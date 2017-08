2017-08-24 00:35:44.0

Elektromobilität Ein Stromauto zum Teilen

Car-Sharing ist jetzt auch in Mindelheim möglich

Der Carsharing Verein Kaufbeuren hat seit einiger Zeit einen Mindelheimer Ableger. Jetzt hat der Allgäuer Energieversorger VWEW-energie der Carsharing-Gruppe Mindelheim das erste eigene E-Auto zur Verfügung gestellt: Ein Renault Zoe steht jetzt zum Teilen für die Mitglieder bereit. Bei der Schlüsselübergabe betonte VWEW-Geschäftsführer Stefan Fritz, dass sich das Unternehmen dem Umweltschutz verpflichtet fühle und dass Elektromobilität seit Jahren weit oben auf der Agenda stehe. Dritter Bürgermeister Roland Ahne und Mindelheims Klimaschutz-Managerin Simone Kühn haben mit der Idee, Carsharing auch in Mindelheim zu ermöglichen, den Stein ins Rollen gebracht. „Wir versprechen uns von der Idee des E-Auto-Carsharings und der Hoffnung damit auf ein eigenes Auto zu verzichten, auch eine Reduzierung der CO2-Belastung in Mindelheim“, betonte Ahne.

Die Buchung des Renault Zoe funktioniert über die Homepage des Carsharing-Vereins (www.carsharing-kaufbeuren.de). Die Kosten sind mit 30 Cent pro Kilometer und einem Euro pro Stunde absolut überschaubar. Die Reichweite des Renault Zoe liegt bei rund 150 Kilometern. Muss der Wagen betankt werden, lässt sich dieses direkt am Standort des Stromers am Forum in Mindelheim erledigen. Dort wie auch am Landratsamt steht jeweils eine Ladesäule. (mz)