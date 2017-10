2017-10-02 08:03:00.0

Aktion mit viel Abwechslung Ein Tag für die ganze Familie

Der Familientag des „Netzwerks-Familie“ verspricht jede Menge Unterhaltung und Informationen

Wer Bestsellerautor Helmut Spanner einmal aus nächster Nähe sehen und sich vielleicht auch eines seiner millionenfach verkauften Kinderbücher signieren lassen will, sollte den Familientag am Sonntag, 8. Oktober, im Mindelheimer Forum nicht verpassen.

Zumal der Besuch des Autors nicht der einzige Höhepunkt des Tages ist: Die Kinder der Tanzschule „Tosca“ zeigen, was sie gelernt haben, die Jugendfeuerwehr ist dabei und auch die Theatergruppe „Fritz und Freunde“, die das Stück „Das kleine Gespenst“ auf die Bühne bringt.

Basteln, Malen, Spielen

Außerdem können Kinder im Forum Hubschrauber basteln, sich an Holzarbeiten versuchen, Armbänder gestalten, Malen oder sich beim Kinderschminken selbst bemalen lassen. Angelspiele, ein Quiz, der Sandzauber-Workshop und eine Popcorn-Maschine lassen bestimmt keine Langeweile aufkommen. Am Stand von „Elterntalk“ können die Kinder zudem an einem Gewinnspiel teilnehmen: Dort erhalten sie einen Gasluftballon mit Gewinnspielkarte, die sie ausfüllen und mit dem Luftballon steigen lassen dürfen. Kinder, deren Luftballons am weitesten geflogen sind, bekommen einen Preis.

Der Elterntalk wird 15

Mit der Aktion, die vom Kreisjugendamt Unterallgäu und der Aktion Jugendschutz unterstützt wird, feiert „Elterntalk“ seinen 15. Geburtstag. Das kostenlose Angebot richtet sich an Eltern mit Kindern im Alter bis zu 14 Jahren, die sich zuhause in einer lockeren Gesprächsrunde über die unterschiedlichsten Fragen rund um die Erziehung austauschen möchten. Fachliche Impulse gibt eine Moderatorin, die auch darauf achtet, dass jeder zu Wort kommt und die Gruppe nicht zu weit vom eigentlichen Thema des Abends abschweift.

40 Organisationen machen mit

Vielfältige Informationen versprechen auch die inzwischen 40 Organisationen, die sich im „Netzwerk-Familie“ in Mindelheim zusammengeschlossen haben und sich für Familien in Mindelheim und der Umgebung einsetzen. Zu den neuen Mitgliedern, die sich beim Familientag präsentieren werden, gehören beispielsweise der Migrationsdienst der Caritas, der Integrationsdienst in Mindelheim und die Behindertenkontaktgruppe.

Bürgermeister Stephan Winter eröffnet den Familientag um 13 Uhr. Anschließend sind Pius Bader an der Drehorgel und das Schulorchester der Städtischen Musikschule unter der Leitung von Robert Hartmann zu hören.