich über seinen ersten, maßgeschneiderten Rennanzug der Marke Dainese. Die Marke gibt es immer noch, doch die Rennanzüge heute sehen ganz anders aus: Wo früher gerade mal das Leder etwas auswattiert wurde, schützen jetzt stabile Protektoren und Air-Bags die Fahrer vor Verletzungen. Und doch: Den Charme und den Mythos dieser Zeit ist durch nichts zu ersetzen.

Er hat das gemacht, wovon jeder träumt: Das Hobby zum Beruf gemacht. Aus seiner Rennfahrer-Leidenschaft hat er all die Erfahrungen, die er seit vielen Jahrzehnten im Beruf umsetzen kann. Und da ist es kein Wunder, dass der Ramminger längst bekannt dafür ist, dass er ein Händchen hat für alte Motorräder. Seine Spezialität sind Zündspulen, da kennt er sich aus wie kaum ein zweiter. Und wenn dann mal einer kommt, der ein besonders heikles Teil bringt, das kein anderer mehr reparieren kann, dann sagt er: „Schau ’mer mal, da finden wir schon eine Lösung...“. Und er findet sie meistens auch, was ihn zu einer Legende für alle Motorrad-Schrauber im weiten Umkreis gemacht hat.

Seine Erinnerungen hat Stefan Völk in seinem „Museum“ gesammelt. Hier stehen atemberaubend schöne, alte Motorräder, an den Wänden hängen vergilbte Fotos und Poster, auf denen die Helden der damaligen Zeit zu bestaunen sind. Er kennt sie alle, natürlich. Und zu vielen hat er heute noch Kontakt. Da sind natürlich auch prominente Namen darunter, doch darüber will der 64-Jährige lieber nicht reden. Seine Bescheidenheit hat er sich immer bewahrt, bis heute: „Macht’s da bloß koi große Sache draus“, sagt er zum Abschied. Nein, eine große Sache muss man daraus gar nicht machen, denn das ist es bereits: Ein Leben auf zwei Rädern. Und ein wunderbarer Duft nach Benzin.