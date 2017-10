2017-10-24 07:57:00.0

Wirtschaft Ein Schnitzel und seine Folgen

Ein Zwischenstopp von Unternehmer Burkhart Grob sollte für Mindelheim ungeahnt positive Folgen haben. Heute wird ein Weltunternehmen aus dem Unterallgäu geführt. Von Johann Stoll

Es muss ein besonders vorzügliches Schnitzel gewesen sein, das Burkhart Grob in den 60er Jahren in Mindelheim aufgetischt bekam. Der Unternehmer war von seinem damaligen Stammsitz in München in seine Heimat Schweiz unterwegs, als er hier einen Zwischenhalt einlegte. In der Gastwirtschaft, in der er seinen Hunger stillte, traf er auf den damaligen Mindelheimer Bürgermeister Julius Strohmayer. Die Chemie zwischen beiden stimmte offenbar sofort. Die großartige Geschichte der Firma Grob in Mindelheim begann.

Seit 1968 produziert Grob Werkmaschinen in der Kreisstadt. Heute ist das Unternehmen eines von Weltformat. Die kleine Anekdote von den Anfängen in Mindelheim erzählte Vorstandssprecher German Wankmiller Wirtschaftsführern und Politikern aus der Region. Anlass war das „Wirtschaftsforum“, das die Industrie- und Handwerkskammer, die Kreishandwerkerschaft, Pro Nah, der Landkreis, die Unterallgäu Aktiv GmbH und die Stadt Memmingen gemeinsam ausgerichtet haben.

Wankmiller konnte beeindruckende Zahlen vorlegen. 4200 Mitarbeiter plus 600 Leiharbeiter beschäftigt Grob derzeit in Mindelheim. Weitere 1500 Beschäftigte verdienen über Fremdfirmen hier ihr Brot indirekt. Grob ist längst weltweit erfolgreich mit weiteren Werken in China, USA und Brasilien. Dazu kommen elf Serviceniederlassungen. Der jährliche Umsatz des familiengeführten Unternehmens liegt derzeit bei 1,3 Milliarden Euro.

Dass das Unternehmen heute so gut dasteht, hat mit einer „weisen Entscheidung“ in den Jahren 2008/09 zu tun, wie Wankmiller ausführte. Damals war die Firma stark unter Druck geraten, weil die Weltwirtschaft schwächelte. Burkhart Grob setzte auf Kurzarbeit. Niemand wurde entlassen. Als es wieder aufwärts ging, konnte Grob mit seiner erstklassigen Mannschaft durchstarten. Der Aufschwung in China verlieh dabei besonderen Schwung. Das Werk in Dalian nicht weit von der nordkoreanischen Grenze entfernt wurde innerhalb kürzester Zeit mit vier- bis sechsspurigen Straßen erschlossen. Nirgendwo sei so schnell gehandelt worden wie in China, sagte Wankmiller. Er lobte aber auch die Politiker im Unterallgäu und in Mindelheim, die das Unternehmen „immer super unterstützt haben“.

Zu knapp 70 Prozent gehen die Werkmaschinen von Grob in die Automobilindustrie. Der Rest entfällt auf die Luft- und Raumfahrttechnik, die Medizintechnik oder die Energiewirtschaft mit Gas- und Wasserturbinen. Auch das Geschäft mit Sondermaschinen für zahlreiche andere Branchen floriert. Bei einem Rundgang konnten die Gäste zum Beispiel eine Werkmaschine bestaunen, die Gußformen für die Glasherstellung produziert.

Größte Herausforderung ist der absehbare Wandel in der Antriebstechnik in der Automobilindustrie. Allein 60 Ingenieure beschäftigen sich bei Grob mit nichts anderem als mit elektrischen Antrieben. Kaum weniger gering sind die Herausforderungen für die weltweite Vernetzung der Fertigung, also die Digitalisierung aller Produktionsprozesse.

Obwohl die wirtschaftliche Lage derzeit im Unterallgäu so gut wie nie zuvor ist, sieht die Politik weitere Herausforderungen. In der von Hermann Kerler von Pro Nah moderierten Fragerunde mit Landrat Hans-Joachim Weirather und Memmingens Oberbürgermeister Manfred Schilder betonten beide, dass die Umwandlung des Militärflughafens Memmingerberg in eine zivile Nutzung eine Erfolgsgeschichte ist. Der Landrat betonte, dass der Landkreis gut 60 Millionen Euro in Bildungseinrichtungen investiert habe. Das Landratsamt unterstütze „jede Art positiver unternehmerischer Entwicklung“. Besondere Chancen sieht Weirather in interkommunalen Industrie- und Gewerbegebieten.

Manfred Schilder hob den engen Kontakt der Politik zur Unternehmerschaft hervor. „Mir ist wichtig zu erkennen: Was treibt die Unternehmer um?“, fragte er in die Runde. Ihm sei vor der Digitalisierung nicht bange. Die Unternehmer wüssten genau, was da zu tun sei.