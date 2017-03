2017-03-25 06:32:00.0

Geburtstag Ein Leben in und für die Gemeinschaft

Heidi Zacher seit 45 Jahren in Sachen Leichtathletik ruhelos unterwegs Von Wilhelm Unfried

Ein Leben für den Sport und für die Gesellschaft – so könnte man den Lebensweg von Heidi Zacher, die am morgigen Sonntag 70. Jahre alt wird, treffend umschreiben. Die Jubilarin engagierte sich zeitlebens bis heute für die Belange der Leichtathletik, nicht nur im TV Türkheim, sondern auch auf Verbandsebene, saß zwölf Jahre im Marktrat und nun 21 Jahre für die SPD im Kreistag. Sechs Jahre war sie stellvertretende Landrätin. „Ich wollte schon als Jugendliche etwas bewegen“, meinte sie zu dem nicht alltäglichen Lebensweg und leitete schon mit 14 Jahren eine Gymnastikgruppe.

Das „Geburtstagskind“ kam in Fellheim zur Welt, wuchs in Zaisertshofen auf und begann 1961 in Türkheim eine Lehre als Industriekauffrau. Später schulte sie zur Krankenhauslaborantin um. 1968 heiratete sie ihren „Fritz“, der leider allzu früh 1973 verstarb. Ein herber Schlag, denn der Ehemann teilte alle die Leidenschaften seiner Frau. Bis zur Geburt der beiden Töchter Sandra und Iris spielte Heidi sogar noch aktiv Fußball.

Nachdem die Töchter aus dem Gröbsten waren, engagierte sie sich wieder voll für die Leichtathletik und sorgte dafür, dass die Leichtathleten den Namen Türkheim bekannt machten. Eine ihrer Schützlinge, Katrin Starkmann, wurde sogar deutsche Meisterin im Mehrkampf. Akribisch hat sie all die Zeitungsberichte aufgehoben.

Heute leitet nun Tochter Sandra die Abteilung. Beide Töchter waren sowohl als Übungsleiterinnen wie auch als Aktive sehr erfolgreich. So kommen nun bei der Jubilarin gute 45 Jahre in der Leichtathletik zusammen. Ihre Rolle heute im Verein bezeichnet sie als „Mädchen für alles“. Besonders stolz ist sie rückblickend auf den Supercup, eine Sportveranstaltung über das ganze Jahr, der die Türkheimer buchstäblich in Bewegung hielt. Leider könne sich der Sport von der gesellschaftlichen Entwicklung nicht abkoppeln. „Die Leistungsbereitschaft sinkt“, stellt sie fest. Die heutige Jugend wolle sich nicht mehr abrackern. Eine Ursache sehe sie in der geränderten Schullandschaft, das G 8 nehme den Jugendlichen viel Zeit. Und auf der anderen Seite habe der Vereinssport viel Konkurrenz durch Freizeitangebote erhalten.

„Ich war schon immer sozial eingestellt“, damit begründet sie ihren Einsatz in der Kommunalpolitik. Ihre politische Heimat fand sie in der SPD, ohne jemals Parteimitglied zu werden. Allerdings musste sie da auch Niederlagen einstecken. „Ich war in den 90er Jahren für eine Ostumgehung von Türkheim“, sagt sie rückblickend. Gebaut wurde bekanntlich die Westumgehung. Das Thema sei sehr kontrovers diskutiert worden. Leider sei dies bis zu persönlichen Diffamierungen gegeben, weswegen sie sich dann aus dem Gemeinderat zurückgezogen habe. Schwer zu kauen habe sie auch an der Schließung des Türkheimer Kreiskrankenhauses gehabt.

Und bis heute „stinke“ ihr die Entscheidung von Seehofer, in unmittelbarer Nähe von Türkheim in Buchloe ein Gymnasium zu eröffnen. Dafür könne sie kein Verständnis aufbringen. Als sie 2008 zur stellvertretenden Landrätin gewählt wurde, sei dies nicht selbstverständlich gewesen, sie war die erste Frau in diesem Amt.

So werden sich morgen die Gratulanten die Türklinke in die Hand geben, denn vom BRK bis zur Wasserwacht, es gibt fast keinen Verein, dem sie nicht angehört. Da passt noch ins Bild, dass sie von 1976 bis 1991 auch in der evangelischen Kirche im Kirchenvorstand engagiert war. Und eines sei am Vorabend ihres runden Geburtstages auch klar: Ans Aufhören denke sie noch lange nicht.