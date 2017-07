2017-07-28 20:33:00.0

Kinderfreundlichkeit Ein Preis für die Stadtbücherei

Das Mindelheimer Kinderparlament zeichnet die Mindelheimer Bibliothek aus. Wer auf Platz 2 und 3 landete...

Das Kinderparlament Mindelheim hat den „KiPa- Preis“, der eine besonders kinderfreundliche Einrichtung, Person oder Aktion auszeichnet, in diesem Jahr an die Mindelheimer Stadtbücherei verliehen. „Ich freue mich sehr, dass die Bücherei den KiPa-Preis erhält“, sagte Büchereileiterin Inge Haggenmüller. „Wir sind ganz stolz und werden den von den Kindern gebastelten Preis in unserem Schaufenster ausstellen“, kündigte sie an. Von den Kindern nominiert waren auch das Hallenbad, das auf Platz 2 landete, der Polizist Konrad Bauer (Platz 3), die Feuerwehr, der Förderverein Miteinander der Grundschule und der Mindelheimer Naturlehrgarten. Über die Vergabe haben fast 400 Kinder der dritten bis sechsten Klassen abgestimmt.