Schafkopfturnier in Pfaffenhausen Ein Spiel, das sogar Ehen stiften kann

Über 400 Teilnehmer beim Benefizturnier in Pfaffenhausen trainierten ihr Hirn und taten Gutes Von Ulla Gutmann

Ganz schön voll war es im Saal des goldenen Sterns. Doch auch in den sieben anderen Lokalitäten wurde kräftig gekartelt. Beim 33. Benefizturnier wurde insgesamt an 104 Tischen gespielt. Für den guten Zweck kamen dabei 6240 Euro zusammen.

„Wer b’scheißt, fliagt naus!“, das war die klare Ansage von Peter Strübel, der in der Pizzeria „Fratelli“, einer der acht Lokalitäten, das Spielgeschehen überwachte. Zum Glück musste diese Drohung beim 33. Benefiz-Schafkopfturnier „Herz ist Trumpf“ in Pfaffenhausen nicht wahr gemacht werden. Trotz Schnee- und Eisglätte waren 416 ambitionierte Spieler gekommen um an 104 Tischen ihr Glück zu versuchen. Jeder „Gute“ gewann einen der Preise im Wert von insgesamt rund 8000 Euro. Damit ist das Turnier, in seiner Art das größte in Bayerisch-Schwaben. Heuer kamen insgesamt 6240 Euro zusammen. Jeweils die Hälfte des Geldes geht an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, und an die Sabine-Adelwarth-Stiftung. Die Organisatoren Sabine und Benjamin Adelwarth freuten sich über so viele Teilnehmer. Sie kamen aus der näheren Umgebung, aber auch aus München, aus Dachau, aus Lonsee in Baden-Württemberg, aus Niederstotzingen, Augsburg und vielen anderen Orten.

In der alten Schranne in Pfaffenhausen war zu Beginn viel los, Schafkopfwillige standen Schlange, zuerst beim Bezahlen und Auswählen der Gaststätte, dann bei weiteren freundlichen Helfern, die Name, Adresse, Alter und Wohnort erfassten, was für die Auswertung und Preisverleihung nötig war.

500 Euro Extra-Spende

Sabine Adelwarth, von der gleichnamigen Stiftung, die einen Teil des Erlöses der Veranstaltung bekommt, freute sich über alle Besucher und besonders über eine Spende von 500 Euro aus München, die von einer Schafkopf-Schule kam. Die Schule wurde 2004 in München gegründet um das Schafkopfspiel zu fördern und zu verbreiten, um damit bayerisches Kulturgut zu bewahren.

Auch Franz Rück aus Westernach meldete sich an und begutachtete die Preise, die in der Schranne für die spätere Preisverleihung aufgebaut waren. Mit seinen 70 Jahren halte ihn das Schafkopfspiel geistig fit, sagte Rück. Er war schon mehr als 20 Mal beim Schafkopfturnier in Pfaffenhausen. „Vor zwei Jahren habe ich einen Besuch in München im Bayerischen Landtag gewonnen“, erzählte er, „das hat mir sehr gut gefallen“.

Im „Fratelli“ saß wenig später Ralph Schmid aus dem oberbayerischen Dünzelbach. Schon in den vergangenen vier Jahren war er in Pfaffenhausen beim Schafkopfturnier. Daheim spielt er regelmäßig mit Freunden in Fürstenfeldbruck.

Auch Alois Braun wartete hier auf den Spielbeginn. Er war vor ein paar Jahren schon einmal dabei, und als er vor ein paar Tagen die Werbung im Radio hörte, hat er kurzfristig beschlossen, wieder mitzukarteln. Alfred Maurus aus Markt Rettenbach saß am selben Tisch, er war zum ersten Mal dabei. Sein Freund Anton Hörberg hat 2015 den ersten Preis gewonnen und dieses Jahr sind die beiden zusammen hier.

Jedes Jahr dabei

Michael Blaschko aus Altensteig war mindestens schon zehnmal hier, in Übung bleibt er beim Schafkopfen, weil er fünf Freunde hat, die regelmäßig mit ihm spielen. Der vierte Mann am Tisch kam aus Pfaffenhausen, Thomas Leinauer, Vorsitzender des Sportvereins, ist jedes Jahr dabei.

Im „Goldenen Stern“ waren alle schon eifrig beim Spielen. Vor dem üppig geschmückten Christbaum saß Hans-Jürgen Kastler aus Salgen, der bisher bei jedem Turnier mitgespielt hat, neben ihm Waltraud Stüber aus Memmingen, zum vierten Mal dabei, Stefan Rothmayer aus Schönebach und Andreas Schuster aus Westernach.

Ein Stück weiter spielte die rotgelockte Evi Dolp. Sie kommt aus Buchheim bei München. Jeden Dienstag kartelt sie in München-Sendling in der Gaststätte „Zum Freistoß“. Dort finden auch regelmäßig Turniere statt und die zwei Vorstände der Münchner Schafkopfschule gehen hier ein und aus. Evi Dolp war zusammen mit ihrem Mann Dieter Brand und ihrer Freundin Maria Kellerer in Pfaffenhausen. Dieter Brand erzählte „Meine Frau und ich kannten uns schon eine Weile, aber richtig gefunkt hat es erst beim Schafkopfspielen!“

Im „Goldenen Stern“ kartelte auch Jakob Weser aus Osterlauchdorf, mit seinen 78 Jahren hält ihn das Spiel geistig fit. Einmal die Woche fährt er nach Baisweil zu seiner Schafkopfrunde im Gasthof „Drei Rosen“ und jeden Freitag noch nach Lauchdorf.

Aus Oberschönegg war Maximilian Fäßler (17) angereist. Er und sein Bruder Sebastian (16) waren wohl die jüngsten Spieler des Abends. Sie waren mit ihrem Vater da. „Bei uns spielt die ganze Familie Schafkopf, auch die Oma und unsere Mutter,“ erzählte Maximilian.

Der älteste Spieler des Turniers war Norbert Lutzenberger mit 91 Jahren, er spielt Schafkopf, seit er 14 Jahre alt ist. „Früher in der Dorfwirtschaft wurde an vier oder fünf Tischen Schafkopf gespielt, das gibt es heute nicht mehr!“, bedauerte er.

Lutzenberger saß im Gasthof „Krone“, hier spielte auch Astrid Maier aus München. Dem Dialekt nach eindeutig keine Bayerin verriet sie: „Schafkopfen habe ich in der Wirtschaft gelernt, dem Gasthof Stocker in Landsham. Das liegt bei Kirchheim bei München.“ Vom Pfaffenhauser Schafkopfturnier hat sie im Internet erfahren und ist mit ihrem Mann die weite Strecke hergefahren.

Um elf Uhr abends wurden in der Schranne die letzten Bögen ausgewertet und Benjamin Adelwarth begann mit der Siegerehrung.

Benny Schubert heißt der Sieger

Gewonnen hatte in diesem Jahr Benny Schubert aus Bedernau. 178 Gute hatte er erspielt mit zwei „Solo-Du“. Damit bekam er den Motorroller und gleich zwei Pokale, denn er war gleichzeitig auch bester Spieler der Verwaltungsgemeinschaft Pfaffenhausen. Andreas Stiefenhofer aus Hopfenbach erreichte mit 117 Guten Platz zwei. Er konnte sich seinen Gewinn aussuchen und entschied sich für die Info-Reise nach Berlin in den Bundestag.

Auf den dritten Platz kam Winfried Huber aus Heimertingen (114 Gute), er nahm einen Flachbildfernseher mit. Manfred Grauer (72 Gute) aus Winterrieden hatte sich den riesengroßen Teddybären ausgesucht, den er seinem Enkelkind mitbringen wollte.

Beste Frau wurde Margret Wirth (75 Gute) aus Bad Wurzach, insgesamt waren 65 Frauen beim Turnier dabei.

