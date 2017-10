2017-10-19 04:14:00.0

Informationsabend zur Lautenwirtswiese Ein Projekt gegen die Wohnungsnot

Auf dem Informationsabend der Stadt werben Bürgermeister und Planer für die Baupläne. Von Johann Stoll

Für Bürgermeister Stephan Winter geht es um nichts weniger als um die Zukunft von Mindelheim. Die Stadt wächst, die Wirtschaft brummt, neue Jobs entstehen und entsprechend hoch ist der Bedarf an Wohnraum. Deshalb sollten die Mindelheimer am 10. Dezember für das Ratsbegehren stimmen, warb der Rathauschef auf einer Informationsveranstaltung am Dienstagabend vor rund 120 Interessierten im Forum.

Wie berichtet, will das Kloster Zum Heiligen Kreuz eine 2,6 Hektar große Wiese am Lautenwirtsgässchen vermarkten, die bisher als Spiel- und Bolzplatz an die Stadt verpachtet ist. Dagegen wehrt sich eine Bürgerinitiative und hat einen Bürgerentscheid durchgesetzt. Sie will die Wiese als Gemeinbedarfsfläche festschreiben lassen. Die Stadt setzt dem ein Ratsbegehren entgegen mit dem Ziel, eine Kindertagesstätte, ein Wohngebiet und öffentliche Spiel- und Grünflächen zu schaffen.

Initiatoren des Bürgerentscheids nicht eingebunden

Zu dem Informationsabend eingeladen worden waren auch die Initiatoren des Bürgerentscheids. Sie waren vor allem deshalb ferngeblieben, weil sie im Vorfeld nicht in den Ablauf eingebunden waren. Auch sei der Termin mit ihnen nicht abgesprochen worden.

Winter will gleichwohl versuchen, Ende November eine weitere Informationsveranstaltung für die Bürger zu veranstalten. Er hofft, dass dann auch die Vertreter der Bürgerinitiative dabei sind. Umso stärker vertreten war der Stadtrat, der die Baupläne nahezu einstimmig befürwortet. Alle Fraktionssprecher argumentierten mit dem Wohnungsbedarf.

Zunächst hatte der Planer das Wort. Der Münchner Regierungsbaumeister Rudolf Reiser skizzierte die Herausforderungen, vor der Kommunen wie Mindelheim stehen. Jedes Jahr wachse die Bevölkerung in Deutschland um die Größe einer Stadt wie Augsburg. Ohne notwendiges Bauland würden die Mieten steigen. Abwanderung auf Dörfer sollte vermieden werden, weil die Infrastruktur wie Schulen in den Städten vorhanden sei.

Obstbaumwiese genügt als Grünfläche

Die fragliche Fläche am Lautenwirtsgässchen sei bisher für ein Sportstadion vorgesehen. Dies sei obsolet, so Reiser, da das Stadion im Süden der Stadt errichtet wurde. Die Wiese als Wiese lassen, hält Reiser nicht für sinnvoll. Mit der Obstbaumwiese sei eine ausreichend große Grünfläche entstanden.

Der Planer betonte die soziale Bindung von zehn Prozent der Wohnungen. Hier würde er sogar weiter gehen und mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen. Bei der Planung sei sehr rücksichtsvoll mit den Nachbarrechten umgegangen worden. Der Abstand zur nördlichen Baureihe betrage sechs Meter, drei müssten es nur sein.

Das Anliegen der Bürgerinitiative, eine Gemeinbedarfsfläche festzuschreiben, kritisierte er als zu wenig konkret. In jedem Fall müsste der genaue Zweck festgeschrieben werden. Dafür müsse es auch einen Bedarf geben. Und die Stadt müsste nachweisen, dass ihr Vorhaben nicht an anderer Stelle verwirklicht werden könnte. Ansonsten sei nach Bundesgerichtsurteilen ein so weitgehender Eingriff ins Eigentumsrecht des Ordens nicht zu rechtfertigen. Ein erfolgreicher Bürgerentscheid könnte somit zum Pyrrhussieg werden – ein Sieg benannt nach Pyrrhus I. von Epirus, der 279 vor Christus die Römer bei Asculum geschlagen hatte, dessen Verluste aber so hoch waren, dass er ausgerufen haben soll: „Noch so ein Sieg und wir sind verloren!“

Schwester verweist auf Wohnungsnot

Für den Orden sprach Schwester Marianne Rauner aus Ursberg. Sie sagte, es gebe einen großen Bedarf an Wohnungen. Deshalb wolle der Orden die Wiese bebauen lassen. Die Einnahmen sollen dazu dienen, den verbliebenen Schwestern ein würdevolles Altern zu garantieren. „Sie brauchen eine gute Sicherheit für später“, sagte sie wörtlich. Auch soll mit den Einnahmen das Mutterhaus in der Hauberstraße erhalten werden.

Schwester Marianne sagte, sie sei ehrenamtlich in schwesterlicher Unterstützung für die Mindelheimer Franziskanerinnen tätig. Sie trat auch dem Gerücht entgegen, der Besitz des Mindelheimer Klosters werde an Ursberg fallen. Um die Interessen des Ordens Heilig Kreuz kümmert sich eine Stiftung, die vor sieben Jahren gegründet worden ist.