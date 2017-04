2017-04-02 09:00:00.0

Justiz Ein Leben in der Drogenwelt

Zwei junge Männer sind wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Warum ein „kaum noch vertretbares“ Urteil gefällt wird Von Jens Reitlinger

Wegen einer Nichtigkeit, an die sich keiner mehr so recht erinnern kann, wurden sie gewalttätig: In den frühen Morgenstunden im Juni 2016 kam es in einer Bad Wörishofer Diskothek zum Streit zwischen den 19 und 24 Jahre alten Angeklagten und einem spanischen Touristen. Mehrmals eskalierte die Auseinandersetzung, der Sicherheitsdienst musste die Schläger trennen und des Lokals verweisen. Mit herbeigerufenen Freunden gingen die Heranwachsenden jedoch erneut auf ihr Opfer los, stießen den jungen Mann zuerst mit dem Kopf voran gegen eine Wand, dann zu Boden und versetzten ihm Schläge und Tritte. Mehrere Prellungen und Platzwunden waren die Folge.

Bei der Verhandlung vor dem Jugendschöffengericht Memmingen wegen gefährlicher Körperverletzung fand Richter Markus Veit deutliche Worte. Er sprach von „testosterongeladenem Gehabe“ und einer „absoluten Sauerei“, wie die Angeklagten mit mindestens drei weiteren Tätern ihr Opfer niedergemacht hätten. Dennoch sei das Verhalten des jüngeren Angeklagten als Fehler in einem ansonsten geradlinigen Lebensweg zu betrachten, fand Veit. Der strafrechtlich bislang unauffällige 20-Jährige absolviert eine Mechanikerausbildung und habe gute Chancen auf Übernahme, wie die Jugendgerichtshilfe bestätigte. Auch die Namen der herbeigerufenen Mittäter gab er im Laufe der Verhandlung preis. Er wurde zu einer Geldstrafe verurteilt und muss 1150 Euro an die Lebenshilfe zahlen.

Anders stellte sich die Situation des 24-jährigen Angeklagten dar, der Richter Veit aus früheren Verfahren bekannt ist. Neben einigen Fahrten ohne Fahrerlaubnis liegen bereits 103 aktenkundige Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den jungen Mann vor. Bereits seit seinem zehnten Lebensjahr ist er mit diversen Drogendelikten immer wieder auffällig geworden. Zwei Bewährungsstrafen von insgesamt elf Monaten stehen zudem noch offen.

Auch die Jugendgerichtshilfe zeichnete eine düstere Prognose für die Zukunft des Angeklagten, der durch seine Drogensucht erst kürzlich seinen Ausbildungsplatz verloren hat. Vor Gericht schien er sich dessen überhaupt nicht bewusst zu sein. „Du lebst in deiner eigenen Welt, deine Drogensucht hat deine Wahrnehmung langfristig verändert“, sagte Veit. Eine Therapie wäre schon vor Jahren nötig gewesen.

Daher verurteilte Veit den Angeklagten zu einer erneuten Bewährungsstrafe von zwei Jahren, jedoch mit der Auflage, eine stationäre Entziehung machen zu müssen. Nach Ansicht des Richters gehörten Drogenkranke in Behandlung statt in Haft. „Das Urteil ist angesichts deiner erheblichen Vorlasten kaum noch vertretbar“, sagte Veit. „Aber das ist wirklich deine endgültig letzte Chance.“ Wenn er diese nicht nutzt, wird sich der der 24-Jährige bald im Gefängnis wiederfinden.