2017-05-08 17:21:00.0

Konzert Ein Traum geht in Erfüllung

Was ein lang gehegter Wunsch mit Musik in der Aula des Sonderpädagogischen Förderzentrums zu tun hat. Von Tina Schlegel

Einen lang gehegten Wunsch hat sich Petra Eggert, seit Herbst 2015 Schulleiterin des Sonderpädagogischen Förderzentrums in Mindelheim, erfüllt: ein großes Konzert in der Aula der Schule. „Ich wollte schon immer die beiden Eckpunkte in meinem Leben verbinden, die mir am meisten am Herzen liegen“, erklärte sie bei ihrer Eröffnungsrede: „Kinder und Musik.“

Nun war es ihr gelungen und Eltern, Lehrer und Musikbegeisterte hatten ihren Weg zum Konzert „Aula Sounds“ gefunden, auch der Zweite Bürgermeister Hans-Georg Wawra, die Direktorin der Grundschule Angela Börner, und Sonderschulrätin Claudia Thoma aus Augsburg waren unter den zahlreichen Gästen. Und überall dazwischen natürlich die aufgeregten Kinder.

Vor allem auf der Bühne knisterte es vor Spannung, denn der Schulchor unter der Leitung von Harald Schneider eröffnete den Abend. Zwei Stücke sangen die Kinder, „80 Millionen“ von Max Giesinger und „Das ist mein Leben“ von Philipp Dittberner. Ein wunderbarer Einstieg; die Musikbegeisterung der Kinder wirkte ansteckend. Anschließend spielte Harald Schneider weiter Gitarre in der Formation „Liz and the Tailor“ mit seiner Frau, die sang und Akkordeon spielte. Zur Verstärkung hatten sie noch zwei Freunde mitgebracht und lieferten richtig gute, handgemachte Nummern, herrlich gitarrenlastig und manchmal so wunderschön leise, etwa beim Song „Sugarfree Cloud“, den Schneider komponiert hat.

Und immer zu Füßen der Bühne zahlreiche Kids, die ihren Lehrer offensichtlich nicht so schnell hergeben würden. Schneider ist es auch mit zu verdanken, dass der folgende „Hauptact“ des Abends gewonnen werden konnte: Philip Bradatsch war der Bitte des Freundes und Musikerkollegen Schneider gefolgt und lieferte eine ebenso mitreißende wie musikalische überzeugende Ein-Mann-Show mit Gitarre und Songs, die sich ebenfalls zwischen Folk und Rock, Soul und wunderbarer Songwriter-Tradition eines Bob Dylan bewegten. Bradatsch ist ein virtuoser Gitarrenspieler, das war von den ersten Klängen sofort klar. Nicht klar war, dass er so gut spielen kann, dass man bei geschlossenen Augen ganze drei Gitarren hörte. Das war schon ein Highlight, ergänzt von der warmen Stimmfarbe, die zudem sehr abwechslungsreich ist, mal traditionsbewusst nach den 60ern klingt, dann wieder überaus neu und modern.

Auch den Geschichten der Lieder hörte man einfach gern zu. Bradatsch spielte unter anderem Songs von seinem neuen Album „Super Nova“. Das Publikum war begeistert und feierte nach dem Konzert noch in der Aula weiter. Und Eggert und Schneider? Sie schmiedeten gewiss schon Pläne für eine Wiederholung.