Ein Neu-Wörishofer blickt auf sein Jahr zurück Ein Neuanfang mit fast 80 Jahren

Friedhelm Pinske wohnt seit einigen Monaten in einer Wörishofer Seniorenresidenz. Der Witwer zog aus der Schweiz ins Unterallgäu, um näher bei seiner Familie zu sein Von Maria Schmid

Wie und vor allem wo möchte ich meinen Lebensabend verbringen? Ältere Menschen stehen irgendwann in ihrem Leben vor dieser Frage, besonders dann, wenn sie alleine sind. Als nach 56-jähriger Ehe seine geliebte Frau vor zweieinhalb Jahren starb, stellte sich auch Friedhelm Pinske diese Frage.

Sollte er alleine in seiner großen Wohnung in einem Vorort von Basel bleiben oder vielleicht doch näher an den Wohnsitz seiner Tochter umziehen? Doch direkt nach Landshut wollte er nicht. Er suchte einen Ort, in dem er sich wohlfühlen könnte. Dabei fiel nach reiflichen Überlegungen seine Wahl auf Bad Wörishofen. Als Dialysepatient hatte er einen Mitpatienten, der ihm von dem Kurort erzählt hatte und sagte, er würde mit seiner Frau nach Bad Wörishofen gehen.

Interessiert besuchte auch Friedhelm Pinske als Gast vor zwei Jahren den Kurort und stellte fest, dass ihm als erstes die Dialyse gut gefiel.

Er ist auf die Dialyse angewiesen

Pinske wird Ende Mai 80 Jahre alt. „Doch gefühlt sind es acht Jahre mehr“, sagt er. Es seien genau die acht Jahre für die lebensnotwendige Dialyse, die dreimal pro Woche ansteht. Pinke hatte Nierenkrebs und ist seitdem auf die Dialyse angewiesen. Dass er trotz allem ein sehr lebensbejahender Mensch sei, verdanke er seinem gesunden Optimismus. Der hat ihn auch durch schwere Schicksalsschläge sein Leben lang begleitet und immer wieder motiviert. Und er hat ihn auch als Neubürger im Herbst 2016 schließlich nach Bad Wörishofen geführt. Nach etlichem Hin und Her, erst Absagen und schließlich die Zusage zu seiner jetzigen Wohnung. Hier, im betreuten Wohnen der Seniorenresidenz „Maximilian“ fühlt er sich sehr wohl.

Eingerichtet hat er sich seine Zwei-Zimmer-Wohnung mit eigenen Möbeln, die er als versierter Schreiner aus massivem Birnbaumholz selbst angefertigt hat. Dass er die Möbel einst für seine Wohnung in Basel so konzipiert hatte, dass sie auch getrennt voneinander aufgestellt werden können, kam ihm das auch in Wörishofen in der dritten Etage zugute. Auch mit seiner Frau habe er nie im Erdgeschoss gewohnt, sondern immer in einer höher gelegenen Wohnung.

Eine seiner besonderen Arbeiten ist eine Wanduhr. Sie hat Friedhelm Pinske aus einer Baumscheibe mit vielen Ästen eines Kirschbaumes selbst gemacht.

Näher bei der Familie

In Bad Wörishofen fühlt sich Pinske sehr wohl und außerdem müsse die Familie seiner Tochter nun nicht mehr sieben, sondern nur noch rund eineinhalb Stunden Fahrzeit auf sich nehmen, um ihn zu besuchen. „Und wenn ich mal ins Krankenhaus muss, dann gehe ich nach Landshut, um ihnen weite Fahrstrecken zu ersparen“, sagt der Senior.

Apropos fahren. Friedhelm Pinske ist immer noch ein sehr guter Autofahrer und das auch bei weiten Strecken. „Mit dem Automatikgetriebe ist das alles kein Problem“, sagt er und lächelt.

Friedhelm Pinske ist das älteste Kind von insgesamt neun Geschwistern. Am 29. Januar 1945 sind die Eltern mit sechs Kindern (drei Geschwister kamen später dazu) auf einem Güterwagen aus Küstrin (heute Polen) in den Westen gekommen. Die jüngste Schwester sei erst acht Monate alt gewesen. 1946 erreichten sie die bayerisch-thüringische Grenze. Da habe der Vater eine Schreinerei aufgemacht. So wurde auch Friedhelm Pinske zum Schreiner ausgebildet.

1956 sollte er zur Volksarmee in der ehemaligen DDR eingezogen werden. Doch er wollte nicht auf Verwandte im Westen schießen müssen und entschloss sich, in den Westen zu gehen. Er kam nach Basel und arbeitete dreizehn Jahre als Bauleiter beim Messebau. Die letzten zwanzig Jahre schließlich war er Betriebsleiter in einer Schreinerei und ging, bedingt durch seine Erkrankung, mit 63 Jahren in Pension.

Seine Frau arbeitete als Gouvernante bei einer alten Dame und schließlich bei einer Ärztin und zog deren Kinder groß.

Ein bewegtes Leben

Es sei ein bewegtes, sehr intensives Leben gewesen, sagt Friedhelm Pinske. Jetzt freut er sich über die schöne Umgebung und die Stadt Bad Wörishofen, auf seine Spaziergänge und auf Konzerte. Er liebt Musik und Blumen. Dafür hat er sich eine breite Fensterbank im Wohnzimmer gebaut. „Ohne Blumen geht es nicht“, sagt Friedhelm Pinske.

Die Zwillinge seiner Tochter sind sehr musikalisch. Der Enkel spielt in einer Band und die Enkelin in einem Orchester. Das und seine kleine Wohnung machen ihm Freude und bieten echte Lebensqualität.