Naturschutz Ein Leitsystem, das Leben rettet

Warum trotzdem nicht alle Kröten die Tunnel nutzen und was es mit dem Ping-Pong-Effekt auf sich hat. Von Ulla Gutmann

Für 450 000 Euro sind vor zwei Jahren an der alten B18 Krötentunnel und eine Schutzeinrichtung für Amphibien gebaut worden. Zuvor waren viele Tiere bei ihrer Wanderung zu den Laichplätzen in den Unggenrieder Weihern überfahren worden. Nun werden sie auf rund 900 Metern abgefangen und unter der Straße hindurchgeleitet. Dennoch waren auch in den vergangenen Wochen immer wieder einige tote Kröten auf der Straße zu sehen. Herausgeworfenes Geld also für die Krötentunnel? Nein, sagen die Verantwortlichen. Die Anlage funktioniere; nur an den Enden würden einzelne Kröten überfahren, die dem Leitsystem trotzen.

Gregor ten Elsen ist Leiter des Sachgebietes Landespflege und Naturschutz beim Staatlichen Bauamt Kempten. Er war zuständig für die Planung der Anlage.

„Dadurch, dass mehrere Weiher bei Unggenried nebeneinander liegen und die Kröten auf einer breiten Fläche wandern, mussten die Schutzeinrichtungen auf einer verhältnismäßig langen Strecke angebracht werden,“ erklärt ten Elsen. Entlang der Strecke werden die Kröten an Leiteinrichtungen aus Stahl und Beton zu den Tunneln geführt. Ein Überhang oben verhindert, dass die Tiere darüber hüpfen oder klettern. An den Tunneln ist an der Eingangsmitte eine „Leitplanke“ aus Stahl quer angebracht, damit sie nicht vorbeilaufen.

Manche Kröten gehen aber einfach nicht in die Tunnel, sondern laufen trotz des querstehenden Leitelements an der Öffnung vorbei – oder kehren um. „Das ist ein Ping-Pong-Effekt“, so ten Elsen, „sie kehren um und der Instinkt drängt sie dann doch wieder in Richtung Laichplatz.“ An den Enden der Anlage gelinge es einigen Kröten, trotz der dort gebauten speziellen „Umkehrelemente“ auf die Straße zu hüpfen und ein paar geschickte Exemplare schaffen es auch an Einmündungen von Zufahrtswegen, von denen aber fast alle mit sogenannten „Stopprinnen“ abgesichert sind. Aktuell werden die Krötentunnel nochmals kontrolliert und eventuelle „Wanderhindernisse“ für die Kröten beseitigt, wie Gregor ten Elsen versichert.

In der Dämmerung herrscht vor Ort tatsächlich reges Treiben. Nicht nur Krötenpärchen sind unterwegs, auch andere Amphibien, zum Beispiel Molche und sogar die seltenen Laubfrösche tauchen dort auf. Und viele Tiere haben es auch schon geschafft, denn in den Weihern selbst ist ebenfalls schon viel los.

Die Gewässer gehören Pius Kirner, der dort Fische züchtet. „In meinen Weihern sind jedes Jahr mehr als genug Kaulquappen. Wenn die kleinen Kröten aus dem Wasser in die Wiese krabbeln, sitzen sie dort teilweise gestapelt übereinander“, berichtet er. „Wenn es zu viele werden ist das auch nicht gut,“ meint Kirner. Er befürchtet, dass die Tiere seinen Fischen das Futter wegfressen. Die Fische dagegen würden meist weder den Laich noch die Kaulquappen fressen und erst recht nicht die ausgewachsenen Kröten mit ihrem giftigen Hautsekret.

Viele der erwachsenen Kröten dürften mittlerweile die Weiher schon wieder verlassen haben. Wenn sie abgelaicht haben, gehen sie wieder an Land und kehren in ihren angestammten Lebensraum zurück. Und auch dabei hilft ihnen die Tunnelanlage unter der Straße.

Denn im Gegensatz zu den mobilen Krötenzäunen, die meist nur in eine Richtung funktionieren, können die Tiere die neuen Tunnel auch für den Rückweg nutzen.