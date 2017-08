2017-08-07 15:12:00.0

Puppen- und Bärenmarkt in Bad Wörishofen Ein Paradies für große und kleine Puppenmütter

Im Kurhaus fand die Schau zum 27. Mal statt. Zu bewundern gab es Schätze aus der Vergangenheit ebenso wie lebensechte Kunstsoff-Babys, die sogar Pickelchen und Milchschorf haben Von Franz Issing

Kleine Mädchen machten große Augen. Bei Oma und Opa wurden Kindheitserinnerungen wach. Beim Schlendern durch die große „Puppen- und Bärenstube“ im Kurhaus verliebten sie sich aufs Neue in eine Porzellanpuppe oder ein Kuscheltier. Zwei Tage zeigten zahlreiche Aussteller flauschige Teddys, historische Puppen aus zwei Jahrhunderten oder auch fröhlich dreinblickende „Babys“ aus unserer Zeit.

Leokadia Wolfers aus Ibbenbüren organisiert die Puppen- und Bärenbörse in Wörishofen seit 27 Jahren. Während eines Kuraufenthaltes entdeckte sie die Kneippstadt als idealen Messeplatz. Als Expertin gibt sie kleinen und großen Puppenmüttern schon 37 Jahre Auskunft über Alter und Herkunft ihrer kleinen Lieblinge. „Mir ist keine Puppe fremd“ behauptet sie selbstbewusst.

Liebevolle Handarbeit

Stars der Börse waren in diesem Jahr in liebevoller Handarbeit gefertigte und „sehr lebensecht“ aussehende, bewegliche Reborn Babys. Petra Natterer aus Leutkirch hat schon eine große Schar dieser derzeit sehr gefragten „Säuglinge“ auf die Welt gebracht. „Als Unikate stehen diese Puppen hoch im Kurs und auch Männer kaufen sie gerne“, berichtet die Kunsthandwerkerin. „Die Rohlinge sind vorgegeben, aber es bedarf großen Feingefühls, um eine realistische Färbung der Haut zu erreichen, sowie viel Fingerfertigkeit beim Implantieren der Haare und Wimpern“, erklärt sie. Auch kleine Pickelchen oder Milchschorf aufzutragen sei nicht leicht.

Wer ein bislang auf dem Dachboden schlummerndes „Schätzchen“ auf Wert und Alter schätzen lassen wollte, war auf der Puppen- und Bärenbörse an der richtigen Adresse. So wollte Anna Kluth aus Wörishofen wissen, was ihre im Jahre 1910 „geborene“ Puppe wert ist. Mit 300 Euro taxierte sie Puppenärztin Margaret Bühnen aus Dortmund und machte der Beistzerin klar, dass bei ihrem „Kind“ die Proportionen nicht mehr stimmen. „Wäre das schöne Stück noch im Originalzustand, so „Frau Doktor“, würde sie das Doppelte dafür bekommen. Unter die zahlreichen Besucher, die sich schon kurz nach Eröffnung der Börse an den Ständen drängten und sich für Klassiker und Namen wie Käthe Kruse oder Schildkröt interesierten, mischte sich auch Aloisia Stöckle aus Schlingen. „Ein Besuch dieser Messe ist für mich ein Muss“ sagt die Chefin des Wörishofer Puppenmuseums. Um ihre Sammlung zu erweitern, war sie auf der Suche nach besonders ausgefallenen Puppen und Brummeltieren.

Großer Andrang in der Bärenklinik

Großer Andrang herrschte stets bei „Claudias Bärenklinik“. Dort wurden Patienten aller Kassen behandelt und gründlich untersucht. Der älteste „Meister Petz“, den die Bärendoktorin kurierte, hatte schon 112 Jahre auf dem Pelz. Sie verarztete auch einen Teddy, dem man ob seines abgewetzten Fells ansah, dass er in seinem Leben oft geherzt wurde. Zudem ließen ihn nur noch an losen Fäden hängende Ohren recht schlapp aussehen. Wegen seines desolaten Zustandes wurde er von Bärendoktorin Claudia Hartung zur stationären Behandlung aufgenommen. Nach der Behandlung sah er für sein Alter wieder echt flott aus.

Weniger Glück hatte da die kleine Pauline, die mit ihrer Schwester Leonie und mit Oma Claudia Hindelang aus Bad Wörishofen den Puppendoktor aufsuchte. Ihrem kleinen Liebling fehlten die Arme. Frau Doktor diagnostizierte eine längere Behandlung. Doch Pauline konnte sich nicht von ihrem verletzten Baby trennen und nahm es wieder mit. „Häusliche Pflege“ ist jetzt angesagt.